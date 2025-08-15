Nguyễn nhân phải hoãn phiên xử chủ mái ấm Hoa Hồng vụ bạo hành trẻ

Đời sống 15/08/2025 11:31

Sáng 15/8, Tòa Gia đình và người chưa thành niên, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với nhóm bảo mẫu thuộc Cơ sở bảo trợ xã hội Mái ấm Hoa Hồng về hành vi ngược đãi, bạo hành trẻ em.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 15/8, Tòa Gia đình và người chưa thành niên (TAND TPHCM) mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Giáp Thị Sông Hương (51 tuổi, chủ cơ sở mái ấm Hoa Hồng) và 3 bảo mẫu là Nguyễn Thị Ngọc Cẩm (47 tuổi, ngụ Đồng Nai), Diệp Ngọc Tuyền (48 tuổi, ngụ Cần Thơ), Trang Mỹ Nhanh (72 tuổi, ngụ TPHCM) cùng về tội “Hành hạ người khác”.

Phiên tòa được xử kín, do thẩm phán Quách Thanh Bình (Phó Chánh tòa Tòa Gia đình và người chưa thành niên) làm chủ tọa.

Tuy nhiên, trong phần làm thủ tục, do sức khỏe của bị cáo Trang Mỹ Nhanh không được đảm bảo nên luật sư đề nghị hoãn phiên tòa. Sau khi hội ý, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa.

Nguyễn nhân phải hoãn phiên xử chủ mái ấm Hoa Hồng vụ bạo hành trẻ - Ảnh 1
Các bị cáo tại tòa - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, dựa vào cáo trạng truy tố, ngày 4/9/2024, một nguồn tin trình báo đến Công an phường Trung Mỹ Tây, quận 12 (cũ), về việc các bảo mẫu tại mái ấm Hoa Hồng thường xuyên có hành vi đánh, hành hạ, chửi mắng các cháu bé tại đây.

Sau khi nhận được tin báo, Công an phường Trung Mỹ Tây phối hợp với Công an quận 12 (cũ) cùng các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh nội dung tố cáo.

Theo đó, mái ấm Hoa Hồng được Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 12 (cũ) cấp giấy phép hoạt động, nuôi dưỡng 39 trẻ, nhưng tại thời điểm kiểm tra có đến 86 trẻ. Bị cáo Giáp Thị Sông Hương thuê bảo mẫu chăm sóc các cháu bé.

Nguyễn nhân phải hoãn phiên xử chủ mái ấm Hoa Hồng vụ bạo hành trẻ - Ảnh 2
Bị cáo Giáp Thi Sông Hương tại tòa sáng 15/8 - Ảnh: VietNamNet

Quá trình chăm sóc, bị cáo Cẩm và Tuyền thường xuyên có hành vi chửi rủa, dùng tay, cây lau nhà, đũa… đánh các bé và xách tay chân, ném, bóp đầu, bóp miệng, tát, đấm liên tiếp các bé sơ sinh hoặc vài tháng tuổi.

Bà Nhanh được xác định thường sử dụng lược, chổi, tay, chân, muỗng (loại sử dụng múc canh) đe dọa, đánh các cháu. Nhiều trường hợp bà Nhanh còn sử dụng dầu gió cho vào miệng của một số cháu bé.

Đối với bị cáo Giáp Thị Sông Hương, là chủ cơ sở, trực tiếp chứng kiến các bảo mẫu bạo hành trẻ, bị cáo không ngăn cản mà còn hành hạ, đánh đập các cháu như: dùng bìa các tông, lược, khay nhựa, chổi để đánh; rồi nắm áo, xách và kéo các cháu; ôm ném các cháu khi tắm, ngủ.

Cáo trạng xác định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sức khỏe tâm sinh lý và sự phát triển của trẻ em bị lệ thuộc vào việc nuôi dưỡng; gây mất trật tự an toàn xã hội nên cần xử lý nghiêm khắc trước pháp luật để răn đe, phòng ngừa chung.

Băng qua đường sắt, người phụ nữ bán cá bị tàu tông tử vong

Băng qua đường sắt, người phụ nữ bán cá bị tàu tông tử vong

Băng qua đường sắt Bắc - Nam lúc sáng sớm để ra chợ bán cá, một phụ nữ ở Nghệ An bị tàu đâm trúng tử vong tại chỗ.

