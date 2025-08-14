Tông vào ô tô cứu hộ đang dừng đỗ, người đi xe máy ngã ra đường tử vong

Đời sống 14/08/2025 13:54

Khoảng 9h ngày 14/8, một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 1 người tử vong tại chỗ xảy ra trên đường Lê Quang Đạo (Hà Nội).

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 14/8, Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an Hà Nội đang phối hợp với Công an phường Từ Liêm điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong.

Vụ việc thương tâm xảy ra vào khoảng 9h cùng ngày trên đường Lê Quang Đạo (gần sân vận động Mỹ Đình).

 

Thời điểm trên, anh B.T.D (SN 2005, ở Đan Phượng, Hà Nội) điều khiển xe máy biển số 29X3 lưu thông trên đường Lê Quang Đạo hướng đi đại lộ Thăng Long.

Khi đến gần khu vực trước Trường tiểu học Phú Đô, xe máy trên tông vào phía sau xe tải cứu hộ biển kiểm soát 29C-923.XX đang dừng đỗ ven đường.

Tông vào ô tô cứu hộ đang dừng đỗ, người đi xe máy ngã ra đường tử vong - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên đường Lê Quang Đạo - Ảnh: Báo Xây Dựng

Theo thông tin từ báo Xây Dựng, tai nạn giao thông khiến nam thanh niên đi xe máy ngã ra đường. Sau va chạm, nạn nhân lấy điện thoại để sử dụng một lúc rồi bất tỉnh.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT và công an sở tại nhanh chóng đến hiện trường để hỗ trợ cứu nạn và giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, lúc này anh D đã tử vong.

Cháy nhà hàng ở TP.HCM, cột khói bốc cao hàng chục mét, nhiều người hốt hoảng tháo chạy

Cháy nhà hàng ở TP.HCM, cột khói bốc cao hàng chục mét, nhiều người hốt hoảng tháo chạy

Ngày 14/8, một vụ cháy đã xảy ra tại một nhà hàng trên đường Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, nhiều người hoảng loạn tháo chạy.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vong tin moi tai nạn giao thông

TIN MỚI NHẤT

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 15/8/2025, Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, 3 con giáp phúc lộc 'sâu hơn biển', tiền tài ùa đến chật ví, công danh sự nghiệp phất lên thuận lợi

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 15/8/2025, Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, 3 con giáp phúc lộc 'sâu hơn biển', tiền tài ùa đến chật ví, công danh sự nghiệp phất lên thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Người thân khóc nghẹn bên hiện trường nam sinh 20 tuổi tử vong ở Hà Nội

Người thân khóc nghẹn bên hiện trường nam sinh 20 tuổi tử vong ở Hà Nội

Đời sống 24 phút trước
Quyết bảo vệ tình yêu, cô gái dọn hẳn sang nhà “người yêu lớn tuổi” để rồi nhận cái kết đắng

Quyết bảo vệ tình yêu, cô gái dọn hẳn sang nhà “người yêu lớn tuổi” để rồi nhận cái kết đắng

Tâm sự 25 phút trước
Thiên thời địa lợi nhân hòa, Thần Tài chỉ tận mặt 3 con giáp có căn PHÚ QUÝ trong 9 ngày tới, gom sạch tiền bạc thiên hạ, tay trái có Lộc, tay phải có Phúc

Thiên thời địa lợi nhân hòa, Thần Tài chỉ tận mặt 3 con giáp có căn PHÚ QUÝ trong 9 ngày tới, gom sạch tiền bạc thiên hạ, tay trái có Lộc, tay phải có Phúc

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Thót tim cảnh tượng bé trai bị ô tô đâm ngã, cán trúng người khi đang chơi trên phố và cái kết

Thót tim cảnh tượng bé trai bị ô tô đâm ngã, cán trúng người khi đang chơi trên phố và cái kết

