Người đàn ông kề dao vào cổ bé gái 12 tuổi để xâm hại nhiều lần

Đời sống 15/08/2025 15:01

Ngày 15/8, Công an xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đã nhanh chóng bắt giữ một đối tượng có hành vi hiếp dâm nhiều lần với bé gái 12 tuổi.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 11/8, chị H. (mẹ của nạn nhân) trình báo với cơ quan công an về việc con gái mình bị đối tượng L.H.N (31 tuổi, quê xã Thới Thuận, tỉnh Vĩnh Long) xâm hại.

Cụ thể, trong lúc chị H. đi làm, N. đã lẻn vào nhà tại ấp Phước Hiệp, xã Nhơn Trạch và dùng dao kề cổ đe dọa, ép bé gái thực hiện hành vi giao cấu. Theo chị H., đối tượng này đã thực hiện hành vi này nhiều lần với con chị.

Nhận tin báo, Công an xã Nhơn Trạch đã khẩn trương xác minh, truy bắt đối tượng N.

Công an xã Nhơn Trạch đã hoàn tất hồ sơ ban đầu và bàn giao đối tượng cho Phòng CSHS Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Người đàn ông kề dao vào cổ bé gái 12 tuổi để xâm hại nhiều lần - Ảnh 1
Đối tượng N. bị lực lượng công an bắt giữ - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, này 15/8, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Đỗ Ngọc Minh (SN 1993), trú tại thôn Văn Quán 1, xã Mê Linh, thành phố Hà Nội về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” quy định tại khoản 2 Điều 142 Bộ luật Hình sự.

đầu năm 2025, Đỗ Ngọc Minh kết bạn với tài khoản xã hội Facebook của cháu N, nhắn tin tình cảm yêu đương nam nữ với nhau và Minh ngỏ ý, hẹn gặp N để quan hệ tình dục. Sáng 28/7/2025, Minh đi xe máy đến Lạng Sơn đặt nhà nghỉ rồi dụ dỗ N quan hệ tình dục 2 lần với cháu N.

Sau đó, Minh cùng bàn bạc và dẫn N về nhà riêng ở thôn Văn Quán 1, xã Mê Linh, Hà Nội và tiếp tục quan hệ tình dục với nhau nhiều lần. Ngày 29/7/2025, N trở về nhà, gia đình phát hiện nạn nhân có dấu hiệu trầm cảm, hoảng loạn nên gặng hỏi, khi kiểm tra điện thoại của cháu N thì phát hiện sự việc kể trên.

Người đàn ông kề dao vào cổ bé gái 12 tuổi để xâm hại nhiều lần - Ảnh 2
Đối tượng Đỗ Ngọc Minh dụ dỗ, lôi kéo cháu N vào tình ái và hiếp dâm nạn nhân nhiều lần - Ảnh: Báo Tiền Phong

Nhận được đơn trình báo của gia đình nạn nhân, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn đã vào cuộc điều tra, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ vận động đối tượng Đỗ Ngọc Minh đến cơ quan điều tra đầu thú, khai nhận về hành vi phạm tội của bản thân. Hiện vụ việc đang được Công an Lạng Sơn tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

