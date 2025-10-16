Choáng với khối tài sản khủng của Ngân 98 trong két sắt: 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD

Đời sống 16/10/2025 06:00

Cảnh sát phát hiện bên trong két sắt thu giữ được tại nhà Ngân 98 có 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD, 4 sổ tiết kiệm cùng một số vật chứng liên quan.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 15/10, liên quan vụ án Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm do Võ Thị Ngọc Ngân (tên gọi khác là Ngân 98, SN 1998, quê Bình Định, nay là tỉnh Gia Lai), Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế), và Viện KSND thành phố đã tiến hành khám xét nơi ở bị can.

Quá trình khám xét, cơ quan chức năng đã phát hiện một két sắt. Tuy nhiên, Ngân 98 và người nhà của bị can không cung cấp được mã số mở két nên Phòng Cảnh sát kinh tế và VKSND TPHCM đã tiến hành đưa két sắt trên về trụ sở để mở khóa theo đúng trình tự quy định của pháp luật.

Kết quả, nhà chức trách đã thu giữ 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD, 4 sổ tiết kiệm ngân hàng và một số vật chứng khác có liên quan. Các lực lượng cũng tạm giữ 2 ô tô.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đang tiến hành làm rõ, chứng minh nguồn gốc của số tài sản nêu trên.

Choáng với khối tài sản khủng của Ngân 98 trong két sắt: 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD - Ảnh 1
Cảnh sát tìm thấy 80 sổ đỏ trong két sắt ở nhà Ngân 98 - Ảnh: Báo Dân trí

Như báo Tiền Phong đã đưa tin, ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết Võ Thị Ngọc Ngân (nghệ danh Ngân 98) đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm liên quan đến thương hiệu ZuBu.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Ngân 98 là người trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Công ty ZuBu (do bà T.T.T. - mẹ ruột của Ngân đứng tên giám đốc), từ sản xuất, quảng bá đến phân phối sản phẩm. Dưới vỏ bọc “thực phẩm bảo vệ sức khỏe”, ZuBu đã đưa ra thị trường nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng.

Choáng với khối tài sản khủng của Ngân 98 trong két sắt: 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD - Ảnh 2
Ngân 98 tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo cơ quan điều tra, doanh thu của ZuBu lên tới hàng trăm tỷ đồng. Phần lớn số tiền thu được chuyển vào các tài khoản cá nhân của Ngân. Cô này trực tiếp chi phối dòng tiền, hợp đồng và quản lý nhân sự. Riêng Lương Bằng Quang (chồng Ngân), Công an đang điều tra, làm rõ vai trò trong vụ án này.

Phẫn nộ người đàn ông đánh vợ cũ dã man ở Gia Lai

Phẫn nộ người đàn ông đánh vợ cũ dã man ở Gia Lai

Ngày 15/10, chị C.T.T. (SN 1990, trú xã Kbang, Gia Lai) cho biết, đã gửi đơn tố cáo tới Công an xã Kbang về việc bị chồng cũ là Nguyễn Đăng Khánh (trú Gia Lai) đánh dã man, phải nhập viện điều trị.

Từ khóa:   Ngân 98 tài sản của Ngân 98 tin moi

Choáng với khối tài sản khủng của Ngân 98 trong két sắt: 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD

