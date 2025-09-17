Vì sao Huấn luyện viên golf chuyên ngghiệp Nguyễn Gia Quân chỉ tin dùng kem chống nắng thể thao Albatross SPF100? Câu trả lời nằm ở đây!

Đối với một huấn luyện viên golf chuyên nghiệp, việc phải đối mặt với nắng gắt hàng giờ trên sân là một thử thách không hề nhỏ. Huấn luyện viên Nguyễn Gia Quân, người đã chinh phục hàng loạt giải đấu lớn như VCPG Tour Đà Lạt 2019 hay Hồ Chí Minh Open 2022, đã tìm thấy một "trợ thủ" đắc lực giúp anh duy trì phong độ đỉnh cao: kem chống nắng thể thao Albatross SPF100.

Kem chống nắng thể thao Albatross SPF100 là sản phẩm được thiết kế đặc biệt cho các golfer, các vận động viên, người yêu thể thao và những người thường xuyên hoạt động ngoài trời. Đây là kem chống nắng lai vật lý và hóa học, sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc.

Với chỉ số chống nắng SPF100, PA++++ giúp bảo vệ da lên đến 99% trước tia UVA/UVB – sản phẩm này đặc biệt phù hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới nóng ẩm như ở Việt Nam và Đông Nam Á. Kem chống nắng thể thao Albatross SPF100 có chỉ số SPF100 vượt trội và bảo vệ vô cùng mạnh mẽ được chứng nhận bởi Bộ Y tế và kiểm định độc lập từ nước ngoài.

Thời gian tác dụng của kem kéo dài trên 10 tiếng đồng hồ nhờ công nghệ kháng trôi vượt trội, giúp kháng nước và kháng mồ hôi hiệu quả mà không gây cay mắt. Người dùng sẽ cảm thấy vô cùng dễ chịu vì kem có kết cấu không bết dính, dễ tán, không để lại vệt trắng, cùng hương thơm tự nhiên, tươi mát và thư giãn. Ngoài ra, sản phẩm còn có tác dụng làm dịu, hỗ trợ phục hồi lại vẻ tươi tắn của làn da.

Những ưu điểm nổi bật này đã giúp kem chống nắng thể thaoAlbatross SPF100 trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu cho những ai đam mê thể thao ngoài trời.

Sự tin tưởng đến từ trải nghiệm thực tế

Huấn luyện viên golf Nguyễn Gia Quân chia sẻ: “Xin cảm ơn kem chống nắng thể thao Albatross đã cho tôi một trải nghiệm tuyệt vời, nhờ vậy tôi có thể tập trung cao độ suốt quá trình thi đấu mà không cần thoa lại. Hiện nay kem chống nắng Albatross SPF100 là người bạn đồng hành không thể thiếu của tôi trên sân golf và trong mọi điều kiện thời tiết.”

Không chỉ được các vận động viên tin dùng, kem chống nắng thể thao Albatross SPF100 còn được siêu mẫu Bình Minh đánh giá cao, càng khẳng định vị thế của sản phẩm.

Lan tỏa giá trị và đồng hành cùng cộng đồng

Ngay từ khi xuất hiện, kem chống nắng thể thao Albatross SPF100 đã xác định luôn đồng hành với các golfer, vận động viên thể thao và các sự kiện thể thao ngoài trời. Albatross là nhà tài trợ chính cho Giải Press Cup 2025 – Cúp bóng đá các cơ quan báo chí toàn quốc lần thứ 9 – khu vực phía Nam từ ngày 21 đến 23/5/2025 tại sân vận động Phú Thọ - TP.HCM.

Vinh dự đồng hành cùng Giải golf VAVA do Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM tổ chức gây quỹ ủng hộ các nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin ngày 1/6/2025 tại sân golf Tân Sơn Nhất.

Trong Giải chạy 'Tự hào thành phố tôi yêu' do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chào mừng 100 năm Báo chí cách mạng, kem chống nắng thể thao Albatross SPF100 vinh dự được là nhà tài trợ đồng hành. Đây là giải có xác nhận kỷ lục là “Giải đi bộ - chạy bộ có số lượng vận động viên là người làm báo tham gia đông nhất Việt Nam”.

Tại sân golf Tân Sơn Nhất vào ngày 14/6/2025 kem chống nắng thể thao Albatross SPF100 được tham gia và đồng hành tại giải golf tranh Cúp VTV Times lần thứ 1. Giải là dịp để các lãnh đạo, nhà báo, nhà quản lý, doanh nhân và các đối tác cùng nhau giao lưu, mở rộng mối quan hệ, trao đổi cơ hội hợp tác trong không gian đậm chất tinh thần thể thao và văn hóa doanh nghiệp.

Ngày 16/6, Thương hiệu kem chống nắng Albatross SPF100 vinh dự đồng hành cùng giải Pickleball do Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn phối hợp Hội nhà báo TP.HCM tổ chức, trong khuôn khổ Hội thao “Ngày hội những người làm báo TP.HCM năm 2025”.

Mới đây nhất - ngày 9/8/2025 kem chống nắng thể thao Albatross SPF100 rất tự hào khi được đóng góp vào một giải đấu đầy ý nghĩa là Giải Golf "Vì bình yên cuộc sống" do Ban Chuyên đề Công an TP.HCM tổ chức. Đây là dịp để các golfer, doanh nhân, nhà quản lý và các tổ chức cùng nhau lan tỏa những giá trị tích cực, đồng thời tri ân những cống hiến thầm lặng của lực lượng bảo vệ cuộc sống bình yên.

Với sự tin tưởng của những tên tuổi hàng đầu như Huấn luyện viên Nguyễn Gia Quân và việc tích cực đồng hành cùng cộng đồng, kem chống nắng thể thao Albatross SPF100 đã khẳng định mình là một "người bạn đồng hành" không thể thiếu, giúp các golfer và vận động viên luôn tự tin tỏa sáng dưới mọi điều kiện thời tiết.