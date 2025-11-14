Danh tính nam thanh niên Việt phóng hỏa gây cháy 10 căn nhà ở Nhật

Giới chức tỉnh Gunma, ngày 13/11 thông báo bắt Barboza Yasda Marines, 57 tuổi, quốc tịch Brazil, và Pham Tuan Vu, 24 tuổi, người Việt Nam thất nghiệp không có địa chỉ cố định.

Theo cáo trạng, hai nghi phạm đã phóng hỏa một căn nhà gỗ hai tầng ở phía đông thành phố Kiryu, tỉnh Gunma vào chiều 15/5. Đây là nơi ở của một doanh nhân nước ngoài.

Căn nhà này bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn. Đám cháy sau đó lan sang 10 căn nhà và nhà kho xung quanh, làm cháy tường và ban công. Giới chức đã dập tắt hỏa hoạn sau 5 tiếng rưỡi, không ghi nhận thương vong trong sự việc.

Cảnh sát đang điều tra động cơ gây án của hai nghi phạm. Nghi phạm Marines được cho là người quen của doanh nhân nước ngoài bị phóng hỏa.

Hiện trường vụ cháy ở thành phố Kiryu, tỉnh Gunma, Nhật Bản, ngày 15/5 - Ảnh: Gunma TV

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, một người phụ nữ thiệt mạng sau khi cố gắng thoát thân qua cửa sổ trong lúc ngọn lửa bùng phát từ căn hộ của nhà hàng xóm.

Vụ việc xảy ra vào sáng 20/10 tại thành phố Osan (Hàn Quốc). Một người phụ nữ sống tại tòa nhà 5 tầng dùng bình xịt côn trùng kết hợp với bật lửa để giết một con gián. Tuy nhiên, ngọn lửa nhanh chóng bén sang giường và đống rác trong nhà rồi lan rộng khắp tòa nhà.

Nạn nhân tử vong là một phụ nữ mang quốc tịch Trung Quốc, khoảng 30 tuổi, sống tại tầng 5 của tòa nhà. Lúc cố thoát khỏi đám cháy, cô kịp đưa đứa con sơ sinh của mình qua cửa sổ, nhờ người khác đỡ giúp. Em bé may mắn thoát chết.

Chồng của nạn nhân may mắn thoát nạn sau khi trèo sang tòa nhà bên cạnh. Trong khi đó, 8 người khác của tòa nhà cũng bị ngạt khói.

Cơ quan chức năng nhận định, cặp vợ chồng trong vụ cháy đã tìm cách thoát thân qua cửa sổ vì cầu thang bị khói dày đặc bao phủ. Giới chức cho biết, nguyên nhân hỏa hoạn bắt nguồn từ một phụ nữ hơn 20 tuổi ở tầng 2. Người này học theo video trên YouTube, dùng bật lửa và bình xịt côn trùng để làm "súng phun lửa" nhằm tiêu diệt một con gián.

Người phụ nữ khai nhận từng thực hiện cách này trước đó mà không gây hậu quả. Nhưng lần này ngọn lửa nhanh chóng bắt vào các đồ vật trong phòng và vượt tầm kiểm soát.

Cảnh sát Osan đang xin lệnh bắt người phụ nữ với cáo buộc vô ý phóng hỏa gây chết người.

 

