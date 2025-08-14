Tình tiết bất ngờ trong vụ nam thanh niên ném 3 bình nước 20 lít từ tầng 26 xuống đường ở TP.HCM

Đời sống 14/08/2025 16:52

Ngày 14/8, mạng xã hội lan truyền đoạn video clip ghi lại cảnh các bình nước (loại 20 lít) rơi từ chung cư cao tầng xuống đường, vỡ tung tóe.

Theo thông tin từ VTC News, L.Q.H. (22 tuổi, sống tại tầng 26 một tòa nhà thuộc cụm chung cư ở phường Thạnh Mỹ Tây) ném 3 bình nước suối (PV - loại 20 lít) từ căn hộ của mình xuống đường.

Các bình nước rơi trúng khu vực có người và phương tiện qua lại, tạo ra tiếng nổ, vỏ bình văng tung tóe, nước bắn khắp mặt đường. Vụ việc khiến nhiều người đi đường hoảng sợ. Bảo vệ tòa nhà lập tức yêu cầu mọi người tránh xa khu vực nguy hiểm.

Clip ghi lại hiện trường sau đó được lan truyền trên mạng xã hội, cho thấy 3 bình nước rơi liên tiếp từ trên cao xuống mặt đường.

 

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày tại khu vực một chung cư ở phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM (phường 22, quận Bình Thạnh cũ) và may mắn không có ai bị các bình nước rơi trúng.

Cơ quan chức năng phường Thạnh Mỹ Tây cho biết qua rà soát ghi nhận người gây ra sự việc là một nam thanh niên 22 tuổi sống ở tầng 26 của chung cư. Người này có dấu hiệu bị trầm cảm, tự kỷ, rối loạn lo âu.

Hiện cơ quan chức năng phường và ban quản lý chung cư trên đã lập biên bản vụ việc, buộc chủ hộ cam kết đưa nam thanh niên trên đi điều trị.

 

Người đàn ông đâm đôi nam nữ rồi tự thiêu trên cabin xe container, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Người đàn ông đâm đôi nam nữ rồi tự thiêu trên cabin xe container, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Chiều 14/8, Công an phường Bình Dương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM, đang khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ án khiến một người chết, hai người bị thương.

Xem thêm
Từ khóa:   trầm cảm ném nình nước xuống tầng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Con riêng của chồng phá phách đến bể kính cửa sổ, tôi chỉ nói vài câu trách mắng thì một nhân vật lao tới để lộ sự thật rụng rời

Con riêng của chồng phá phách đến bể kính cửa sổ, tôi chỉ nói vài câu trách mắng thì một nhân vật lao tới để lộ sự thật rụng rời

Tâm sự 18 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/8/2025, 3 con giáp đổi đời dễ dàng, xây nhà to, nằm không hưởng Phúc, vạn điều viên mãn, tình duyên hanh thông

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/8/2025, 3 con giáp đổi đời dễ dàng, xây nhà to, nằm không hưởng Phúc, vạn điều viên mãn, tình duyên hanh thông

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Nóng: Khởi tố người đàn ông lao vào xe khách rút chìa khóa rồi bỏ đi ở Hà Nội

Nóng: Khởi tố người đàn ông lao vào xe khách rút chìa khóa rồi bỏ đi ở Hà Nội

Đời sống 40 phút trước
Hành khách lao vào ẩu đả dữ dội trên máy bay, nguyên nhân bắt nguồn từ tiếng khóc của một đứa trẻ

Hành khách lao vào ẩu đả dữ dội trên máy bay, nguyên nhân bắt nguồn từ tiếng khóc của một đứa trẻ

Video 58 phút trước
'Vườn sao băng' Ngô Thừa Húc khóc bên mộ Từ Hy Viên

'Vườn sao băng' Ngô Thừa Húc khóc bên mộ Từ Hy Viên

Sao quốc tế 1 giờ 7 phút trước
Lặng người biết được lý do chồng bỏ bồ, tôi dứt khoát ly hôn không quay đầu lại thêm lần nào nữa

Lặng người biết được lý do chồng bỏ bồ, tôi dứt khoát ly hôn không quay đầu lại thêm lần nào nữa

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Tình tiết bất ngờ trong vụ nam thanh niên ném 3 bình nước 20 lít từ tầng 26 xuống đường ở TP.HCM

Tình tiết bất ngờ trong vụ nam thanh niên ném 3 bình nước 20 lít từ tầng 26 xuống đường ở TP.HCM

Đời sống 1 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày tới (15/8-16/8), Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp 'lấy rổ hứng tiền', đổi vận giàu sang, tương lai huy hoàng, giàu sang bậc nhất

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày tới (15/8-16/8), Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp 'lấy rổ hứng tiền', đổi vận giàu sang, tương lai huy hoàng, giàu sang bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Chồng sốc ngất khi bất ngờ phát hiện vợ bầu ngoại tình qua câu nói ‘cảnh báo’ của bác sĩ

Chồng sốc ngất khi bất ngờ phát hiện vợ bầu ngoại tình qua câu nói ‘cảnh báo’ của bác sĩ

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Người đàn ông đâm đôi nam nữ rồi tự thiêu trên cabin xe container, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Người đàn ông đâm đôi nam nữ rồi tự thiêu trên cabin xe container, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Đời sống 1 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Phát hiện bộ xương người bị tảng đá đè lên trong rừng sâu ở Ninh Bình, tiết lộ danh tính nạn nhân

Phát hiện bộ xương người bị tảng đá đè lên trong rừng sâu ở Ninh Bình, tiết lộ danh tính nạn nhân

Tử vi thứ Sáu 15/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Sáu 15/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Diễn biến bất ngờ vụ 6 nữ sinh đánh hội đồng nữ sinh lớp 11 gãy đốt sống cổ

Diễn biến bất ngờ vụ 6 nữ sinh đánh hội đồng nữ sinh lớp 11 gãy đốt sống cổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Khởi tố người đàn ông lao vào xe khách rút chìa khóa rồi bỏ đi ở Hà Nội

Nóng: Khởi tố người đàn ông lao vào xe khách rút chìa khóa rồi bỏ đi ở Hà Nội

Người đàn ông đâm đôi nam nữ rồi tự thiêu trên cabin xe container, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Người đàn ông đâm đôi nam nữ rồi tự thiêu trên cabin xe container, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Người thân khóc nghẹn bên hiện trường nam sinh 20 tuổi tử vong ở Hà Nội

Người thân khóc nghẹn bên hiện trường nam sinh 20 tuổi tử vong ở Hà Nội

Tông vào ô tô cứu hộ đang dừng đỗ, người đi xe máy ngã ra đường tử vong

Tông vào ô tô cứu hộ đang dừng đỗ, người đi xe máy ngã ra đường tử vong

Khiếp vía thanh niên ném 3 bình nước suối 20 lít từ chung cư xuống đất ở TP.HCM

Khiếp vía thanh niên ném 3 bình nước suối 20 lít từ chung cư xuống đất ở TP.HCM

Cháy nhà hàng ở TP.HCM, cột khói bốc cao hàng chục mét, nhiều người hốt hoảng tháo chạy

Cháy nhà hàng ở TP.HCM, cột khói bốc cao hàng chục mét, nhiều người hốt hoảng tháo chạy