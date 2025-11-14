Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, thu hồi 45 loại mỹ phẩm gồm dầu gội, dầu xả, kem dưỡng da, toner... của hai công ty Phát Anh Minh và Quốc tế Đại Cát Á do không có hoặc không xuất trình Hồ sơ thông tin sản phẩm.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 13/11, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) liên tiếp ra các quyết định thu hồi 45 loại mỹ phẩm gồm dầu gội, dầu xả, kem dưỡng da, toner... của Công ty Phát Anh Minh và Công ty Quốc tế Đại Cát Á do không có hoặc không xuất trình hồ sơ thông tin sản phẩm. Cụ thể, Công ty TNHH Quốc tế Đại Cát Á (Phú Nhuận, TPHCM) bị thu hồi 22 sản phẩm. Trong số này có các nhãn: Sản phẩm dưỡng da Queendoes essential PDRN serum, The Skin house crystal whitening plus serum; Queendoes lucia serum, The Sin house wrinkle collagen toner. Ngoài ra, còn có kem DR.IASO triple-m hydrating cream hay sản phẩm khác như Hyaluronic 6000 ampoule, Snail mucin 5000 AmPoule...

Công ty TNHH Phát Anh Minh (Thanh Trì, Hà Nội) bị thu hồi 23 sản phẩm. Trong số này có các loại dầu xả Gemlites Cocoa Quartz Colorditioner, BondFix Conditioner, Viral Rose Gold Colorditioner. Ngoài ra còn có kem đánh răng Lion Kids’Toothpaste Strawberry, hoặc Viral Hot Pink Colorwash, Medicinal Medicinal Salt... Cả hai công ty đều kinh doanh mỹ phẩm nhưng không có hoặc không xuất trình hồ sơ thông tin sản phẩm quy định. Vì vậy, doanh nghiệp phải ngừng bán, thu hồi các sản phẩm trên và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 25/11.

Ngoài ra, Cục Quản lý Dược thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm trên. Ảnh minh họa Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, tháng 6/2025, Công ty TNHH quốc tế Đại Cát Á cũng bị Cục Quản lý dược đình chỉ lưu hành, thu hồi 20 loại mỹ phẩm do hàng loạt các vi phạm liên quan đến công thức lưu thông không đúng với hồ sơ đã công bố, ghi nhãn công dụng không phù hợp với hồ sơ công bố. Ngoài hai quyết định trên, Cục Quản lý dược còn ban hành văn bản đình chỉ lưu hành và thu hồi toàn quốc đối với lô sản phẩm Gel Panda baby Bạch Liên, hộp 1 tuýp 30g (số lô: 310525P1NSX: 31-5-2025; HSD: 31-5-2028) của Công ty cổ phần Nam dược Hải Long. Sản phẩm này bị thu hồi do mẫu kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về giới hạn vi sinh vật, không bảo đảm an toàn cho người sử dụng, buộc phải thu hồi trên toàn quốc. Cục Quản lý dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thông báo ngay đến các cơ sở kinh doanh, cơ sở sử dụng mỹ phẩm để ngừng bán và ngừng dùng các sản phẩm bị đình chỉ. Tổ chức thu hồi, kiểm tra, giám sát và xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định. Yêu cầu các doanh nghiệp liên quan thực hiện nghiêm việc thông báo thu hồi, tiếp nhận sản phẩm từ thị trường và tiến hành tiêu hủy đúng quy định.

