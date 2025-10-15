Combo 7 mùi nước hoa UK “hàng hiệu” cho 7 ngày trong tuần chỉ 990k có gì đặc biệt?

Làm đẹp 15/10/2025 18:02

Khám phá phong cách cùng Combo 7 mùi nước hoa UK “hàng hiệu” cho 7 ngày trong tuần và "khoác" lên mình một câu chuyện mới mỗi ngày.

Gói đầy 7 câu chuyện mê hoặc trong một tuần

Nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, bạn đã sẵn sàng trao tặng một món quà đặc biệt, gói trọn vẹn một câu chuyện đầy mê hoặc chưa? Saras Perfume tự hào giới thiệu Combo 7 mùi nước hoa UK “hàng hiệu” cho 7 ngày trong tuần như chiếc chìa khóa kỳ diệu giúp mỗi cô gái khám phá và viết nên câu chuyện của riêng mình mỗi ngày.

Không chỉ là quần áo, phong cách cá nhân còn được tạo nên từ mùi hương. Nếu bạn thường xuyên phải phối đồ để xây dựng phong cách riêng thì nay bạn có thể thực hiện một cách mới: Phối hương thơm với Combo 7 mùi nước hoa UK “hàng hiệu” chỉ với 990.000 VNĐ trong ngày BIG SALE 20/10!

Combo 7 mùi nước hoa UK “hàng hiệu” cho 7 ngày trong tuần chỉ 990k có gì đặc biệt? - Ảnh 1
Combo 7 mùi nước hoa UK “hàng hiệu” cho 7 ngày trong tuần

Điều gì làm nên sự đặc biệt của combo này?

Hương liệu cao cấp từ Vương quốc Anh

Để tạo nên sự khác biệt và đảm bảo chất lượng vượt trội, Saras perfume hợp tác cùng nhà hương danh tiếng từ Vương quốc Anh. Saras perfume sử dụng nguyên liệu cao cấp để sáng tạo lại những dòng nước hoa "best seller" toàn cầu, mang đến sự sang trọng và tinh tế mà vẫn giữ mức giá hợp lý.

Combo 7 mùi nước hoa UK “hàng hiệu” cho 7 ngày trong tuần chỉ 990k có gì đặc biệt? - Ảnh 2
Saras perfume hợp tác cùng nhà hương danh tiếng từ Vương quốc Anh

Hành trình 7 ngày - 7 phong cách mê hoặc

Lấy cảm hứng từ những chuyện kể kỳ diệu của nàng Sheherazade trong ‘Nghìn lẻ một đêm’, mỗi chai nước hoa là một cánh cửa dẫn bạn đến một thế giới mới đầy mê hoặc. Saras perfume tin rằng mỗi người phụ nữ đều là một "nàng Sheherazade" với những câu chuyện ẩn chứa vẻ đẹp và quyến rũ riêng. Saras perfume mong muốn những ước mơ sở hữu những mùi hương đẳng cấp thành hiện thực, để bạn tự tin tỏa sáng và trở thành phiên bản tuyệt vời nhất của chính mình.

Khởi đầu ngày thứ Hai năng động với SR Belle "Khúc hoan ca của khu vườn mùa xuân". Tiếp nối là thứ Ba thú vị SR Catchy "Mùi hương của nữ thần tình ái". Khi câu chuyện dần lãng mạn, hãy để ngày thứ Tư bừng nở với SR Marilyn Monroe "Mùi hương người lớn cám dỗ". Khám phá ngày thứ Năm diệu kỳ cùng SR Fancy “Nụ hôn đầu của quý cô kiêu kỳ”. Ngày thứ Sáu phiêu lưu hòa cùng SR Exquisite "Hương vị của trái cấm". Thứ Bảy chuyển sang chương mới với SR Colombus "Những nhà thám hiểm đến từ ngày hôm qua". Kết thúc tuần bằng ngày Chủ nhật ấm áp với SR De Rivéry "Những câu chuyện kể bên lò sưởi".

Combo 7 mùi nước hoa UK “hàng hiệu” cho 7 ngày trong tuần chỉ 990k có gì đặc biệt? - Ảnh 3

Hành trình 7 ngày - 7 phong cách mê hoặc

Được chuyên gia tâm lý khuyên dùng

Thạc sĩ giáo dục, chuyên gia tâm lý Mai Thị Việt Thắng  (Chuyên gia tâm lý cấp cao được đào tạo chuyên ngành tâm lý học tại Việt Nam và tốt nghiệp Thạc sĩ Giáo dục tại Đại học New Orleans (Hoa Kỳ)

Mùi hương nước hoa không chỉ đơn thuần là một sản phẩm làm đẹp mà còn là một công cụ mạnh mẽ giúp phụ nữ thể hiện bản thân, khẳng định cá tính và tạo dựng mối quan hệ. Khi biết cách lựa chọn và sử dụng nước hoa phù hợp, phụ nữ có thể nâng cao sự quyến rũ và tự tin của mình trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Với cá nhân tôi, Saras Perfume là một sự lựa chọn tuyệt vời”.

CƠ HỘI VÀNG DUY NHẤT: BIG SALE 20/10

BIG SALE 20/10: Combo 7 mùi nước hoa UK “hàng hiệu” cho 7 ngày trong tuần GIẢM NGAY 35%!

  • GIÁ GỐC: 1.500.000 VNĐ

  • CHỈ CÒN: 990.000 VNĐ

Với Combo 7 mùi nước hoa này, bạn không chỉ thay đổi mùi hương mà còn thay đổi cả phong cách và cảm xúc. Mỗi ngày là một phiên bản mới, một câu chuyện mới.

Bạn đã sẵn sàng để viết nên câu chuyện hương thơm của chính mình chưa?

MUA NGAY: https://shopee.vn/product/1548865487/44068122600

Nước hoa SR Marilyn Monroe “Mùi hương người lớn cám dỗ” – Tuyệt tác từ Saras Perfume

Được sáng tạo bởi Saras Perfume - thương hiệu nước hoa mang đến hương liệu cao cấp từ Vương quốc Anh. SR Marilyn Monroe không chỉ là một chai nước hoa mà là một câu chuyện về sự biến chuyển đầy mê hoặc của một người phụ nữ.

Xem thêm
