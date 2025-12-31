Trong 4 ngày nghỉ Lễ (1,2,3,4 tháng 1/2026), 3 con giáp được Bồ Tát phù hộ, sự nghiệp hanh thông suôn sẻ, tiêu xài phủ phê, trả hết nợ nần

Tâm linh - Tử vi 31/12/2025 16:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp được Bồ Tát phù hộ, sự nghiệp hanh thông suôn sẻ, tiêu xài phủ phê, trả hết nợ nần trong 4 ngày nghỉ Lễ (1,2,3,4 tháng 1/2026) này nhé!

Con giáp tuổi Sửu 

Trong 4 ngày nghỉ Lễ (1,2,3,4 tháng 1/2026), Tam Hợp cục giúp cho tuổi Sửu có thể thuận lợi và tự tin đi trên con đường mình đã chọn. Những người trước đó nghi ngờ năng lực của bạn nay đều phải trầm trồ trước những gì bạn đã đạt được. Vận quý nhân cũng đang rất vượng, bạn có thể tận dụng để tìm kiếm thêm hậu thuẫn. 

Trong 4 ngày nghỉ Lễ (1,2,3,4 tháng 1/2026), 3 con giáp được Bồ Tát phù hộ, sự nghiệp hanh thông suôn sẻ, tiêu xài phủ phê, trả hết nợ nần - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Về mặt tình cảm, bạn cũng có thể hoàn toàn yên tâm vì hôm nay đường nhân duyên rất tốt nhờ Hỏa sinh Thổ. Những người độc thân có cơ hội giao lưu gặp gỡ nhiều người bạn mới, có thể phát triển thành tình yêu. Các cặp đôi rất biết cách nuôi dưỡng tình yêu, mối quan hệ luôn bền chặt.

Con giáp tuổi Mão 

Trong 4 ngày nghỉ Lễ (1,2,3,4 tháng 1/2026), Chính Quan chiếu mệnh, người tuổi Mão có cơ hội gặt hái được thành công trong sự nghiệp. Bản mệnh tìm được thời điểm để khẳng định bản lĩnh của mình, khiến nhiều người phải nhìn nhận bằng con mắt khác xưa. Những người vừa chập chững bước vào một lĩnh vực nào đó có thể nhận được sự dìu dắt của người đi trước, nhờ vậy mà bạn làm việc gì cũng suôn sẻ, thậm chí gặt hái được thành công bước đầu.

Trong 4 ngày nghỉ Lễ (1,2,3,4 tháng 1/2026), 3 con giáp được Bồ Tát phù hộ, sự nghiệp hanh thông suôn sẻ, tiêu xài phủ phê, trả hết nợ nần - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nếu có việc cần thiết phải đi xa, bạn có thể đi về hướng Đông Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Bắc để gặp Tài thần, đồng thời xuất hành vào giờ hoàng đạo để có thể được may mắn, thuận lợi hơn.

Con giáp tuổi Dậu 

Trong 4 ngày nghỉ Lễ (1,2,3,4 tháng 1/2026), Nhờ có Lục Hợp mà mọi mối quan hệ xung quanh tuổi Dậu trở nên hài hòa, dễ chịu hơn bao giờ hết. Bạn cũng nên mở lòng để đón nhận sự giúp đỡ, hỗ trợ của mọi người nữa nhé. Đây cũng là giai đoạn tuổi Dậu nên đặt sự nghiệp lên trọng tâm khi có Chính Quan nâng đỡ, mọi thứ bạn làm đều có tác động đến uy tín, hình ảnh. Cứ chăm chỉ làm việc và phát huy tốt các ưu điểm thì sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến ngoài mong đợi.

Trong 4 ngày nghỉ Lễ (1,2,3,4 tháng 1/2026), 3 con giáp được Bồ Tát phù hộ, sự nghiệp hanh thông suôn sẻ, tiêu xài phủ phê, trả hết nợ nần - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đây cũng là thời điểm may mắn của bạn khi vận may bất ngờ tăng vọt, nhất là trong sự nghiệp và tài chính. Bạn hãy tập trung để gặt hái tối đa cơ hội đang đến với mình bạn nhé.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (30/12-31/12), 3 con giáp công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên hạnh phúc

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (30/12-31/12), 3 con giáp công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên hạnh phúc

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên hạnh phúc vào đúng 2 ngày liên tiếp (30/12-31/12) này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/1/2026, 3 con giáp 'chạm trúng hũ vàng', vận đỏ như son vây quanh, vơ lộc lá hết phần thiên hạ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/1/2026, 3 con giáp 'chạm trúng hũ vàng', vận đỏ như son vây quanh, vơ lộc lá hết phần thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Xôn xao thông tin Phạm Băng Băng đã kết hôn, danh tính của chú rể gây bất ngờ

Xôn xao thông tin Phạm Băng Băng đã kết hôn, danh tính của chú rể gây bất ngờ

Sao quốc tế 1 giờ 11 phút trước
Tiệm vàng ở Cần Thơ bốc cháy dữ dội khiến nhiều người hốt hoảng

