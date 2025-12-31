Diễn viên Trương Hạo Duy bị tố mại dâm được minh oan

Sao quốc tế 31/12/2025 15:38

Sáng 19/8, MXH Trung Quốc xôn xao trước thông tin 1 nam diễn viên sắp bị phanh phui liên tiếp 2 scandal đời tư chấn động. Đến chiều cùng ngày, danh tính ngôi sao này được tiết lộ là Trương Hạo Duy.

Tháng 8/2024, mạng xã hội xôn xao lan truyền một số đoạn ghi âm và ảnh chụp màn hình được cho là bằng chứng việc nam diễn viên Trương Hạo Duy làm giả sổ sách, trốn thuế. Thậm chí, một blogger giải trí còn tung đoạn ghi âm, khẳng định Trương Hạo Duy tổ chức mại dâm.

Dù thông tin chưa được kiểm chứng, vụ lùm xùm nổ ra vẫn khiến tên tuổi tài tử sụp đổ trong mắt công chúng, sự nghiệp cũng bị hủy hoại.

Diễn viên Trương Hạo Duy bị tố mại dâm được minh oan - Ảnh 1

Sau 1 năm sống trong tai tiếng, Trương Hạo Duy cuối cùng cũng được minh oan. Tháng 9 năm nay, diễn viên khởi kiện một người bạn cũ họ Mao với cáo buộc bôi nhọ, phỉ báng gây ảnh hưởng tới danh dự. Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng kết luận người này đã sử dụng công nghệ để tổng hợp đoạn ghi âm và hình ảnh giả, cung cấp cho blogger giải trí đăng tải nhằm bôi nhọ Trương Hạo Duy.

Tại phiên tòa xét xử, tòa tuyên đối tượng họ Mao phải công khai xin lỗi, đồng thời bồi thường cho Trương Hạo Duy 50.000 NDT.

Diễn viên Trương Hạo Duy bị tố mại dâm được minh oan - Ảnh 2

Trương Hạo Duy cho biết đối tượng này từng là bạn thân từ thuở nhỏ. Song vì cả hai từng xảy ra tranh chấp tài chính mà trở mặt thành thù. Đó là lý do người này bịa đặt thông tin để bôi nhọ anh.

Nam diễn viên cho biết sự nghiệp bị ảnh hưởng không nhỏ sau vụ lùm xùm. Anh mong sau khi được giải oan, thời gian tới có thể tiếp tục hoạt động nghệ thuật và được đồng nghiệp, khán giả đón nhận.

Trương Hạo Duy sinh năm 1991, nổi tiếng với vai diễn Thái Tử trong Khánh dư niên. Sau khi anh dính bê bối, bị tẩy chay diện rộng, nhiều dự án phim có nam diễn viên tham gia như Thịnh nộ, Thục cẩm nhân gia hay Tình yêu có pháo hoa rơi vào cảnh lao đao vì phải chỉnh sửa gấp, không thể phát sóng theo đúng kế hoạch.

Lâm Tâm Như lần đầu kể chuyện tình yêu với Hoắc Kiến Hoa

Lâm Tâm Như lần đầu kể chuyện tình yêu với Hoắc Kiến Hoa

Từ tình đồng nghiệp, tình bạn đến hôn nhân, câu chuyện của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa không đi theo mô típ quen thuộc của làng giải trí. Mối quan hệ của họ phát triển dựa trên sự đồng hành và thăng hoa ở thời điểm phù hợp.

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Hạo Duy sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Lâm Tâm Như lần đầu kể chuyện tình yêu với Hoắc Kiến Hoa

Lâm Tâm Như lần đầu kể chuyện tình yêu với Hoắc Kiến Hoa

Sốc với hình ảnh Hoắc Kiến Hoa tự lựa chọn quan tài, thực hiện nghi lễ cho đám tang của mình

Sốc với hình ảnh Hoắc Kiến Hoa tự lựa chọn quan tài, thực hiện nghi lễ cho đám tang của mình

Danh tính bạn gái kém 21 tuổi của Lâm Tuấn Kiệt

Danh tính bạn gái kém 21 tuổi của Lâm Tuấn Kiệt

Tạo hình đẹp như tiên nữ của Triệu Lệ Dĩnh trong 'Tiêu Dao' gây bão

Tạo hình đẹp như tiên nữ của Triệu Lệ Dĩnh trong 'Tiêu Dao' gây bão

Nghi vấn Điền Hi Vi và Trương Lăng Hách 'cạch mặt' sau khi hợp tác

Nghi vấn Điền Hi Vi và Trương Lăng Hách 'cạch mặt' sau khi hợp tác

Trương Bá Chi chia sẻ trải nghiệm trở về sau ca sinh mổ mà không có ai bên cạnh

Trương Bá Chi chia sẻ trải nghiệm trở về sau ca sinh mổ mà không có ai bên cạnh

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/1/2026, 3 con giáp 'chạm trúng hũ vàng', vận đỏ như son vây quanh, vơ lộc lá hết phần thiên hạ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/1/2026, 3 con giáp 'chạm trúng hũ vàng', vận đỏ như son vây quanh, vơ lộc lá hết phần thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Xôn xao thông tin Phạm Băng Băng đã kết hôn, danh tính của chú rể gây bất ngờ

