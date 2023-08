Cách nấu cháo cua biển cho bé thơm ngon đơn giản tại nhà

Cua biển chứa nhiều canxi tốt cho sự phát triển xương răng của trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Một số khoáng chất có trong cua biển như kẽm, crom và selen có tác dụng cân bằng cơ thể, tăng cảm giác ngon miệng cho bé. Ngoài ra, thịt cua biển còn chứa vitamin A, C giúp tăng cường hệ miễn dịch, phòng chống bệnh tật đồng thời cải thiện thị lực. Đặt biệt, bạn không cần phải lo lắng nếu cho bé ăn cua biển bởi lượng thủy ngân trong loại thực phẩm này ít hơn so với cá biển. Do đó, thực phẩm này được xem là an toàn với trẻ nhỏ.

Khi nào nên cho bé ăn cháo cua biển?

Trước khi bắt tay vào từng công thức nấu cháo cua biển cho bé, các mẹ nên biết được thời gian nào có thể bắt đầu cho bé làm quen với cháo cua biển. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trẻ từ 7 tháng tuổi trở lên có thể bắt đầu làm quen với cháo cua. Tuy nhiên, lượng ăn sẽ khác nhau tùy theo độ tuổi:

Trẻ từ 7 tháng tuổi trở lên có thể bắt đầu làm quen với cháo cua - Ảnh minh họa: Internet

Trẻ từ 7-12 tháng tuổi có thể ăn từ 20 - 30g thịt cua/bữa.

Trẻ từ 1–3 tuổi có thể ăn từ 30 - 40g thịt cua/bữa.

Trẻ từ 4 tuổi trở lên có thể ăn từ 50 - 60g thịt cua/bữa.

Bí quyết chọn cua tươi ngon để nấu cháo cho trẻ

Để có được một món cháo cua biển bổ dưỡng, thơm ngon nhất, bạn nên chọn những con cua biển nặng, chắc thịt, khỏe mạnh, nhanh nhẹn nhất. Bạn nên mua cua sống về tự sơ chế, tránh mua cua ngộp hay đã bị ướp đá vì thịt của chúng thường không ngon.

Bí quyết chọn cua tươi ngon để nấu cháo cho trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, bạn cần chú ý chọn những con cua còn đủ chân và càng. Chân cũng cần gắn chặt vào chân, mai cua còn nguyên vẹn. Nếu muốn ăn cua nhiều thịt, bạn nên chọn cua đực, còn cua cái tuy ít thịt nhưng nhiều gạch hơn.

Cách chế biến cua biển nấu cháo cho bé

Cách làm cua biển nấu cháo cho bé cũng khá đơn giản. Sau khi mua về, bạn cần làm sạch kỹ cua, sau đó cho vào nồi luộc. Chờ cua nguội thì bỏ hết phần yếm và vỏ, chỉ giữ lại phần thịt cua. Trong quá trình tách vỏ cua, bạn cần đảm bảo thịt cua không còn lẫn vỏ, nếu không sẽ khiến bé dễ bị xước miệng hoặc hóc trong quá trình ăn cháo.

Cách nấu cháo cua biển cho bé thơm ngon, bổ dưỡng

Có thể kết hợp cua biển với nhiều loại rau củ để nấu thành những món cháo đầy đủ dưỡng chất, cụ thể như cà rốt, bí đỏ, mồng tơi, rau ngót,… Tùy theo sở thích cũng như độ tuổi của bé để chọn loại rau củ cho phù hợp. Dưới đây là một số công thức nấu cháo cua biển cho bé mà bạn có thể áp dụng:

Cách nấu cháo cua biển cho bé ăn dặm với rau ngót



Cách nấu cháo cua biển cho bé ăn dặm với rau ngót - Ảnh minh họa: Internet

Rau ngót giàu vitamin nhóm B, vitamin C và đạm, giúp tăng cường sức đề kháng và phòng chống bệnh tật. Nguyên liệu để nấu món cháo cua biển rau ngót gồm có: 50g thịt cua biển, cháo trắng ninh nhừ, rau ngót, nước mắm, dầu ăn và một số gia vị khác.

Cách thực hiện:

Xé nhỏ thịt cua.

Nhặt sạch rau ngót rồi ngâm trong nước muối loãng khoảng 5 phút thì vớt ra, để ráo rồi thái thật nhỏ.

Cho cháo trắng đã ninh nhừ vào nồi nhỏ, đun sôi rồi cho phần thịt cua biển, rau ngót vào nấu cùng. Đến khi rau chín mềm, cháo dậy mùi thơm thì tắt bếp.

Với bé trên 1 tuổi, bạn có thể nêm một chút nước mắm giúp món cháo gia tăng hương vị đậm đà.

Cách nấu cháo cua biển cho trẻ với cà rốt

Cách nấu cháo cua biển cho trẻ với cà rốt - Ảnh minh họa: Internet

Cà rốt giàu beta-carotene, có khả năng chuyển hóa thành vitamin A cực kỳ tốt cho mắt khi được cơ thể hấp thụ. Nguyên liệu nấu cháo gồm có: 100g thịt cua, 1 củ cà rốt, nửa bắp ngô, 1 nhánh rau mùi, 1 củ hành khô, gạo tẻ, gia vị (đường, hạt nêm, dầu ăn, muối).

Cách thực hiện:

Bắp gỡ lấy hạt rồi xay nhuyễn với nước. Cà rốt cạo vỏ, 1 nửa cắt miếng to còn 1 nửa thì băm nhỏ.

Gạo vo sạch rồi cho vào nồi, thêm nước ngô xay vào rồi đun. Thêm nửa củ cà rốt đã cắt miếng to vào đun cùng cho ngọt nước.

Khi cháo sôi, cà rốt đã mềm thì vớt ra băm nhỏ rồi cho vào đun tiếp cho đến khi chín nhừ.

Thịt cua xé tơi ra. Cho chút dầu ăn, hành đã băm nhỏ vào phi thơm lên rồi cho thịt cua vào đảo nhanh tay.

Múc cháo ra bát nhỏ rồi rắc thịt cua lên trên, thêm rau mùi, dầu ăn và trộn đều lên cho bé thưởng thức.

Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ với bạn đọc những cách nấu cháo cua biển cho bé cực kỳ thơm ngon, bổ dưỡng và dễ làm. Mong rằng bài viết hữu ích với bạn!