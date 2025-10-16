Nữ tài xế ô tô húc văng xe máy lên sạp trái cây, lao thẳng vào trụ điện

Đời sống 16/10/2025 10:58

Sáng 16/10, một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại giao lộ Ông Ích Khiêm – Hải Phòng (khu vực chợ Tam Giác, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) khiến hai người bị thương, giao thông khu vực ùn ứ.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng hơn 7h sáng ngày 16/10, ô tô mang biển kiểm soát 43A lưu thông trên đường Ông Ích Khiêm.

Người dân tại hiện trường cho biết, khi đến ngã tư giao với đường Hải Phòng, ô tô này bất ngờ tăng tốc độ, tông thẳng vào một xe máy đang lưu thông cùng chiều.

Nữ tài xế ô tô húc văng xe máy lên sạp trái cây, lao thẳng vào trụ điện - Ảnh 1Nữ tài xế ô tô húc văng xe máy lên sạp trái cây, lao thẳng vào trụ điện - Ảnh 2
Xe máy bị ô tô hất văng lên sạp trái cây, biển báo bị gãy - Ảnh: VietNamNet

Chưa dừng lại, chiếc ô tô tiếp tục lao lên lề, tông vào khu vực sạp bán trái cây bên đường và chỉ dừng lại khi va vào trụ điện.

Cú va chạm khiến người điều khiển xe máy bị thương, nằm dưới sạp hàng, được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Nữ tài xế ô tô cũng bị thương vùng miệng, hoảng hốt rời khỏi xe.

Nữ tài xế ô tô húc văng xe máy lên sạp trái cây, lao thẳng vào trụ điện - Ảnh 3
Xe máy bị hư hỏng, văng lên nằm trên sạp trái cây - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VietNamNet, tại hiện trường, xe máy bị hư hỏng nặng, văng lên sạp trái cây; ô tô bung túi khí, vỡ két nước và kính trước. Trụ điện và biển báo giao thông bị gãy.

Vụ việc xảy ra vào giờ cao điểm buổi sáng khiến giao thông khu vực chợ Tam Giác bị ùn ứ cục bộ.

Ngay sau tai nạn, lực lượng công an có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ngoài ra, lãnh đạo Công an phường Hải Châu cho biết, qua thông tin tại hiện trường cung cấp thì nữ tài xế đạp nhầm chân ga. Nguyên nhân vụ việc đang được Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng thụ lý. 

