Các món cháo cho bé trên 1 tuổi ngon miệng hay ăn chóng lớn 

Dưới đây là một số món cháo mẹ có thể tham khảo để làm đa dạng hóa thực đơn. Đồng thời theo từng mùa có thể chọn ra những nguyên liệu tươi ngon nhất, hợp khẩu vị với bé yêu.

Là một trong những món ăn phổ biến nhất trong giai đoạn ăn dặm, vì vậy các mẹ rất quan tâm đến nguyên liệu và cách nấu cháo. Mang đến cho bé yêu món ăn giàu dinh dưỡng , tăng cân đều và không bị ốm vặt. Do đó, các món cháo cho bé trên 1 tuổi luôn được tính toán tỷ lệ nguyên liệu vừa vặn, cân bằng dinh dưỡng, giúp con ăn được nhiều và ngon miệng hơn.

Theo Đông y, lươn có tác dụng bồi bổ khí huyết, chữa bệnh biếng ăn, ăn không tiêu, tiêu chảy, giúp phòng ngừa suy dinh dưỡng ở trẻ em hiệu quả. Không chỉ ngon, bổ dưỡng mà tất cả các thành phần của lươn đều có tác dụng chữa bệnh. Đầu lươn chữa được chứng tiêu khát, ăn uống không tiêu. Da lươn chữa được chứng bệnh vú kết hạch. Xương lươn dùng trị phong nhiệt ung độc.

Cháo lươn cà rốt là một trong các món cháo dinh dưỡng cho bé trên 1 tuổi mẹ nên lựa chọn. Món này rất tốt cho sức khỏe và sự phát triển về thể chất cho bé yêu. Bởi lươn là một trong bốn món tươi ngon dưới sông (tứ đại hà tiên), được mệnh danh là “sâm động vật dưới nước”.

Cháo lươn cà rốt phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ

Đặc biệt, lươn rất giàu các chất dinh dưỡng như chất đạm 12,7g, chất béo 25,6g, năng lượng 285 calo. Khi kết hợp với cà rốt có độ giòn, ngon và chứa rất nhiều beta carotene, chất xơ, vitamin K1, kali cũng như chất chống oxy hóa, mang đến cho trẻ món cháo giàu dinh dưỡng.

Để nấu món cháo này, mẹ cần chuẩn bị 25g gạo tẻ, 10g thịt lợn, 20g cà rốt, 1 con lươn loại vừa còn sống. Sau đó, mang lươn đi sơ chế, làm sạch, hấp hoặc luộc chín, chỉ lấy phần thịt, băm nhỏ. Còn gạo vo kỹ, ninh nhừ thành cháo. Tiếp theo cho cà rốt thái nhỏ và lươn vào nấu tiếp. Khi cháo chín thì nêm gia vị, đun thêm khoảng 7-10 phút. Tắt bếp, đợi cháo nguội bớt rồi mẹ cho bé ăn.

Cháo thịt gà bí đỏ

Từ những nguyên liệu là gà và bí đỏ, mẹ sẽ nấu được một nồi cháo thơm ngon. Kích thích vị giác, bé yêu ăn nhiều, ngon miệng. Đây cũng là một trong các món cháo ngon cho bé trên 1 tuổi dễ làm, mẹ dù có vụng về đến đâu cũng có thể nấu được.

Thịt gà có nhiều phần nạc và tương đối ít mỡ. Chứa một hàm lượng protein cao và đa dạng, mang lại nhiều lợi ích về sức khỏe, phát triển cơ bắp cho trẻ. Hơn nữa, việc ăn thịt gà còn giúp trẻ có một hàm răng và xương chắc khỏe. Bởi trong thịt gà chứa nhiều photpho – chất có lợi cho răng và xương. Chất này cũng góp phần đảm bảo các chức năng của các bộ phận như thận, gan, thần kinh trung ương… giúp chúng hoạt động tốt hơn.

Cháo gà cà rốt tốt cho sự phát triển thể chất của trẻ

Trong khi đó, bí đỏ có chứa lượng beta-carotene cao và chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Beta-carotene là một loại caroten chuyển hóa vitamin A trong cơ thể, giúp tăng cường niêm mạc ruột, có khả năng chống nhiễm trùng cao hơn. Ngoài ra, bí đỏ cũng chứa nhiều vitamin và khoáng chất khác như vitamin C và E, sắt và folate cũng giúp tăng cường khả năng miễn dịch.

Vì vậy, việc cho trẻ ăn cháo thịt gà bí đỏ trong giai đoạn ăn dặm sẽ rất tốt cho trẻ. Không những nâng cao hệ thống miễn dịch mà còn bảo vệ thị lực, giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư và tăng cường sức khỏe của tim và da.

Do đó, để làm cho thực đơn ăn dặm của trẻ thêm phong phú mẹ hãy thường xuyên nấu món cháo này nhé. Các nguyên liệu cần có, 50g thịt gà, 50g bí đỏ, 80g gạo tẻ. Thịt gà bỏ xương, nên chọn phần ức rồi băm nhỏ. Bí đỏ hấp và tán sao cho nhuyễn. Còn gạo tẻ vo sạch, ninh chín nhừ, sau đó cho bí đỏ và thịt gà ninh khoảng 10 phút. Cuối cùng nêm gia vị sao cho vừa ăn rồi tắt bếp. Để cho nguội bớt rồi múc cháo ra bát và cho bé ăn.

