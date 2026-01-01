Lý Long Cơ bật khóc vì không biết 'người tình kém 40 tuổi' đã có chồng con

Sao quốc tế 01/01/2026 16:15

Tài tử Lý Long Cơ bày tỏ sự buồn bã khi nhắc đến mối quan hệ tan vỡ với vị hôn thê trẻ Vương Thanh Hà (Chris Wong).

Lý Long Cơ cho biết ông đã hoàn toàn buông bỏ mối tình này: "Tôi không sao đâu, kết thúc rồi". Ông tiết lộ sau khi Vương Thanh Hà (Chris Wong) trở về quê ở Đại lục thì dần dần xa cách ông. Tới Đông chí, hai người gặp lại, cùng ăn một bữa cơm. Khi đó, cô gái nói sự thật và đề nghị chia tay, ông mới biết mình là người thứ ba.

Lý Long Cơ khẳng định sẽ không làm điều dại dột, cũng sẽ không làm tổn thương vị hôn thê, xem như chia tay trong hòa bình và vẫn giữ liên lạc. Ông thừa nhận từ trước đến nay chưa từng hỏi Vương Thanh Hà có kết hôn hay chưa, chỉ nghĩ đã bên nhau nhiều năm thì đương nhiên cô độc thân, mối quan hệ giữa hai người sẽ có kết quả. Quan điểm của ông trong tình yêu là "yêu một người thì phải tin tưởng người đó". Lý Long Cơ thừa nhận chưa từng gặp cha mẹ Vương Thanh Hà, cũng không quen biết người chồng của cô.

Khi nhìn thấy ảnh Vương Thanh Hà ăn tối cùng chồng trên báo, Lý Long Cơ rất đau lòng. Tuy nhiên, ông nghĩ "thành toàn" cho người khác cũng là việc tốt. Thấy cô có gia đình, sống hạnh phúc, ông biết rằng buông tay là đúng. Ông nói ở bên người lớn tuổi như ông, chắc chắn ông sẽ ra đi trước, cô sẽ bơ vơ, còn giờ cô có chỗ dựa, ông có thể rút lui, như vậy là rất tốt cho cô.

Lý Long Cơ bật khóc vì không biết 'người tình kém 40 tuổi' đã có chồng con - Ảnh 1

Lý Long Cơ nhấn mạnh, từ đầu đến cuối ông không hề trách Vương Thanh Hà, vì cô đã mang lại cho ông rất nhiều niềm vui suốt nhiều năm. Ông cho rằng phụ nữ theo đuổi hạnh phúc là điều chính đáng, một ngày chưa chính thức thuộc về ai thì vẫn còn quyền lựa chọn.

 

Ông cho biết thêm không cảm thấy có lỗi với chồng và con trai của Vương Thanh Hà, đồng thời khẳng định: "Thật lòng mà nói, không biết thì không có tội. Biết rồi thì chúc họ hạnh phúc, gia đình êm ấm, vui vẻ là được". Nói xong, Lý Long Cơ che mặt im lặng, mắt rưng rưng nước.

Khi được hỏi sau này có tiếp tục yêu kiểu "ông - cháu" hay không, Lý Long Cơ đáp: "Tại sao lại không dám? Tôi cần phải sợ sao?". Ông cho rằng trong mối quan hệ này không có gì để buồn, vì ông tin vào số phận: Đến thì đến, đi thì đi, hết duyên thì chia tay, chỉ mong người kia được hạnh phúc. Nói xong, ông lại che mặt khóc nức nở hơn 10 giây. Lý Long Cơ tâm sự, thầy phong thủy nói ông có vận đào hoa rất mạnh, phụ nữ để ông tùy chọn.

Lý Long Cơ bật khóc vì không biết 'người tình kém 40 tuổi' đã có chồng con - Ảnh 2

Lý Long Cơ và Vương Thanh Hà quen nhau năm 2011 tại ga tàu điện ngầm Hong Kong. Khi đó Lý Long Cơ vẫn chưa ly hôn với người vợ thứ hai. Sự xuất hiện của Vương Thanh Hà đã đẩy nhanh quá trình ly hôn và để đạt được điều đó, Lý Long Cơ ra đi tay trắng, bồi thường toàn bộ tài sản cho vợ cũ, để rồi cùng cô gái trẻ mới đồng hành suốt 14 năm.

Năm 2024, Vương Thanh Hà bị kết án 25 tháng tù vì các tội danh như quá hạn lưu trú, làm giả giấy tờ. Lý Long Cơ vẫn kiên trì thăm nuôi, viết thư và cầu hôn cô trong tù. Sau khi ra tù, Vương Thanh Hà lấy lý do xử lý việc kinh doanh gia đình để lẩn tránh ông. Thực tế tiết lộ, cô về định cư ở Phật Sơn, cùng chồng điều hành nhà máy riêng.

Thời gian qua, mối quan hệ của Lý Long Cơ và tình trẻ Vương Thanh Hà liên tục bị đem ra bàn tán. Sau khi Thanh Hà ra tù, cả hai bị cho là gặp trục trặc tình cảm. Lý Long Cơ hay được hỏi khi nào sẽ kết hôn với bạn gái kém 37 tuổi, nhưng ông liên tục lảng tránh.

Từ khóa:   Lý Long Cơ sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

