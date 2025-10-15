Combo 7 mùi nước hoa UK “hàng hiệu” cho 7 ngày trong tuần chỉ 990k có gì đặc biệt?

Không chỉ là quần áo, phong cách cá nhân còn được tạo nên từ mùi hương. Nếu bạn thường xuyên phải phối đồ để xây dựng phong cách riêng thì nay bạn có thể thực hiện một cách mới: Phối hương thơm với Combo 7 mùi nước hoa UK “hàng hiệu” chỉ với 990.000 VNĐ trong ngày BIG SALE 20/10!

Nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, bạn đã sẵn sàng trao tặng một món quà đặc biệt, gói trọn vẹn một câu chuyện đầy mê hoặc chưa? Saras Perfume tự hào giới thiệu Combo 7 mùi nước hoa UK “hàng hiệu” cho 7 ngày trong tuần như chiếc chìa khóa kỳ diệu giúp mỗi cô gái khám phá và viết nên câu chuyện của riêng mình mỗi ngày.

Để tạo nên sự khác biệt và đảm bảo chất lượng vượt trội, Saras perfume hợp tác cùng nhà hương danh tiếng từ Vương quốc Anh. Saras perfume sử dụng nguyên liệu cao cấp để sáng tạo lại những dòng nước hoa "best seller" toàn cầu, mang đến sự sang trọng và tinh tế mà vẫn giữ mức giá hợp lý.

Hành trình 7 ngày - 7 phong cách mê hoặc

Lấy cảm hứng từ những chuyện kể kỳ diệu của nàng Sheherazade trong ‘Nghìn lẻ một đêm’, mỗi chai nước hoa là một cánh cửa dẫn bạn đến một thế giới mới đầy mê hoặc. Saras perfume tin rằng mỗi người phụ nữ đều là một "nàng Sheherazade" với những câu chuyện ẩn chứa vẻ đẹp và quyến rũ riêng. Saras perfume mong muốn những ước mơ sở hữu những mùi hương đẳng cấp thành hiện thực, để bạn tự tin tỏa sáng và trở thành phiên bản tuyệt vời nhất của chính mình.

Khởi đầu ngày thứ Hai năng động với SR Belle "Khúc hoan ca của khu vườn mùa xuân". Tiếp nối là thứ Ba thú vị SR Catchy "Mùi hương của nữ thần tình ái". Khi câu chuyện dần lãng mạn, hãy để ngày thứ Tư bừng nở với SR Marilyn Monroe "Mùi hương người lớn cám dỗ". Khám phá ngày thứ Năm diệu kỳ cùng SR Fancy “Nụ hôn đầu của quý cô kiêu kỳ”. Ngày thứ Sáu phiêu lưu hòa cùng SR Exquisite "Hương vị của trái cấm". Thứ Bảy chuyển sang chương mới với SR Colombus "Những nhà thám hiểm đến từ ngày hôm qua". Kết thúc tuần bằng ngày Chủ nhật ấm áp với SR De Rivéry "Những câu chuyện kể bên lò sưởi".

Được chuyên gia tâm lý khuyên dùng

Thạc sĩ giáo dục, chuyên gia tâm lý Mai Thị Việt Thắng (Chuyên gia tâm lý cấp cao được đào tạo chuyên ngành tâm lý học tại Việt Nam và tốt nghiệp Thạc sĩ Giáo dục tại Đại học New Orleans (Hoa Kỳ)

“Mùi hương nước hoa không chỉ đơn thuần là một sản phẩm làm đẹp mà còn là một công cụ mạnh mẽ giúp phụ nữ thể hiện bản thân, khẳng định cá tính và tạo dựng mối quan hệ. Khi biết cách lựa chọn và sử dụng nước hoa phù hợp, phụ nữ có thể nâng cao sự quyến rũ và tự tin của mình trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Với cá nhân tôi, Saras Perfume là một sự lựa chọn tuyệt vời”.