Cháy nhà hàng ở TP.HCM, cột khói bốc cao hàng chục mét, nhiều người hốt hoảng tháo chạy

Ngày 14/8, một vụ cháy đã xảy ra tại một nhà hàng trên đường Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, nhiều người hoảng loạn tháo chạy.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 10h trưa nay (14/8), người dân sinh sống trên đường Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, TPHCM phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút từ bên trong nhà hàng "Ẩm thực ba miền Hầm Rượu Thằng Bờm".

Ban đầu, một số người dân và nhân viên đã dùng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng bất thành. Do nhà hàng có nhiều vật liệu dễ cháy như mái lá trang trí, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng. Cột khói bốc nghi ngút khiến nhiều người hoảng sợ, tháo chạy khỏi khu vực nguy hiểm.

Khói tỏa ra từ đám cháy khiến nhiều người chạy xe máy trên đường Nguyễn Văn Quá phải quay đầu xe - Ảnh: Báo Thanh niên

Theo thông tin từ báo Thanh niên, nhận tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 12 đã điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến chữa cháy.

Lực lượng chức năng cho phong tỏa một phần tuyến đường Nguyễn Văn Quá để phục vụ công tác chữa cháy.

Theo người dân chứng kiến, bên trong khuôn viên nhà có lợp mái lá nên khi cháy lửa lan nhanh.

Nhiều xe cứu hỏa được điều đến để chữa cháy - Ảnh: VietNamNet

Cùng ngày, lãnh đạo UBND phường Đông Hưng Thuận xác nhận có vụ cháy xảy ra trên địa bàn.

Nhờ phát hiện sớm vụ cháy và các lực lượng cùng tham gia hỗ trợ chữa cháy nên không có thiệt hại về người.

Nơi cháy là một phần khu vực bếp nấu. Nguyên nhân cũng như thiệt hại từ vụ cháy nhà hàng quán ăn trên đường Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận đang được công an điều tra, thống kê thiệt hại và làm rõ.

