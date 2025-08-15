Thông tin MỚI vụ cô gái tố bị nam thanh niên sàm sỡ trên tàu Metro TP.HCM

Chiều cùng ngày, chị P. đang ngồi trên tàu Metro thì C. đến ngồi gần, mang ba lô trước ngực, mặc áo khoác đen và đeo khẩu trang che kín mặt. Chị P. cho hay, C. đã luồn tay dưới ba lô, tiếp cận và sờ vào đùi, sàm sỡ chị.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 14/8, Công an phường Bến Thành ( Công an TP.HCM), cho biết phối hợp với các đơn vị liên quan để làm rõ tố cáo của một cô gái đối với nam thanh niên L.P.V.C. (35 tuổi) về hành vi sàm sỡ trên tàu Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Khám xét ba lô của C., Công an phường Bến Thành thu giữ một số thẻ và giấy tờ sinh viên nghi giả mạo.

Ban đầu, chị P. phản ứng bằng lời nói nhưng người này vẫn tiếp tục. Khi tàu đến ga, C. bỏ chạy xuống nhà vệ sinh nam để lẩn trốn. Thấy vậy, chị P. đuổi theo, gọi bảo vệ Metro hỗ trợ, đồng thời trình báo lực lượng chức năng phường Bến Thành đến xử lý.

Hiện công an đang lấy lời khai nhân chứng, trích xuất camera để điều tra, làm rõ hành vi của C.

Công an phường Bến Thành tạm giữ nam thanh niên sàm sỡ nữ hành khách trên tàu Metro số 1 - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ báo Tri Thức - Znews, Đại diện Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TP.HCM (HURC1 - đơn vị vận hành), sự việc xảy ra ngày 14/8. Lực lượng cảnh sát cơ động có mặt tại ga Bến Thành và bảo vệ của ga đã phối hợp can thiệp kịp thời.

"Trước nay chúng tôi cũng luôn phối hợp với Công an TP.HCM để đảm bảo công tác an ninh trật tự tại ga metro, đảm bảo an toàn cho hành khách", người đại diện cho biết.

Công an phường Bến Thành cho biết đang xử lý vụ việc cô gái tố bị người đàn ông sàm sỡ trên tàu metro số 1.

Người đàn ông bị tố có hành động sàm sỡ cô gái trên tuyến metro số 1 - Ảnh: VietNamNet

Câu chuyện sau đó nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội. Thông qua lời kể của một người, cho biết đã chứng kiến vụ việc, đây không phải lần đầu tiên người đàn ông này có hành vi sàm sỡ trên tàu điện.

"Gặp lại kẻ hồi trước sàm sỡ mình trên metro nhưng lần này nó làm với bạn nữ khác. Thủ thuật vẫn như cũ, giấu tay dưới cặp và áo khoác rồi luồn vô đùi người ta để sờ, làm với tôi cũng y chang", người đăng cho biết.

Bài viết nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác và bình luận sau thời gian ngắn. Nhiều người mong chờ kết quả xử lý vụ việc.