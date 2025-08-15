Danh tính nam thanh niên bị cô gái truy đuổi vì có hành vi sàm sỡ trên Metro

Công an phường Bến Thành đang xác minh vụ cô gái tố bị nam thanh niên sàm sỡ trên tuyến metro số 1, xảy ra chiều 14/8.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 14/8, Công an phường Bến Thành (TPHCM) đang phối hợp làm việc với những người liên quan nhằm xác minh thông tin một cô gái tố cáo bị người đàn ông tên L.P.V.C. (35 tuổi) sàm sỡ khi đi tàu Metro.

Danh tính nam thanh niên bị cô gái truy đuổi vì có hành vi sàm sỡ trên Metro - Ảnh 1
Hình ảnh C. ngồi cạnh một cô gái trên tàu Metro được một người ghi lại - Ảnh: VietNamNet

Theo tường trình của chị P. với cơ quan công an, đầu giờ chiều 14/8, khi chị đang ngồi trên tàu Metro thì C. đến ngồi gần. Lúc này, C. đeo ba lô trước ngực, mặc áo khoác đen, đeo khẩu trang che kín mặt.  

Sau đó, C. đã có hành vi luồn tay dưới ba lô để tiếp cận, sờ vào đùi, thậm chí là luồn tay vào bên trong người chị P. Bị chị P. phản ứng bằng lời nói, C. vẫn tiếp tục hành vi nên chị P. đã phản ứng bằng hành động.

Khi tàu đến ga, C. lập tức bỏ chạy và trốn vào nhà vệ sinh nam. Tuy nhiên, chị P. đuổi theo, quyết làm đến cùng vụ việc. 

Danh tính nam thanh niên bị cô gái truy đuổi vì có hành vi sàm sỡ trên Metro - Ảnh 2
Lực lượng công an đã có mặt để đưa đối tượng nghi sàm sỡ về làm việc - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát cơ động và Công an phường Bến Thành đã có mặt, đưa C., chị P. cùng một số nhân chứng về làm việc để lấy lời khai.

Khi khám xét người và ba lô của C., công an thu giữ một số thẻ, giấy tờ sinh viên nghi là giả mạo để ra vào một số trường đại học.

Trước đó, vào chiều tối cùng ngày, vụ việc này đã lan truyền trên mạng xã hội. Người đăng tải thông tin cho hay, cô cũng từng bị C. sàm sỡ khi đi trên tàu Metro. Do đó khi gặp lại, thấy C. giở trò với cô gái khác thì cô đã quay, chụp lại diễn biến vụ việc.

Hiện công an đang lấy lời khai, trích xuất camera để làm rõ về hành vi của C. 

