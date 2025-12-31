Hà Nội: Người đàn ông ngừng tim đột ngột sau khi chơi pickleball

Tin y tế 31/12/2025 11:32

Đang chơi pickleball, người đàn ông 50 tuổi đau ngực, khó thở, vào đến cổng bệnh viện thì ngừng tim đột ngột.

 

Theo thông tin báo Tuổi Trẻ, ngày 31/12, Bệnh viện E thông tin vừa cứu sống thành công cho nam bệnh nhân 50 tuổi, quốc tịch Romania đang sinh sống tại Hà Nội, bị nhồi máu cơ tim và ngừng tim đột ngột ngay tại bệnh viện.

Trước đó, ngày 29/12 khi đang chơi pickleball cùng nhóm bạn tại một sân thể thao, người đàn ông này bắt đầu có dấu hiệu đau ngực, khó thở. Nhận thấy tình trạng bất thường, ông được bạn đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E.

Các bác sĩ cho biết thời điểm vừa tới cổng bệnh viện, người bệnh bất ngờ ngã gục và ngừng tim, rơi vào tình trạng nguy kịch.

Hà Nội: Người đàn ông ngừng tim đột ngột sau khi chơi pickleball - Ảnh 1
Nam bệnh nhân 50 tuổi, quốc tịch Romania bị nhồi máu cơ tim và ngừng tim đột ngột khi chơi pickleball. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. 

Ngay lập tức, kíp trực đã kích hoạt hệ thống "báo động đỏ", toàn bệnh viện đã triển khai các biện pháp cấp cứu ngừng tuần hoàn, tiến hành ép tim và khử rung tim liên tục. Sau hai lần sốc điện đánh sốc, tim người bệnh đã đập trở lại và dần lấy lại ý thức.

Theo thông tin báo Dân Trí, kết quả điện tâm đồ và chụp mạch cho thấy, người bệnh bị nhồi máu cơ tim cấp thành trước vách, tắc hoàn toàn động mạch liên thất trước đoạn II do có huyết khối.

Các bác sĩ Khoa Nội tim mạch người lớn đã quyết định can thiệp cấp cứu hút máu huyết khối tái thông động mạch bị tắc và đặt stent phủ thuốc để tái thông kịp thời, bất chấp các rào cản về thủ tục quốc tế và khó khăn về chi phí do người bệnh không mang theo tiền.

ThS.BSNT Nguyễn Xuân Đường, Khoa Nội tim mạch người lớn, Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E, cho biết, sau can thiệp, người bệnh đã hết đau ngực, huyết động ổn định, có thể đi lại nhẹ nhàng và dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Bác sĩ Đường cảnh báo không chỉ ca bệnh này, thời gian qua, có nhiều trường hợp đột tử, đột quỵ hoặc chấn thương khi chơi môn thể thao pickleball.

Các trận đấu pickleball có tốc độ cao, đổi hướng đột ngột có thể làm tim phải làm việc với cường độ lớn trong thời gian ngắn. Đây là yếu tố thúc đẩy cơn nhồi máu cơ tim trên nền người bệnh đã có sẵn yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ Đường cũng chia sẻ ngừng tim đột ngột liên quan đến hoạt động thể thao có thể xuất hiện ở những bệnh nhân có bệnh lý tim mạch đã biết trước, hoặc có bệnh lý tim mạch nhưng chưa được phát hiện và điều trị.

Tuy nhiên có một số trường hợp không bị bệnh tim nhưng bị đột tử do rung thất và đột tử kích hoạt bởi vật tù tác động mạnh vào vùng ngực.

Vì vậy để ngăn ngừa ngừng tim đột ngột liên quan đến hoạt động thể thao cần phải có chiến lược rõ ràng, từ việc khám sức khỏe định kỳ sàng lọc các bệnh lý tim mạch, có các bài tập, kế hoạch luyện tập, mức độ tập luyện phù hợp với mỗi tình trạng bệnh, không nên tập luyện quá gắng sức.

Bác sĩ cũng khuyến cáo mọi người cần có lối sống lành mạnh, tránh srtess, và có chế độ dinh dưỡng phù hợp.

Người đàn ông 39 tuổi đột tử khi chơi pickleball, sơ cứu kịp thời nhưng vẫn tử vong

Người đàn ông 39 tuổi đột tử khi chơi pickleball, sơ cứu kịp thời nhưng vẫn tử vong

Anh L.A.T. (39 tuổi, trú tại TP Thanh Hóa) chơi Pickleball cùng bạn bè, lúc ngồi nghỉ uống nước, anh bất ngờ gục xuống.