Video 45 phút trước
Bước qua tháng 9 dương lịch, 3 con giáp nắm trọn cơ may, chốt đơn liên tục, làm ăn phát đạt, âm thanh giàu có vang vọng

Bước qua tháng 9 dương lịch, 3 con giáp nắm trọn cơ may, chốt đơn liên tục, làm ăn phát đạt, âm thanh giàu có vang vọng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Clip: Nam thanh niên ném 3 bình nước suối 20 lít từ chung cư xuống đất khiến nhiều người chứng kiến khiếp vía

Clip: Nam thanh niên ném 3 bình nước suối 20 lít từ chung cư xuống đất khiến nhiều người chứng kiến khiếp vía

Video 1 giờ 25 phút trước
Hoa hậu nổi tiếng qua đời không rõ lý do chỉ sau 5 tháng kết hôn

Hoa hậu nổi tiếng qua đời không rõ lý do chỉ sau 5 tháng kết hôn

Sao quốc tế 1 giờ 32 phút trước
Trần Quán Hy bị một nhãn hiệu thời trang nổi tiếng kiện vì lý do này

Trần Quán Hy bị một nhãn hiệu thời trang nổi tiếng kiện vì lý do này

Sao quốc tế 1 giờ 44 phút trước
Ấm lòng khoảnh khắc cậu bé gặp và vui đùa với người mang trái tim của cha mình sau khi cha qua đời vì tai nạn nghiêm trọng

Ấm lòng khoảnh khắc cậu bé gặp và vui đùa với người mang trái tim của cha mình sau khi cha qua đời vì tai nạn nghiêm trọng

Video 1 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đang tắm biển, du khách vội vã thu dọn đồ đạc và chạy tán loạn tìm nơi tránh nạn trước sức mạnh của vòi rồng

Đang tắm biển, du khách vội vã thu dọn đồ đạc và chạy tán loạn tìm nơi tránh nạn trước sức mạnh của vòi rồng

Phát hiện bộ xương người bị tảng đá đè lên trong rừng sâu ở Ninh Bình, tiết lộ danh tính nạn nhân

Phát hiện bộ xương người bị tảng đá đè lên trong rừng sâu ở Ninh Bình, tiết lộ danh tính nạn nhân

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 14/8/2025, 3 con giáp gánh vàng còng lưng, may mắn chạm ĐỈNH, LỘC LÁ xum xuê, mọi điều viên mãn, tương lai huy hoàng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 14/8/2025, 3 con giáp gánh vàng còng lưng, may mắn chạm ĐỈNH, LỘC LÁ xum xuê, mọi điều viên mãn, tương lai huy hoàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người thân khóc nghẹn bên hiện trường nam sinh 20 tuổi tử vong ở Hà Nội

Người thân khóc nghẹn bên hiện trường nam sinh 20 tuổi tử vong ở Hà Nội

Khiếp vía thanh niên ném 3 bình nước suối 20 lít từ chung cư xuống đất ở TP.HCM

Khiếp vía thanh niên ném 3 bình nước suối 20 lít từ chung cư xuống đất ở TP.HCM

Cháy nhà hàng ở TP.HCM, cột khói bốc cao hàng chục mét, nhiều người hốt hoảng tháo chạy

Cháy nhà hàng ở TP.HCM, cột khói bốc cao hàng chục mét, nhiều người hốt hoảng tháo chạy

Diễn biến bất ngờ vụ 6 nữ sinh đánh hội đồng nữ sinh lớp 11 gãy đốt sống cổ

Diễn biến bất ngờ vụ 6 nữ sinh đánh hội đồng nữ sinh lớp 11 gãy đốt sống cổ

Danh tính đối tượng dùng dao chém em trai rồi cố thủ trong nhà

Danh tính đối tượng dùng dao chém em trai rồi cố thủ trong nhà

Hơn 60% tài xế thừa nhận mất tập trung khi lái xe do thói quen tưởng vô hại

Hơn 60% tài xế thừa nhận mất tập trung khi lái xe do thói quen tưởng vô hại