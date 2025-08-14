Khoảng 9h ngày 14/8, một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 1 người tử vong tại chỗ xảy ra trên đường Lê Quang Đạo (Hà Nội).

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 14/8, Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an Hà Nội đang phối hợp với Công an phường Từ Liêm điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong.

Vụ việc thương tâm xảy ra vào khoảng 9h cùng ngày trên đường Lê Quang Đạo (gần sân vận động Mỹ Đình).

Thời điểm trên, anh B.T.D (SN 2005, ở Đan Phượng, Hà Nội) điều khiển xe máy biển số 29X3 lưu thông trên đường Lê Quang Đạo hướng đi đại lộ Thăng Long.

Khi đến gần khu vực trước Trường tiểu học Phú Đô, xe máy trên tông vào phía sau xe tải cứu hộ biển kiểm soát 29C-923.XX đang dừng đỗ ven đường.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên đường Lê Quang Đạo - Ảnh: Báo Xây Dựng

Theo thông tin từ báo Xây Dựng, tai nạn giao thông khiến nam thanh niên đi xe máy ngã ra đường. Sau va chạm, nạn nhân lấy điện thoại để sử dụng một lúc rồi bất tỉnh.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT và công an sở tại nhanh chóng đến hiện trường để hỗ trợ cứu nạn và giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, lúc này anh D đã tử vong.