Xôn xao thông tin Phạm Băng Băng đã kết hôn, danh tính của chú rể gây bất ngờ

Sao quốc tế 1 giờ 9 phút trước
Tiệm vàng ở Cần Thơ bốc cháy dữ dội khiến nhiều người hốt hoảng

Tiệm vàng ở Cần Thơ bốc cháy dữ dội khiến nhiều người hốt hoảng

Đời sống 1 giờ 16 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (1/1/2026), 3 con giáp may mắn dưới đây tiền ào vào túi, sự nghiệp thăng tiến, gặp họa hóa may mắn

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (1/1/2026), 3 con giáp may mắn dưới đây tiền ào vào túi, sự nghiệp thăng tiến, gặp họa hóa may mắn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/1/2026, 3 con giáp tài vận đỏ rực rỡ, mưu sự thành công, phú quý ập tới liên tiếp

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/1/2026, 3 con giáp tài vận đỏ rực rỡ, mưu sự thành công, phú quý ập tới liên tiếp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Cháy lớn căn nhà 5 tầng ở phố Hàng Mã: Khói trắng đặc kèm mùi khét bốc ra, nhiều người hoảng hốt tri hô nhau bỏ chạy

Cháy lớn căn nhà 5 tầng ở phố Hàng Mã: Khói trắng đặc kèm mùi khét bốc ra, nhiều người hoảng hốt tri hô nhau bỏ chạy

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
Trong 4 ngày nghỉ Lễ (1,2,3,4 tháng 1/2026), 3 con giáp được Bồ Tát phù hộ, sự nghiệp hanh thông suôn sẻ, tiêu xài phủ phê, trả hết nợ nần

Trong 4 ngày nghỉ Lễ (1,2,3,4 tháng 1/2026), 3 con giáp được Bồ Tát phù hộ, sự nghiệp hanh thông suôn sẻ, tiêu xài phủ phê, trả hết nợ nần

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Diễn viên Trương Hạo Duy bị tố mại dâm được minh oan

Diễn viên Trương Hạo Duy bị tố mại dâm được minh oan

Sao quốc tế 2 giờ 3 phút trước
Danh tính đối tượng trộm cả tỷ đồng, 11 chỉ vàng trong cốp xe của phụ nữ

Danh tính đối tượng trộm cả tỷ đồng, 11 chỉ vàng trong cốp xe của phụ nữ

Đời sống 2 giờ 7 phút trước
15h hôm nay: Giá xăng giảm tuần thứ 4 liên tiếp, RON95 về dưới 19.000 đồng/lít

15h hôm nay: Giá xăng giảm tuần thứ 4 liên tiếp, RON95 về dưới 19.000 đồng/lít

Đời sống 2 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 31/12/2025, tài khí ngút trời, 3 con giáp đón 'cơn mưa tài lộc' liên tục kéo đến, mưu việc tất thành, cầu tài như ý

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 31/12/2025, tài khí ngút trời, 3 con giáp đón 'cơn mưa tài lộc' liên tục kéo đến, mưu việc tất thành, cầu tài như ý

Sốc với hình ảnh Hoắc Kiến Hoa tự lựa chọn quan tài, thực hiện nghi lễ cho đám tang của mình

Sốc với hình ảnh Hoắc Kiến Hoa tự lựa chọn quan tài, thực hiện nghi lễ cho đám tang của mình

Tử vi thứ Năm 1/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi thứ Năm 1/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Xôn xao thông tin Phạm Băng Băng đã kết hôn, danh tính của chú rể gây bất ngờ

Xôn xao thông tin Phạm Băng Băng đã kết hôn, danh tính của chú rể gây bất ngờ

Lâm Tâm Như lần đầu kể chuyện tình yêu với Hoắc Kiến Hoa

Lâm Tâm Như lần đầu kể chuyện tình yêu với Hoắc Kiến Hoa

Sốc với hình ảnh Hoắc Kiến Hoa tự lựa chọn quan tài, thực hiện nghi lễ cho đám tang của mình

Sốc với hình ảnh Hoắc Kiến Hoa tự lựa chọn quan tài, thực hiện nghi lễ cho đám tang của mình

Danh tính bạn gái kém 21 tuổi của Lâm Tuấn Kiệt

Danh tính bạn gái kém 21 tuổi của Lâm Tuấn Kiệt

Tạo hình đẹp như tiên nữ của Triệu Lệ Dĩnh trong 'Tiêu Dao' gây bão

Tạo hình đẹp như tiên nữ của Triệu Lệ Dĩnh trong 'Tiêu Dao' gây bão

Nghi vấn Điền Hi Vi và Trương Lăng Hách 'cạch mặt' sau khi hợp tác

Nghi vấn Điền Hi Vi và Trương Lăng Hách 'cạch mặt' sau khi hợp tác