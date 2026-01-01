Nam ca sĩ nổi tiếng đột tử tại nhà riêng, nhiều ngày sau mới được phát hiện

Nghệ sĩ Đài Loan Tào Tây Bình qua đời ở nhà riêng vào 29/12. Hồi đầu tháng, ông vẫn chia sẻ bài đăng trên mạng xã hội.

Theo thông tin từ lực lượng y tế, lúc 22h27 tối 29/12, họ nhận được cuộc gọi cầu cứu và lập tức đến căn nhà của diễn viên Tào Tây Bình. Qua quan sát ban đầu, cơ thể ông đã không còn dấu hiệu sinh tồn. Cảnh sát cũng có mặt để điều tra, tạm thời loại trừ khả năng có tác động từ bên ngoài. Nguyên nhân tử vong cụ thể vẫn cần được làm rõ thêm.

Trước đó, Tào Tây Bình hoạt động thường xuyên trên mạng xã hội. Ngày 28/12, khi nhắc đến động đất, ông viết: “Sau khi trải qua trận động đất, tôi sẽ không chạy nữa, chỉ ngồi yên tại chỗ, phó mặc mọi chuyện cho ông trời… Chuyện gì đến thì sẽ đến, nghĩ nhiều cũng vô ích. Ở tuổi này rồi còn có gì để nghĩ nữa đâu".

Tào Tây Bình sinh ra trong gia đình có truyền thống y khoa, có ba anh trai và một người em út, ông là con thứ tư nên được người hâm mộ thân mật gọi là “Tứ ca”. Cha ông là bác sĩ tiết niệu, gia cảnh khá giả. Sau khi nhập ngũ và tham gia đoàn văn công, ông bắt đầu tiếp xúc với nghệ thuật biểu diễn. Năm 1982, khi 23 tuổi, Tào Tây Bình ra mắt với ca khúc Tuổi trẻ hoang dã được nhiều người biết đến.

Bên cạnh ca hát, ông còn hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực truyền hình, từng là gương mặt quen thuộc của chương trình Long Hổ Tống Nghệ Vương, Lai Diện 50 hay Lạt Muội Tổng Động Viên.

Trong những năm cuối đời, Tào Tây Bình thường xuyên tiếp xúc với giới trẻ và từ đó hiểu rõ hơn áp lực mưu sinh của thế hệ sinh ra trong thập niên 1980-1990. Ông thẳng thắn nhìn nhận việc kiếm sống ngày càng khó, tích lũy lại càng gian nan, từ đó bày tỏ sự lo lắng cho tương lai của lớp trẻ. Nam nghệ sĩ nhắn nhủ con người cần giữ vững lòng tự tin, mạnh mẽ trước nghịch cảnh và không để cơn giận chi phối cuộc sống.

Ông cũng không né tránh việc nhắc lại quãng thời gian từng bị các công ty sản xuất đưa vào “danh sách đen”. Tào Tây Bình cho biết ông chưa từng biện minh hay oán trách, bởi điều duy nhất ông nghĩ đến khi đó là phải tiếp tục làm việc để tồn tại. Khi đối mặt với bất công, ông chỉ lặng lẽ chịu đựng, tự lau nước mắt rồi bước tiếp. Nam nghệ sĩ thừa nhận mình đã quen với thực tế khắc nghiệt của ngành giải trí, nơi nhiều người không dám lên tiếng vì miếng cơm manh áo.