Cháo cua đồng

Cua đồng là loại thực phẩm rất quen thuộc, giàu dinh dưỡng. Trong 100g cua đồng bỏ mai và yếm thì có 74,4g nước, 12,3g protid, 3,3g lipid, 2g glucid, cung cấp được 89g calo. Lượng vitamin và muối khoáng, đặc biệt là Canxi rất cao. Theo đó, trong 100g cua có tới 5.040mg Canxi, 430mg photpho, 4,7mg sắt, các loại vitamin B1, B2, PP… Hơn nữa, cua đồng cũng chứa một lượng chất protid. Qua phân tích, các chuyên gia dinh dưỡng nhận thấy có 8 trên 10 axit amin cần thiết, gồm lysine, methionie, valine, leucin, isoleucien, phenylalanine, threonine và trytophane (chỉ thiếu arginine và histidine).

Do đó, cháo cua đồng rất tốt cho sự phát triển trí não, thể chất, đặc biệt là chiều cao của trẻ. Để nấu món này, mẹ hãy chuẩn bị:

Cua đồng: 500 gram.

Gạo tẻ: 200 gram.

Hành tím: 2 củ

Hành lá: 30 gram

Gia vị: dầu ăn, muối, bột ngọt, tiêu, nước mắm...

Dụng cụ: Nồi, bếp, chảo, tô, chén, muỗng...

Cháo cua đồng tốt cho sự phát triển chiều cao của trẻ

Cua rửa sạch, tách mai, bỏ yếm, lấy gạch cua cho vào chén nhỏ. Tiếp theo mang cua đi giã nhuyễn. Cuối cùng dùng vải gạc y tế hoặc ray lọc xác cua lấy nước, lọc 3-4 lần để không còn bị sót xác cua. Hành tím lột vỏ băm nhỏ, hành lá nhặt rễ rửa sạch, cắt nhỏ.

Tiếp theo cho nước cua lọc được vào nồi bắc lên bếp để lửa vừa, khuấy đều tới khi thấy thịt cua bắt đầu kết tủa thì ngừng. Chờ cho nồi nước sôi bùng, thịt cua đóng thành váng thì hạ lửa nhỏ và vớt ra tô lớn. Sau đó, để chảo lên bếp với 2 muỗng dầu ăn và 1 thìa hành tím. Phi hành thơm vàng rồi cho gạch cua vào, dùng đũa đảo đều đến khi dậy mùi thơm cho tiếp thịt cua đã vớt vào. Nêm nếm gia vị cho vừa miệng, gạch cua ngấm đều và đậm vị thì tắt bếp.

Gạo tẻ vo sạch, ngâm nước khoảng nửa tiếng cho nở mềm. Sau đó cho vào nồi nước cua lọc khi đã vớt hết thịt cua, ninh thật nhừ. Hãy nêm cháo hơi nhạt, rồi cho cháo ra bát, cho hành lá lên, múc lên trên gạch cua đã xào, rắc thêm ít tiêu, như vậy sẽ vừa ăn. Đợi nguội bớt rồi cho bé ăn.

Cháo cá lóc khoai tây cà rốt

Cháo cá lóc giàu phần giàu đạm, vừa cân đối đạm động vật, thực vật giúp bé tăng trưởng tốt. Hơn nữa giàu canxi và dinh dưỡng giúp xương vững chắc, cùng caroten giúp bé mắt sáng. Đặc biệt, cá lóc chứa một lượng lớn lbumin. Chất này có vai trò quan trọng trong việc cải thiện quá trình tái tạo tế bào và gửi tín hiệu đến hệ thống miễn dịch của cơ thể nếu có các tế bào và mô bị tổn thương. Một khi thiếu albumin cơ thể dễ dàng bị đau và viêm. Vì vậy hãy chuẩn bị những nguyên liệu sau đây, để nấu cho bé một nồi cháo cá lóc thật là ngon.

Gạo 20g

Cà rốt 10g

Cá lóc 30g

Khoai tây 10g

Cách làm:

Gạo tẻ vo sạch, nấu chín, ninh thật nhừ. Cá lóc thì luộc, bỏ xương lấy thịt. Vì cá có xương nên mẹ cần lọc bỏ xương thật kỹ, để khi ăn con không bị hóc xương.

Cháo cá lóc giúp bé tăng trưởng tốt

Cà rốt và khoai tay nấu chín, xay nhuyễn, trộn đều với hỗn hợp cá. Sau đó cho vào cháo trắng, nêm gia vị và nấu thêm 5 phút, tắt bếp. Mẹ hãy cho trẻ ăn khi còn nóng để cá không dậy mùi tanh.

Ngoài ra, bạn cũng có thể nấu cháo thịt bò, cháo ếch rau mồng tơi, cháo chim cút cùng vỏ quýt khô… Đây đều là các món cháo cho trẻ trên 1 tuổi thơm ngon, bổ dưỡng, tốt cho sự phát triển toàn diện của bé yêu.