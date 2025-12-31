Trong 4 ngày nghỉ Lễ (1,2,3,4 tháng 1/2026), 3 con giáp được Bồ Tát phù hộ, sự nghiệp hanh thông suôn sẻ, tiêu xài phủ phê, trả hết nợ nần

Trong 4 ngày nghỉ Lễ (1,2,3,4 tháng 1/2026), Tam Hợp cục giúp cho tuổi Sửu có thể thuận lợi và tự tin đi trên con đường mình đã chọn. Những người trước đó nghi ngờ năng lực của bạn nay đều phải trầm trồ trước những gì bạn đã đạt được. Vận quý nhân cũng đang rất vượng, bạn có thể tận dụng để tìm kiếm thêm hậu thuẫn.

Về mặt tình cảm, bạn cũng có thể hoàn toàn yên tâm vì hôm nay đường nhân duyên rất tốt nhờ Hỏa sinh Thổ. Những người độc thân có cơ hội giao lưu gặp gỡ nhiều người bạn mới, có thể phát triển thành tình yêu. Các cặp đôi rất biết cách nuôi dưỡng tình yêu, mối quan hệ luôn bền chặt.

Con giáp tuổi Mão

Trong 4 ngày nghỉ Lễ (1,2,3,4 tháng 1/2026), Chính Quan chiếu mệnh, người tuổi Mão có cơ hội gặt hái được thành công trong sự nghiệp. Bản mệnh tìm được thời điểm để khẳng định bản lĩnh của mình, khiến nhiều người phải nhìn nhận bằng con mắt khác xưa. Những người vừa chập chững bước vào một lĩnh vực nào đó có thể nhận được sự dìu dắt của người đi trước, nhờ vậy mà bạn làm việc gì cũng suôn sẻ, thậm chí gặt hái được thành công bước đầu.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu có việc cần thiết phải đi xa, bạn có thể đi về hướng Đông Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Bắc để gặp Tài thần, đồng thời xuất hành vào giờ hoàng đạo để có thể được may mắn, thuận lợi hơn.

Con giáp tuổi Dậu

Trong 4 ngày nghỉ Lễ (1,2,3,4 tháng 1/2026), Nhờ có Lục Hợp mà mọi mối quan hệ xung quanh tuổi Dậu trở nên hài hòa, dễ chịu hơn bao giờ hết. Bạn cũng nên mở lòng để đón nhận sự giúp đỡ, hỗ trợ của mọi người nữa nhé. Đây cũng là giai đoạn tuổi Dậu nên đặt sự nghiệp lên trọng tâm khi có Chính Quan nâng đỡ, mọi thứ bạn làm đều có tác động đến uy tín, hình ảnh. Cứ chăm chỉ làm việc và phát huy tốt các ưu điểm thì sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến ngoài mong đợi.

Ảnh minh họa: Internet

Đây cũng là thời điểm may mắn của bạn khi vận may bất ngờ tăng vọt, nhất là trong sự nghiệp và tài chính. Bạn hãy tập trung để gặt hái tối đa cơ hội đang đến với mình bạn nhé.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!