Tiệm vàng ở Cần Thơ bốc cháy dữ dội khiến nhiều người hốt hoảng

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (1/1/2026), 3 con giáp may mắn dưới đây tiền ào vào túi, sự nghiệp thăng tiến, gặp họa hóa may mắn

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (1/1/2026), 3 con giáp may mắn dưới đây tiền ào vào túi, sự nghiệp thăng tiến, gặp họa hóa may mắn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/1/2026, 3 con giáp tài vận đỏ rực rỡ, mưu sự thành công, phú quý ập tới liên tiếp

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/1/2026, 3 con giáp tài vận đỏ rực rỡ, mưu sự thành công, phú quý ập tới liên tiếp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Cháy lớn căn nhà 5 tầng ở phố Hàng Mã: Khói trắng đặc kèm mùi khét bốc ra, nhiều người hoảng hốt tri hô nhau bỏ chạy

Cháy lớn căn nhà 5 tầng ở phố Hàng Mã: Khói trắng đặc kèm mùi khét bốc ra, nhiều người hoảng hốt tri hô nhau bỏ chạy

Đời sống 1 giờ 42 phút trước
Trong 4 ngày nghỉ Lễ (1,2,3,4 tháng 1/2026), 3 con giáp được Bồ Tát phù hộ, sự nghiệp hanh thông suôn sẻ, tiêu xài phủ phê, trả hết nợ nần

Trong 4 ngày nghỉ Lễ (1,2,3,4 tháng 1/2026), 3 con giáp được Bồ Tát phù hộ, sự nghiệp hanh thông suôn sẻ, tiêu xài phủ phê, trả hết nợ nần

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Diễn viên Trương Hạo Duy bị tố mại dâm được minh oan

Diễn viên Trương Hạo Duy bị tố mại dâm được minh oan

Sao quốc tế 2 giờ 5 phút trước
Danh tính đối tượng trộm cả tỷ đồng, 11 chỉ vàng trong cốp xe của phụ nữ

Danh tính đối tượng trộm cả tỷ đồng, 11 chỉ vàng trong cốp xe của phụ nữ

Đời sống 2 giờ 9 phút trước
15h hôm nay: Giá xăng giảm tuần thứ 4 liên tiếp, RON95 về dưới 19.000 đồng/lít

15h hôm nay: Giá xăng giảm tuần thứ 4 liên tiếp, RON95 về dưới 19.000 đồng/lít

Đời sống 2 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 31/12/2025, tài khí ngút trời, 3 con giáp đón 'cơn mưa tài lộc' liên tục kéo đến, mưu việc tất thành, cầu tài như ý

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 31/12/2025, tài khí ngút trời, 3 con giáp đón 'cơn mưa tài lộc' liên tục kéo đến, mưu việc tất thành, cầu tài như ý

Sốc với hình ảnh Hoắc Kiến Hoa tự lựa chọn quan tài, thực hiện nghi lễ cho đám tang của mình

Sốc với hình ảnh Hoắc Kiến Hoa tự lựa chọn quan tài, thực hiện nghi lễ cho đám tang của mình

Tử vi thứ Năm 1/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi thứ Năm 1/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bước sang nửa đầu tháng 1/2026, 3 con giáp nhận đặc ân của Thần Tài, tiền bạc sinh sôi, Lộc Lá đề huề, đại Phú đại Quý

Bước sang nửa đầu tháng 1/2026, 3 con giáp nhận đặc ân của Thần Tài, tiền bạc sinh sôi, Lộc Lá đề huề, đại Phú đại Quý

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/1/2026, 3 con giáp 'chạm trúng hũ vàng', vận đỏ như son vây quanh, vơ lộc lá hết phần thiên hạ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/1/2026, 3 con giáp 'chạm trúng hũ vàng', vận đỏ như son vây quanh, vơ lộc lá hết phần thiên hạ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (1/1/2026), 3 con giáp may mắn dưới đây tiền ào vào túi, sự nghiệp thăng tiến, gặp họa hóa may mắn

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (1/1/2026), 3 con giáp may mắn dưới đây tiền ào vào túi, sự nghiệp thăng tiến, gặp họa hóa may mắn

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/1/2026, 3 con giáp tài vận đỏ rực rỡ, mưu sự thành công, phú quý ập tới liên tiếp

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/1/2026, 3 con giáp tài vận đỏ rực rỡ, mưu sự thành công, phú quý ập tới liên tiếp

Sau ngày 1/1/2026, Thần Phật chiếu cố, 3 con giáp như 'ngựa phi nước đại', công việc kiếm bộn tiền, không hóa rồng cũng hóa phượng hoàng

Sau ngày 1/1/2026, Thần Phật chiếu cố, 3 con giáp như 'ngựa phi nước đại', công việc kiếm bộn tiền, không hóa rồng cũng hóa phượng hoàng

Trúng số độc đắc từ ngày 1 đến 10/1/2026, 3 con giáp may mắn nhất thiên hạ, Thần Tài ưu ái, Quý Nhân dẫn lối chỉ đường nên Phú Quý rợp trời

Trúng số độc đắc từ ngày 1 đến 10/1/2026, 3 con giáp may mắn nhất thiên hạ, Thần Tài ưu ái, Quý Nhân dẫn lối chỉ đường nên Phú Quý rợp trời