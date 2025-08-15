Phiên tòa được xử kín, do thẩm phán Quách Thanh Bình (Phó Chánh tòa Tòa Gia đình và người chưa thành niên) làm chủ tọa.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 15/8, Tòa Gia đình và người chưa thành niên (TAND TPHCM) mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Giáp Thị Sông Hương (51 tuổi, chủ cơ sở mái ấm Hoa Hồng) và 3 bảo mẫu là Nguyễn Thị Ngọc Cẩm (47 tuổi, ngụ Đồng Nai), Diệp Ngọc Tuyền (48 tuổi, ngụ Cần Thơ), Trang Mỹ Nhanh (72 tuổi, ngụ TPHCM) cùng về tội “Hành hạ người khác”.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, dựa vào cáo trạng truy tố, ngày 4/9/2024, một nguồn tin trình báo đến Công an phường Trung Mỹ Tây, quận 12 (cũ), về việc các bảo mẫu tại mái ấm Hoa Hồng thường xuyên có hành vi đánh, hành hạ, chửi mắng các cháu bé tại đây.

Tuy nhiên, trong phần làm thủ tục, do sức khỏe của bị cáo Trang Mỹ Nhanh không được đảm bảo nên luật sư đề nghị hoãn phiên tòa. Sau khi hội ý, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa.

Sau khi nhận được tin báo, Công an phường Trung Mỹ Tây phối hợp với Công an quận 12 (cũ) cùng các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh nội dung tố cáo.

Theo đó, mái ấm Hoa Hồng được Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 12 (cũ) cấp giấy phép hoạt động, nuôi dưỡng 39 trẻ, nhưng tại thời điểm kiểm tra có đến 86 trẻ. Bị cáo Giáp Thị Sông Hương thuê bảo mẫu chăm sóc các cháu bé.

Bị cáo Giáp Thi Sông Hương tại tòa sáng 15/8 - Ảnh: VietNamNet

Quá trình chăm sóc, bị cáo Cẩm và Tuyền thường xuyên có hành vi chửi rủa, dùng tay, cây lau nhà, đũa… đánh các bé và xách tay chân, ném, bóp đầu, bóp miệng, tát, đấm liên tiếp các bé sơ sinh hoặc vài tháng tuổi.

Bà Nhanh được xác định thường sử dụng lược, chổi, tay, chân, muỗng (loại sử dụng múc canh) đe dọa, đánh các cháu. Nhiều trường hợp bà Nhanh còn sử dụng dầu gió cho vào miệng của một số cháu bé.

Đối với bị cáo Giáp Thị Sông Hương, là chủ cơ sở, trực tiếp chứng kiến các bảo mẫu bạo hành trẻ, bị cáo không ngăn cản mà còn hành hạ, đánh đập các cháu như: dùng bìa các tông, lược, khay nhựa, chổi để đánh; rồi nắm áo, xách và kéo các cháu; ôm ném các cháu khi tắm, ngủ.

Cáo trạng xác định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sức khỏe tâm sinh lý và sự phát triển của trẻ em bị lệ thuộc vào việc nuôi dưỡng; gây mất trật tự an toàn xã hội nên cần xử lý nghiêm khắc trước pháp luật để răn đe, phòng ngừa chung.