Xem thêm
Từ khóa:   ngừng tim đột ngột chơi pickleball tin y tế

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/1/2026, 3 con giáp 'chạm trúng hũ vàng', vận đỏ như son vây quanh, vơ lộc lá hết phần thiên hạ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/1/2026, 3 con giáp 'chạm trúng hũ vàng', vận đỏ như son vây quanh, vơ lộc lá hết phần thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Xôn xao thông tin Phạm Băng Băng đã kết hôn, danh tính của chú rể gây bất ngờ

Xôn xao thông tin Phạm Băng Băng đã kết hôn, danh tính của chú rể gây bất ngờ

Sao quốc tế 1 giờ 12 phút trước
Tiệm vàng ở Cần Thơ bốc cháy dữ dội khiến nhiều người hốt hoảng

Tiệm vàng ở Cần Thơ bốc cháy dữ dội khiến nhiều người hốt hoảng

Đời sống 1 giờ 19 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (1/1/2026), 3 con giáp may mắn dưới đây tiền ào vào túi, sự nghiệp thăng tiến, gặp họa hóa may mắn

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (1/1/2026), 3 con giáp may mắn dưới đây tiền ào vào túi, sự nghiệp thăng tiến, gặp họa hóa may mắn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/1/2026, 3 con giáp tài vận đỏ rực rỡ, mưu sự thành công, phú quý ập tới liên tiếp

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/1/2026, 3 con giáp tài vận đỏ rực rỡ, mưu sự thành công, phú quý ập tới liên tiếp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Cháy lớn căn nhà 5 tầng ở phố Hàng Mã: Khói trắng đặc kèm mùi khét bốc ra, nhiều người hoảng hốt tri hô nhau bỏ chạy

Cháy lớn căn nhà 5 tầng ở phố Hàng Mã: Khói trắng đặc kèm mùi khét bốc ra, nhiều người hoảng hốt tri hô nhau bỏ chạy

Đời sống 1 giờ 43 phút trước
Trong 4 ngày nghỉ Lễ (1,2,3,4 tháng 1/2026), 3 con giáp được Bồ Tát phù hộ, sự nghiệp hanh thông suôn sẻ, tiêu xài phủ phê, trả hết nợ nần

Trong 4 ngày nghỉ Lễ (1,2,3,4 tháng 1/2026), 3 con giáp được Bồ Tát phù hộ, sự nghiệp hanh thông suôn sẻ, tiêu xài phủ phê, trả hết nợ nần

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Diễn viên Trương Hạo Duy bị tố mại dâm được minh oan

Diễn viên Trương Hạo Duy bị tố mại dâm được minh oan

Sao quốc tế 2 giờ 6 phút trước
Danh tính đối tượng trộm cả tỷ đồng, 11 chỉ vàng trong cốp xe của phụ nữ

Danh tính đối tượng trộm cả tỷ đồng, 11 chỉ vàng trong cốp xe của phụ nữ

Đời sống 2 giờ 10 phút trước
15h hôm nay: Giá xăng giảm tuần thứ 4 liên tiếp, RON95 về dưới 19.000 đồng/lít

15h hôm nay: Giá xăng giảm tuần thứ 4 liên tiếp, RON95 về dưới 19.000 đồng/lít

Đời sống 2 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 31/12/2025, tài khí ngút trời, 3 con giáp đón 'cơn mưa tài lộc' liên tục kéo đến, mưu việc tất thành, cầu tài như ý

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 31/12/2025, tài khí ngút trời, 3 con giáp đón 'cơn mưa tài lộc' liên tục kéo đến, mưu việc tất thành, cầu tài như ý

Sốc với hình ảnh Hoắc Kiến Hoa tự lựa chọn quan tài, thực hiện nghi lễ cho đám tang của mình

Sốc với hình ảnh Hoắc Kiến Hoa tự lựa chọn quan tài, thực hiện nghi lễ cho đám tang của mình

Tử vi thứ Năm 1/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi thứ Năm 1/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Co giật tưởng u não, kết quả khiến ai cũng giật mình

Co giật tưởng u não, kết quả khiến ai cũng giật mình

Ăn cá khoai “tẩm” formol nguy hiểm như thế nào?

Ăn cá khoai “tẩm” formol nguy hiểm như thế nào?

Quảng Ngãi: Bé 6 tuổi đi đại tiện ra máu kéo dài trước khi phát hiện mắc 4 khối polyp đại tràng

Quảng Ngãi: Bé 6 tuổi đi đại tiện ra máu kéo dài trước khi phát hiện mắc 4 khối polyp đại tràng

Uống nhầm dầu hỏa, bệnh nhi 3 tuổi được cứu sống thần kỳ sau 6 tháng điều trị

Uống nhầm dầu hỏa, bệnh nhi 3 tuổi được cứu sống thần kỳ sau 6 tháng điều trị

PhenikaaMec tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Siêu âm tim thai – Từ chẩn đoán trước sinh đến quản lý sau sinh”

PhenikaaMec tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Siêu âm tim thai – Từ chẩn đoán trước sinh đến quản lý sau sinh”

Tưởng dị ứng da, người đàn ông phát hiện nhiễm sán lá gan vì ăn đồ tái sống

Tưởng dị ứng da, người đàn ông phát hiện nhiễm sán lá gan vì ăn đồ tái sống