Tại sao sữa rửa mặt và kem chống nắng là 'combo vàng' không thể thiếu?

Làm sạch là bước đầu tiên và quan trọng nhất, giống như việc chuẩn bị một bức tranh trước khi vẽ. Một làn da không sạch sẽ không thể hấp thụ dưỡng chất, ngược lại còn dễ sinh mụn và viêm nhiễm.

Tăng hiệu quả dưỡng chất: Khi lỗ chân lông thông thoáng, các sản phẩm chăm sóc da đắt tiền bạn thoa sau đó như serum hay kem dưỡng ẩm mới có thể thẩm thấu sâu, phát huy tối đa công dụng phục hồi và tái tạo da.

Loại bỏ chướng ngại vật: Sau một ngày dài, da mặt tích tụ bụi bẩn, ô nhiễm, dầu thừa và mồ hôi. Buổi tối, sữa rửa mặt giúp gột rửa triệt để lớp màng tạp chất này, đặc biệt là cặn kem chống nắng – thành phần nếu không được làm sạch kỹ sẽ gây bít tắc lỗ chân lông nghiêm trọng.

Gợi ý làm sạch chuyên biệt

Với những người thường xuyên chơi thể thao hoặc làm việc ngoài trời, việc làm sạch đòi hỏi phải mạnh mẽ hơn nhưng vẫn phải dịu nhẹ. Sữa rửa mặt đa năng sạch sâu SR Clover của Saras Beauty là một lựa chọn lý tưởng. Sản phẩm này không chỉ làm sạch sâu các loại bụi bẩn và cặn trang điểm/kem chống nắng mà còn có khả năng kiểm soát dầu thừa, giảm bít tắc và đồng thời cung cấp độ ẩm tự nhiên, giúp da không bị khô căng mà vẫn giữ được sự mềm mại, sáng mịn.

Kem chống nắng: Bảo vệ tuyệt đối

Nếu làm sạch là nền móng, thì kem chống nắng chính là "mái nhà" bảo vệ ngôi nhà làn da khỏi sự tàn phá của thời gian và môi trường. Đây là bước chống lão hóa hiệu quả nhất mà bạn có thể thực hiện.

Hiểu rõ kẻ thù: Tia UV

Tia UVA (Aging): Thâm nhập sâu vào lớp hạ bì, phá hủy collagen và elastin, gây ra nếp nhăn, chảy xệ, nám, và tàn nhang. Tia UVA có mặt quanh năm, xuyên qua mây và cửa kính.

Tia UVB (Burning): Gây cháy nắng, đỏ rát và là nguyên nhân chính gây ung thư da.

Không có kem dưỡng nào, dù đắt tiền đến đâu, có thể sửa chữa triệt để những tổn thương mà tia UV gây ra. Do đó, việc sử dụng kem chống nắng phổ rộng là bước phòng ngừa không thể thiếu.

Đầu tư bảo vệ tối ưu cho hoạt động mạnh

Đối với những người thường xuyên đổ mồ hôi, đi bơi, hay chơi golf/tennis, cần một loại kem chống nắng có chỉ số và công nghệ vượt trội. Kem chống nắng thể thao Albatross SPF100 của Saras Beauty được thiết kế để đáp ứng cường độ hoạt động cao. Sản phẩm này sở hữu chỉ số SPF 100, PA++++ vượt trội, là sự kết hợp lai giữa màng lọc vật lý và hóa học, cho khả năng bảo vệ da liên tục lên đến 10 giờ khỏi cả UVA/UVB. Kem chống nắng thể thao Albatross SPF100 có chỉ số SPF100 vượt trội và bảo vệ vô cùng mạnh mẽ được chứng nhận bởi Bộ Y tế và kiểm định độc lập từ tổ chức quốc tế uy tín. Ưu điểm của sản phẩm là công nghệ kháng trôi vượt trội (kháng nước, kháng mồ hôi, không cay mắt), giúp giữ lớp bảo vệ ổn định ngay cả trong điều kiện nóng ẩm, đồng thời mang lại cảm giác dễ chịu, không bết dính và hỗ trợ làm dịu da.



Công thức vàng cho mọi làn da

Combo Sữa rửa mặt (tối) & Kem chống nắng (sáng) tạo thành một vòng tròn chăm sóc da hoàn chỉnh:

Buổi Sáng: Bảo vệ (Kem chống nắng)

Buổi Tối: Thanh lọc và Tái tạo (Sữa rửa mặt)

Bạn hoàn toàn có thể thêm serum dưỡng ẩm, serum Vitamin C, hay Retinol vào quy trình, nhưng hai sản phẩm này phải luôn là bước nền tảng không thể thiếu. Hãy tối giản hóa quy trình nhưng đừng bao giờ tối giản hóa sự bảo vệ da của bạn.