Xem thêm
Từ khóa:   bạo hành trẻ em Mái ấm Hoa Hồng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Vào 11 ngày tiếp theo (18/8 - 28/8), 3 con giáp vẫy vùng trong biển tiền, nghèo mấy cũng chuyển vận giàu sang, TÀI LỘC ĐẠI PHÁT, vạn sự cát tường

Vào 11 ngày tiếp theo (18/8 - 28/8), 3 con giáp vẫy vùng trong biển tiền, nghèo mấy cũng chuyển vận giàu sang, TÀI LỘC ĐẠI PHÁT, vạn sự cát tường

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Thừa Lỗi bứt phá nhờ Cẩm nguyệt như ca, tiết lộ tính cách bất ngờ từ bạn diễn nữ

Thừa Lỗi bứt phá nhờ Cẩm nguyệt như ca, tiết lộ tính cách bất ngờ từ bạn diễn nữ

Sao quốc tế 1 giờ 9 phút trước
Vợ mất vì bị cầu trượt khu chung cư bay trúng ở Hà Nội, chồng nghẹn ngào bên hai con nhỏ

Vợ mất vì bị cầu trượt khu chung cư bay trúng ở Hà Nội, chồng nghẹn ngào bên hai con nhỏ

Đời sống 1 giờ 19 phút trước
Bậc thầy tiên tri: “Đặt gương đúng chỗ, tài lộc mới ở lại”

Bậc thầy tiên tri: “Đặt gương đúng chỗ, tài lộc mới ở lại”

Không gian sống 1 giờ 29 phút trước
7 sai lầm “to đùng” cha mẹ thường mắc phải khi cho trẻ ăn dặm

7 sai lầm “to đùng” cha mẹ thường mắc phải khi cho trẻ ăn dặm

Chăm sóc con 1 giờ 35 phút trước
“Xé rào” quy định, truyền máu ngoài viện cứu sống bệnh nhân

“Xé rào” quy định, truyền máu ngoài viện cứu sống bệnh nhân

Đời sống 1 giờ 36 phút trước
Vì sao gà lôi trắng được ghi vào Sách Đỏ?

Vì sao gà lôi trắng được ghi vào Sách Đỏ?

Đời sống 1 giờ 39 phút trước
Cụ ông 91 tuổi vào viện đút từng thìa cơm cho vợ 86 tuổi bị bệnh tâm thần hơn 40 năm

Cụ ông 91 tuổi vào viện đút từng thìa cơm cho vợ 86 tuổi bị bệnh tâm thần hơn 40 năm

Thế giới 1 giờ 39 phút trước
Hà Nội: Sản phụ nặng 178kg không thể gây tê tủy sống vượt cạn thành công

Hà Nội: Sản phụ nặng 178kg không thể gây tê tủy sống vượt cạn thành công

Sức khỏe 1 giờ 43 phút trước
Tinh hoa hội tụ trong 2 ngày cuối tuần (16-17/8/2025), 3 con giáp có ngân khố căng tràn, LỘC LÁ đầy nhà, may mắn soi chiếu, thành công rực rỡ

Tinh hoa hội tụ trong 2 ngày cuối tuần (16-17/8/2025), 3 con giáp có ngân khố căng tràn, LỘC LÁ đầy nhà, may mắn soi chiếu, thành công rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lũ quét bất ngờ cuốn trôi nhóm người hành hương, 34 người tử vong

Lũ quét bất ngờ cuốn trôi nhóm người hành hương, 34 người tử vong

Hoa hậu nổi tiếng qua đời không rõ lý do chỉ sau 5 tháng kết hôn

Hoa hậu nổi tiếng qua đời không rõ lý do chỉ sau 5 tháng kết hôn

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 15/8/2025, 3 con giáp được Cát Tinh soi chiếu, ngân khố căng tràn, LỘC LÁ đầy nhà, vận may ngập lối, tương lai xán lạn

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 15/8/2025, 3 con giáp được Cát Tinh soi chiếu, ngân khố căng tràn, LỘC LÁ đầy nhà, vận may ngập lối, tương lai xán lạn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Gây tai nạn, giấu xe trong nghĩa trang, tài xế còn tấn công cảnh sát khi bị phát hiện

Gây tai nạn, giấu xe trong nghĩa trang, tài xế còn tấn công cảnh sát khi bị phát hiện

Vợ mất vì bị cầu trượt khu chung cư bay trúng ở Hà Nội, chồng nghẹn ngào bên hai con nhỏ

Vợ mất vì bị cầu trượt khu chung cư bay trúng ở Hà Nội, chồng nghẹn ngào bên hai con nhỏ

“Xé rào” quy định, truyền máu ngoài viện cứu sống bệnh nhân

“Xé rào” quy định, truyền máu ngoài viện cứu sống bệnh nhân

Vì sao gà lôi trắng được ghi vào Sách Đỏ?

Vì sao gà lôi trắng được ghi vào Sách Đỏ?

Băng qua đường sắt, người phụ nữ bán cá bị tàu tông tử vong

Băng qua đường sắt, người phụ nữ bán cá bị tàu tông tử vong

Nổ lớn bên trong công ty sản xuất kính, xé toạc nhiều nhà dân ở TP.HCM

Nổ lớn bên trong công ty sản xuất kính, xé toạc nhiều nhà dân ở TP.HCM