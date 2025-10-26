Combo chân ái cho làn da: Kem chống nắng thể thao Albatross SPF100 và Sữa rửa mặt đa năng làm sạch sâu SR Clover

Kem chống nắng thể thao Albatross SPF100 là sản phẩm được thiết kế đặc biệt cho các golfer, các vận động viên, người yêu thể thao và những người thường xuyên hoạt động ngoài trời. Kem chống nắng thể thao Albatross SPF100 có chỉ số SPF100 vượt trội và bảo vệ vô cùng mạnh mẽ đã được kiểm định từ cơ quan Bộ Y tế và các tổ chức quốc tế uy tín.

Với những người đam mê mê thể thao như chơi golf, đá banh, chạy bộ, leo núi hay những ai thường xuyên hoạt động ngoài trời, làn da phải đối mặt với ánh nắng, hôi hôi và bụi bẩn. Bộ đôi hoàn hảo Kem chống nắng thể thao Albatross SPF100 và Sữa rửa mặt đa năng sạch sâu SR Clover chính là “combo bảo vệ tối đa và làm sạch chuyên sâu” không thể thiếu trong quá trình chăm sóc da hàng ngày.

Được sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc, kem chống nắng thể thao Albatross SPF100 là dòng kem chống nắng lai vật lý – hóa học, mang đến hiệu quả bảo vệ kéo dài trên 10 giờ, khả năng kháng trôi vượt trội và hương thơm tự nhiên, tươi mát, thư giãn. Sản phẩm phù hợp với khí hậu nhiệt đới nóng ẩm của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Đây là kem chống nắng lai vật lý và hóa học có chỉ số SPF 100, PA++++ là chỉ số vượt trội nhất hiện nay phù hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới nóng ẩm như ở Việt Nam và Đông Nam Á. Thời gian tác dụng kéo dài trên 10 tiếng với công nghệ kháng trôi vượt trội cùng hương thơm tự nhiên, tươi mát, thư giãn. Khi sử dụng người sẽ cảm thấy vô cùng dễ chịu vì kem chống nắng có kết cấu không bết dính, dễ tán, không để lại vệt trắng, ngoài ra còn có tác dụng làm dịu, hỗ trợ phục hồi lại vẻ tươi tắn của làn da.

Cách sử dụng: Vệ sinh da và thoa các sản phẩm dưỡng da trước (nếu có). Lấy một lượng kem chống nắng vừa đủ, thoa đều lên vùng da mặt. Vỗ nhẹ để kem thẩm thấu tốt hơn.

Sữa rửa mặt đa năng sạch sâu SR Clover giúp làm sạch sâu, dưỡng trắng và cung cấp độ ẩm cho da. Đây là sản phẩm cho những người thường xuyên hoạt động ngoài trời hoặc tham gia các hoạt động thể thao, nơi mà làn da cần được chăm sóc đặc biệt sau khi tiếp xúc với ánh nắng và bụi bẩn. Không chỉ là sản phẩm làm sạch đơn thuần mà còn mang lại những lợi ích khác như giảm dầu, dưỡng ẩm và làm sáng da nhẹ nhàng.

Sản phẩm mang lại hiệu quả vượt trội trong công việc làm sạch sâu, loại bỏ bụi, bã mạnh, dầu thừa và cặn trang điểm hiệu quả. Cơ chế làm sạch chuyên sâu này giúp hạn chế tối đa tình trạng bít tắc lỗi chân lông, từ đó cải thiện đáng kể tình trạng mụn trên da. Điều đặc biệt là SR Clover vẫn duy trì khả năng dưỡng ẩm tự nhiên , đảm bảo da không bị căng khô sau khi rửa mặt.

Cách sử dụng rất đơn giản: Làm ướt mặt, chọn một lượng kem vừa đủ ra lòng bàn tay và tạo bọt. Thoa đều lên mặt, massage nhẹ nhàng để làm sạch da, sau đó rửa lại bằng nước sạch.

