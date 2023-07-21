Tài tử Lý Long Cơ lên tiếng phủ nhận tin đồn vợ kém 40 tuổi là gái quán bar

Nam tài tử 72 tuổi Lý Long Cơ phủ nhận bà xã Chris Wong ham mê vật chất, từng là gái quán bar ở Đại lục.

Theo Sinchew, sau khi mối quan hệ "ông cháu" giữa Lý Long Cơ và Chris Wong gây chú ý, mạng xã hội đã lan truyền thông tin Chris từng là "gái quán bar" ở Trung Quốc. Ngày 19/7, trả lời phỏng vấn, ông Lý Long Cơ phủ nhận tin đồn này. Ông cho biết từ lâu mình và bạn gái đã không quan tâm đến những ý kiến hay lời đồn trên mạng xã hội. Diễn viên họ Lý nói mình "không phải là một kẻ ngốc" và biết bản thân đang làm gì, trước nhiều thông tin cho rằng ông bị gái trẻ moi tiền, bị lợi dụng. Lý Long Cơ phản hồi tin đồn bạn gái Chris từng là "gái quán bar" ở Trung Quốc Bản thân Lý Long Cơ cũng chỉ ra rằng ông từng có danh hiệu "Hoàng tử phòng chờ", do đi bộ đến 8 địa điểm mỗi đêm để diễn và thu nhập cao nhất trong một tháng là 240.000 HKD. Vì quá cần tiền vào thời điểm đó, ông làm cả tuần, chỉ nghỉ một ngày trong tuần, dẫn đến suy sụp tinh thần và áp lực quá mức. Tuy nhiên, nhờ khéo kinh doanh bất động sản, giờ đây ông có gần chục căn nhà cho thuê và đã chuyển nhượng cho vợ trẻ.

Vợ kém 40 tuổi của Lý Long Cơ Theo trang 163, ông Lý gặp Chris Wong ở tuổi 66, khi đó cô gái 26 tuổi. Cô còn trẻ hơn con gái đầu lòng của ông. Theo Sohu, tháng 6/2021, Lý Long Cơ tiết lộ danh tính người vợ trẻ sau thời gian dài giữ kín. Vợ thứ hai của ông tên Chris Wong, năm nay 30 tuổi và là một họa sĩ có tiếng trên mạng.

Tháng 6/2021, Lý Long Cơ tiết lộ danh tính người vợ trẻ sau thời gian dài giữ kín Nam diễn viên từng có ý định sẽ giấu mọi thông tin về bà xã. Tuy nhiên, giờ ông muốn chủ động công khai để tránh những đồn đoán, hiểu lầm gây tổn thương người trong cuộc. Lý Long Cơ rất yêu chiều người vợ kém 40 tuổi. Nam diễn viên cũng lo nghĩ cho tương lai của bà xã nếu không may mình qua đời đột ngột. Ông đã chuyển toàn bộ tài sản mình có gồm 7 bất động sản sang cho vợ đứng tên. Tài tử thừa nhận ông mong có thêm con ở tuổi xế chiều song không cưỡng cầu. Đầu năm 2020, vợ chồng ông có tin vui nhưng em bé đã mất ngay sát ngày sinh. Ông đã chuyển toàn bộ tài sản mình có gồm 7 bất động sản sang cho vợ đứng tên Lý Long Cơ có hai đời vợ. Người vợ đầu có với ông ba người con, sau đó họ ly hôn. Năm 2000, ông tái hôn với người phụ nữ hiện tại. Khi Lý Long Cơ kết hôn với người vợ thứ hai, dư luận bàn tán vì vợ kém ông quá nhiều tuổi, hai người "như bố con". Trước những bình luận, nam diễn viên cho biết ông bỏ ngoài tai vì hạnh phúc với tổ ấm nhỏ. Nam diễn viên cho biết ông bỏ ngoài tai những lời thị phi vì hạnh phúc với tổ ấm nhỏ Tài tử Lý Long Cơ sinh năm 1951, là một nghệ sĩ trực thuộc TVB. Ông được biết đến qua các phim: Tây du ký (bản TVB), Thần điêu đại hiệp 1983, Nghĩa nặng tình thâm, Tiếu ngạo giang hồ, Thử thách nghiệt ngã,... Do tên trùng với một vị Hoàng đế của Trung Quốc, tài tử được các đạo diễn ưu ái vào các vai có quyền thế, giàu có. Những năm gần đây dù tuổi cao sức yếu, ông vẫn miệt mài trên phim trường.

Tài tử Lý Long Cơ ly hôn vợ, 'danh chính ngôn thuận' cưới người đẹp đáng tuổi cháu Sau 4 năm chung sống với bạn gái kém gần 40 tuổi, tài tử TVB đang chuẩn bị hợp thức hóa quan hệ vợ chồng của hai người.

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