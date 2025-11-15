Tử vi 3 ngày tới (16/11 - 18/11), 3 con giáp vượng phát Tài Lộc, vàng bạc đỏ rực, giàu nứt đố đổ vách, đời sang trang mới, mọi sự hanh thông

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp vượng phát Tài Lộc, vàng bạc đỏ rực, giàu nứt đố đổ vách, đời sang trang mới, mọi sự hanh thông trong 3 ngày tới (16/11 - 18/11) này nhé!

Con giáp tuổi Tỵ 

Tử vi 3 ngày tới (16/11 - 18/11), Chính Ấn soi chiếu, người tuổi Tỵ gặp được nhiều may mắn trên con đường sự nghiệp. Bạn có thể tìm ra cách chính xác để giải quyết vấn đề, dẫn dắt tập thể vượt qua giai đoạn khó khăn và tiến về phía trước. Nếu là người làm lãnh đạo, bạn nhận được sự tôn trọng của cấp dưới. Để có thể được như vậy là nhờ bạn cũng luôn tôn trọng và quan tâm đến mọi người xung quanh, không áp đặt ai phải làm việc này việc khác.

Tử vi 3 ngày tới (16/11 - 18/11), 3 con giáp vượng phát Tài Lộc, vàng bạc đỏ rực, giàu nứt đố đổ vách, đời sang trang mới, mọi sự hanh thông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hỏa sinh Thổ, người tuổi Tỵ có thể gặp được một người nào đó khiến bạn cảm thấy yêu mến ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đừng ngại ngần, hãy tìm cách giữ liên hệ với đối phương rồi từ đó kéo gần khoảng cách, khiến đôi bên thêm hiểu về nhau.

Con giáp tuổi Sửu 

Tử vi 3 ngày tới (16/11 - 18/11), Tam Hội giúp sức, người tuổi Sửu xây dựng được những mối quan hệ xã giao thuận lợi trong ngày hôm nay. Thậm chí bạn còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân và được đối phương giới thiệu cho những cơ hội đáng quý. Nếu là người làm lãnh đạo, bạn có thể hướng tập thể đi trên những con đường đúng đắn để gặt hái thành công. Bạn có con mắt tinh đời nên luôn sắp xếp nhân sự vào những vị trí hợp lý để phát huy hết khả năng.

Tử vi 3 ngày tới (16/11 - 18/11), 3 con giáp vượng phát Tài Lộc, vàng bạc đỏ rực, giàu nứt đố đổ vách, đời sang trang mới, mọi sự hanh thông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đáng tiếc, Thổ khắc Thủy cho thấy bạn đang quá tập trung cho sự nghiệp mà lơ là hạnh phúc của riêng mình. Nếu còn độc thân, bạn nên tham gia các buổi gặp gỡ nhiều hơn, chớ từ chối ý tốt của những người muốn giới thiệu đối tượng cho mình.

Con giáp tuổi Ngọ 

Tử vi 3 ngày tới (16/11 - 18/11), Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Ngọ xây dựng được mối quan hệ xã giao hài hòa. Bản mệnh hợp tác tốt với đồng nghiệp nên công việc nào cũng tiến hành suôn sẻ, việc khó đến đâu cũng giải quyết xong. Tình hình làm ăn kinh doanh cũng có tiến triển tích cực. Bản mệnh có thể làm quen hoặc kí kết hợp đồng được với những khách hàng triển vọng. 

Tử vi 3 ngày tới (16/11 - 18/11), 3 con giáp vượng phát Tài Lộc, vàng bạc đỏ rực, giàu nứt đố đổ vách, đời sang trang mới, mọi sự hanh thông - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hỏa sinh Thổ, phương diện tình cảm cũng có nhiều tin vui. Con giáp này có cơ hội nhận được lời bày tỏ của một người nào đó. Nếu bạn cũng có thiện cảm với đối phương thì hãy thử cho đôi bên cơ hội, đừng từ chối khi hạnh phúc đã gõ cửa.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

