Vợ mất vì bị cầu trượt khu chung cư bay trúng ở Hà Nội, chồng nghẹn ngào bên hai con nhỏ

Gần một tháng sau vụ tai nạn hi hữu xảy ra ở khu sân chơi trẻ em của chung cư FLC Garden Đại Mỗ (phường Đại Mỗ, TP. Hà Nội), chị Nguyễn Thị Thơm - người phụ nữ không may bị chiếc cầu trượt bật tung trong cơn giông va trúng, đã không qua khỏi.

Theo thông tin từ báo Sức khoẻ và Đời sống, anh Đinh Quang Tuấn (SN 1987, chồng chị N.T.T) cho biết, vào chiều ngày 13/8, chị N.T.T đã trút hơi thở cuối cùng sau gần một tháng điều trị tích cực tại bệnh viện. Chị T. là nạn nhân trong vụ tai nạn hi hữu xảy ra vào chiều 19/7 tại khu vui chơi chung cư FLC Đại Mỗ (Hà Nội).

Vào thời điểm đó, giông lốc kèm gió giật mạnh khiến một chiếc cầu trượt trẻ em tại sân chung cư FLC Đại Mỗ bất ngờ bật tung, bay trúng người chị T. đang đi ngang qua. Cú va chạm mạnh khiến chị gục tại chỗ, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương: chấn thương sọ não, gãy nhiều xương, suy đa tạng, buộc phải phẫu thuật cắt bỏ một phần nội tạng và lọc máu liên tục.

Anh Tuấn cho biết: "Vợ tôi không có bảo hiểm y tế nên chi phí điều trị mỗi ngày hơn 40 triệu đồng. Tổng cộng đã vượt 900 triệu, trong đó hơn 500 triệu đồng là tiền vay mượn. Tôi chỉ mong vợ qua khỏi, nhưng bác sĩ báo không còn hi vọng. Đến 16h15 ngày 13/8, vợ tôi đã ra đi mãi mãi".

Vợ mất vì bị cầu trượt khu chung cư bay trúng ở Hà Nội, chồng nghẹn ngào bên hai con nhỏ - Ảnh 1
Khoảnh khắc giông lốc cuốn cầu trượt bay trúng người phụ nữ ở chung cư FLC Đại Mỗ - Ảnh: Báo Sức khoẻ và Đời sống

Theo thông tin từ báo Đời sống và Pháp luật, tâm sự về cuộc sống gia đình, anh Tuấn cho biết, anh và chị Thơm yêu nhau từ những năm học cấp 3, cùng nhau trải qua những tháng ngày tuổi trẻ đầy mơ ước. Năm 2011, sau bao năm yêu nhau, cả hai quyết định tiến đến hôn nhân.

Cuộc sống vốn đã ấm êm, hạnh phúc ấy càng trọn vẹn hơn khi hai con lần lượt ra đời – một cháu hiện học lớp 8, một cháu học lớp 5. Với anh Tuấn, đó là quãng thời gian đẹp nhất, khi mỗi ngày đi làm về, anh đều thấy nụ cười của vợ và các con trong căn nhà nhỏ.

Nhưng niềm hạnh phúc ấy giờ đây bỗng tan vỡ, khi biến cố bất ngờ ập đến, cuốn đi tất cả sự bình yên mà gia đình anh từng có.

Vợ mất vì bị cầu trượt khu chung cư bay trúng ở Hà Nội, chồng nghẹn ngào bên hai con nhỏ - Ảnh 2
Chị Thơm được điều trị tích cực tại bệnh viện, nhưng do bị đa chấn thương nặng nên chị đã không qua khỏi sau gần 1 tháng điều trị - Ảnh: Báo Đời sống và Pháp luật

Anh Tuấn nghẹn ngào tâm sự: “Trước khi xảy ra sự việc, vợ tôi mơ ước có một công việc ổn định và có tiền xây nhà cho bà ngoại (mẹ ruột chị Thơm). Thấy vợ hiếu thảo như vậy, tôi hoàn toàn ủng hộ và có nói “em đi làm được bao nhiêu, cứ để tiền đó tích góp lại rồi xây nhà cho mẹ, còn chi phí trang trải trong gia đình để anh lo.

Đến đầu tháng 7/2025, vợ tôi có xin được một công việc tại cửa hàng cà phê. Mới đi làm được gần một tháng thì không may xảy ra sự việc đau lòng như vậy”.

