Tình tiết bất ngờ trong vụ nam thanh niên ném 3 bình nước 20 lít từ tầng 26 xuống đường ở TP.HCM

Ngày 14/8, mạng xã hội lan truyền đoạn video clip ghi lại cảnh các bình nước (loại 20 lít) rơi từ chung cư cao tầng xuống đường, vỡ tung tóe.

Theo thông tin từ VTC News, L.Q.H. (22 tuổi, sống tại tầng 26 một tòa nhà thuộc cụm chung cư ở phường Thạnh Mỹ Tây) ném 3 bình nước suối (PV - loại 20 lít) từ căn hộ của mình xuống đường.

Các bình nước rơi trúng khu vực có người và phương tiện qua lại, tạo ra tiếng nổ, vỏ bình văng tung tóe, nước bắn khắp mặt đường. Vụ việc khiến nhiều người đi đường hoảng sợ. Bảo vệ tòa nhà lập tức yêu cầu mọi người tránh xa khu vực nguy hiểm.

Clip ghi lại hiện trường sau đó được lan truyền trên mạng xã hội, cho thấy 3 bình nước rơi liên tiếp từ trên cao xuống mặt đường.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày tại khu vực một chung cư ở phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM (phường 22, quận Bình Thạnh cũ) và may mắn không có ai bị các bình nước rơi trúng.

Cơ quan chức năng phường Thạnh Mỹ Tây cho biết qua rà soát ghi nhận người gây ra sự việc là một nam thanh niên 22 tuổi sống ở tầng 26 của chung cư. Người này có dấu hiệu bị trầm cảm, tự kỷ, rối loạn lo âu.

Hiện cơ quan chức năng phường và ban quản lý chung cư trên đã lập biên bản vụ việc, buộc chủ hộ cam kết đưa nam thanh niên trên đi điều trị.

