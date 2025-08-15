Cũng theo Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai, vụ việc đã được chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra thụ lý theo thẩm quyền.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 15/8, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai xác nhận vụ một thanh niên gây tai nạn giao thông, rời khỏi hiện trường và giấu xe máy trong nghĩa trang liệt sĩ. Khi được yêu cầu quay lại làm việc, người này đã manh động tấn công lực lượng chức năng.

Khi đến hiện trường, lực lượng chức năng chỉ thấy xe máy biển số 77L2-403.xx của chị H.T.H.N. (25 tuổi, trú phường Quy Nhơn Bắc) bị đổ giữa đường, không có người điều khiển. Người đàn ông lái xe máy liên quan vụ tai nạn đã cùng phương tiện rời khỏi hiện trường.

Khoảng 7h40 ngày 14/8, tổ tuần tra CSGT khu vực 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) nhận tin báo về một vụ tai nạn giao thông tại Km8+100, Quốc lộ 1D.

Từ thông tin người dân cung cấp, CSGT nhanh chóng triển khai truy tìm. Chỉ ít phút sau, công an phát hiện một người đàn ông nghi vấn đang đi bộ trên đường Hoàng Văn Thụ, giao với Quốc lộ 1D, cách hiện trường khoảng 200m.

Chiếc xe của chị H.T.H.N nằm tại hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ VTC News, Trung tá Đào Văn Đông,Tổ trưởng tổ tuần tra CSGT khu vực 1 phân công hai chiến sỹ ở lại bảo vệ hiện trường, đồng thời cắt cử lực lượng đi xác minh.

Khi đến ngã ba đường Hoàng Văn Thụ - Quốc lộ 1D, cách hiện trường khoảng 200m, Trung tá Đông phát hiện người đàn ông nghi có liên quan vụ tai nạn trên, yêu cầu quay lại làm rõ. Người này bất ngờ vung tay tấn công Trung tá Đông, sau đó đạp ngã xe mô tô đặc chủng.

Đồng đội của anh Đông là Đại úy Nguyễn Quốc Hoàng và Thiếu tá Trần Văn Thi cùng 2 cán bộ nhà tạm giữ ở gần đó hỗ trợ khống chế người đàn ông trên, đưa về trụ sở Công an phường Quy Nhơn Nam. Người này được xác định là Ngô Văn Đức (32 tuổi, ở phường Quy Nhơn Nam).

Tại cơ quan Công an, Đức khai nhận, sau khi xảy ra va chạm giao thông, anh ta giấu xe máy trong nghĩa trang liệt sỹ Quy Nhơn rồi bỏ đi.

Lực lượng chức năng sau đó thu giữ chiếc xe liên quan để phục vụ điều tra.