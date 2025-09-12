Vì sao kem chống nắng là 'vũ khí' bảo vệ da quan trọng nhất?

Mặt trời phát ra các tia cực tím (UV) có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho làn da của chúng ta. Có hai loại tia UV chính mà bạn cần biết:

Tia UVB: Loại tia này gây ra cháy nắng, đỏ da và sạm da. Tia UVB là nguyên nhân chính dẫn đến ung thư da.

Tia UVA: Chiếm khoảng 95% lượng tia UV đến Trái Đất, tia UVA có khả năng xuyên qua mây, kính và quần áo. Chúng đi sâu vào lớp hạ bì của da, phá hủy collagen và elastin, gây ra nếp nhăn, da chảy xệ và lão hóa sớm.

Nếu không được bảo vệ, làn da của bạn sẽ phải đối mặt với nguy cơ cao về nám, tàn nhang, đồi mồi, mất đi độ đàn hồi và đặc biệt là tăng nguy cơ mắc các bệnh về da.

Mặt trời phát ra các tia cực tím (UV) có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho làn da. Ảnh minh họa: Internet

Kem chống nắng hoạt động như thế nào?

Kem chống nắng được chia làm hai loại chính, mỗi loại có một cơ chế bảo vệ khác nhau:

Kem chống nắng vật lý (Mineral Sunscreen): Chứa các thành phần khoáng chất như Zinc Oxide và Titanium Dioxide. Chúng tạo ra một lớp màng chắn trên bề mặt da, hoạt động như một tấm gương phản chiếu, làm chệch hướng và ngăn chặn tia UV xâm nhập vào da.

Kem chống nắng hóa học (Chemical Sunscreen): Chứa các hợp chất hữu cơ hấp thụ tia UV và biến chúng thành nhiệt, sau đó giải phóng nhiệt ra khỏi da. Các thành phần phổ biến gồm Oxybenzone, Avobenzone, Octinoxate.

Kem chống nắng vật lý tạo một lớp màng chắn trên da để phản chiếu tia UV, trong khi kem chống nắng hóa học thẩm thấu vào da và chuyển hóa tia UV thành nhiệt. Ảnh minh họa: Internet

Chỉ số SPF và PA - Ý nghĩa quan trọng

Khi chọn kem chống nắng, bạn sẽ thấy các chỉ số như SPF và PA. Bạn có hiểu chúng là gì không?

SPF (Sun Protection Factor): Đây là chỉ số đo lường khả năng chống lại tia UVB và bảo vệ da khỏi cháy nắng. SPF càng cao, thời gian bảo vệ càng lâu. Ví dụ, SPF 30 có thể bảo vệ bạn lâu hơn SPF 15. Tuy nhiên, đừng lầm tưởng SPF cao hơn thì hiệu quả gấp đôi. SPF 30 chặn được 97% tia UVB, trong khi SPF 50 chặn được 98%.

PA (Protection Grade of UVA): Chỉ số này đo lường khả năng chống lại tia UVA, được ký hiệu bằng các dấu cộng (+). Càng nhiều dấu cộng, khả năng chống tia UVA càng cao.

PA+: Chống tia UVA ở mức độ trung bình.

PA++: Chống tia UVA khá tốt.

PA+++: Chống tia UVA tốt.

PA++++: Chống tia UVA rất tốt.

SPF và PA - Cả hai chỉ số này đều rất quan trọng để bảo vệ da toàn diện. Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng kem chống nắng đúng cách

Để kem chống nắng phát huy hiệu quả tối đa, bạn cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

Thoa đủ lượng: Lượng kem chống nắng tiêu chuẩn cho mặt là khoảng 1/4 thìa cà phê hoặc bằng hai đốt ngón tay.

Thoa trước khi ra ngoài: Nên thoa kem chống nắng ít nhất 15-20 phút trước khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời để kem có thời gian thẩm thấu.

Thoa lại thường xuyên: Sau mỗi 2-3 giờ, bạn nên thoa lại kem chống nắng, đặc biệt khi hoạt động ngoài trời, bơi lội hoặc đổ mồ hôi nhiều.

Sử dụng quanh năm: Dù trời nắng hay râm mát, tia UV vẫn tồn tại. Do đó, việc sử dụng kem chống nắng là cần thiết mỗi ngày.

Hãy coi kem chống nắng không chỉ là một bước trong quy trình chăm sóc da, mà còn là một khoản đầu tư quan trọng cho sức khỏe và vẻ đẹp lâu dài của làn da bạn.