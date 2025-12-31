Hà Nội: Người đàn ông ngừng tim đột ngột sau khi chơi pickleball

Trước đó, ngày 29/12 khi đang chơi pickleball cùng nhóm bạn tại một sân thể thao, người đàn ông này bắt đầu có dấu hiệu đau ngực, khó thở. Nhận thấy tình trạng bất thường, ông được bạn đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E.

Theo thông tin báo Tuổi Trẻ , ngày 31/12, Bệnh viện E thông tin vừa cứu sống thành công cho nam bệnh nhân 50 tuổi, quốc tịch Romania đang sinh sống tại Hà Nội, bị nhồi máu cơ tim và ngừng tim đột ngột ngay tại bệnh viện.

Ngay lập tức, kíp trực đã kích hoạt hệ thống "báo động đỏ", toàn bệnh viện đã triển khai các biện pháp cấp cứu ngừng tuần hoàn, tiến hành ép tim và khử rung tim liên tục. Sau hai lần sốc điện đánh sốc, tim người bệnh đã đập trở lại và dần lấy lại ý thức.

Các bác sĩ cho biết thời điểm vừa tới cổng bệnh viện, người bệnh bất ngờ ngã gục và ngừng tim, rơi vào tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin báo Dân Trí, kết quả điện tâm đồ và chụp mạch cho thấy, người bệnh bị nhồi máu cơ tim cấp thành trước vách, tắc hoàn toàn động mạch liên thất trước đoạn II do có huyết khối.

Các bác sĩ Khoa Nội tim mạch người lớn đã quyết định can thiệp cấp cứu hút máu huyết khối tái thông động mạch bị tắc và đặt stent phủ thuốc để tái thông kịp thời, bất chấp các rào cản về thủ tục quốc tế và khó khăn về chi phí do người bệnh không mang theo tiền.

ThS.BSNT Nguyễn Xuân Đường, Khoa Nội tim mạch người lớn, Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E, cho biết, sau can thiệp, người bệnh đã hết đau ngực, huyết động ổn định, có thể đi lại nhẹ nhàng và dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Bác sĩ Đường cảnh báo không chỉ ca bệnh này, thời gian qua, có nhiều trường hợp đột tử, đột quỵ hoặc chấn thương khi chơi môn thể thao pickleball.

Các trận đấu pickleball có tốc độ cao, đổi hướng đột ngột có thể làm tim phải làm việc với cường độ lớn trong thời gian ngắn. Đây là yếu tố thúc đẩy cơn nhồi máu cơ tim trên nền người bệnh đã có sẵn yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ Đường cũng chia sẻ ngừng tim đột ngột liên quan đến hoạt động thể thao có thể xuất hiện ở những bệnh nhân có bệnh lý tim mạch đã biết trước, hoặc có bệnh lý tim mạch nhưng chưa được phát hiện và điều trị.

Tuy nhiên có một số trường hợp không bị bệnh tim nhưng bị đột tử do rung thất và đột tử kích hoạt bởi vật tù tác động mạnh vào vùng ngực.

Vì vậy để ngăn ngừa ngừng tim đột ngột liên quan đến hoạt động thể thao cần phải có chiến lược rõ ràng, từ việc khám sức khỏe định kỳ sàng lọc các bệnh lý tim mạch, có các bài tập, kế hoạch luyện tập, mức độ tập luyện phù hợp với mỗi tình trạng bệnh, không nên tập luyện quá gắng sức.

Bác sĩ cũng khuyến cáo mọi người cần có lối sống lành mạnh, tránh srtess, và có chế độ dinh dưỡng phù hợp.