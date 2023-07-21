'Thiên vương' Quách Phú Thành bất ngờ tiết lộ muốn sinh thêm con ở tuổi 57

Sao quốc tế 21/07/2023 09:19

Ca sĩ, diễn viên Quách Phú Thành ở tuổi 57 cho biết không loại trừ khả năng sinh thêm con thứ ba.

Theo báo chí Hong Kong, Quách Phú Thành tiết lộ dự định sinh ba con khi tham dự một sự kiện hôm 19/7. Phóng viên hỏi anh khi nào thì sinh thêm con? Lúc đầu anh nói hai con là vừa vì anh bận công việc. Tuy nhiên, anh nhanh chóng thay đổi quan điểm và cho biết sẽ đợi hai cô con gái lớn hơn để hai bé có thể phụ giúp mẹ chăm sóc em.

'Thiên vương' Quách Phú Thành bất ngờ tiết lộ muốn sinh thêm con ở tuổi 57 - Ảnh 1
 Quách Phú Thành tiết lộ dự định sinh ba con khi tham dự một sự kiện hôm 19/7

Nam diễn viên cho biết việc nuôi dạy hai đứa con đã là một vấn đề đau đầu đối với vợ chồng anh, liên quan đến chăm sóc, giáo dục... Tuy nhiên, trong các cuộc phỏng vấn trước đó, tài tử thừa nhận anh là một người đàn ông truyền thống và muốn có nhiều con cái.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Quách Phú Thành tiết lộ con gái có năng khiếu nhảy. Anh còn kể sau khi con gái đi xem buổi hòa nhạc của anh vài ngày trước, cô bé đã vẽ một bức tranh bố biểu diễn trên sân khấu, điều này khiến anh rất vui.

'Thiên vương' Quách Phú Thành bất ngờ tiết lộ muốn sinh thêm con ở tuổi 57 - Ảnh 2
Vợ Moka đưa con gái đến show diễn của chồng 

Trong khi chồng úp mở kế hoạch có con thứ ba, Moka, vợ anh kín tiếng về chuyện con cái. Gần đây, cô đăng nhiều bức ảnh đưa con đi xem show ca nhạc của chồng và viết: 'Cả gia đình đã cùng nhau đi xem buổi hòa nhạc của bố ở Macau. Những ca khúc sôi động cùng vũ đạo nóng bỏng kết hợp với sân khấu siêu ngầu thực sự khiến khán giả bị choáng ngợp. Buổi biểu diễn thật thú vị'.

'Thiên vương' Quách Phú Thành bất ngờ tiết lộ muốn sinh thêm con ở tuổi 57 - Ảnh 3
Thời trẻ, Quách Phú Thành sở hữu vẻ ngoài điển trai, lãng tử khiến nhiều cô gái mê mệt 

Quách Phú Thành sinh năm 1965 tại Hồng Kông. Anh được biết đến với những thành tích đáng nể trong lĩnh vực âm nhạcphim ảnh. Nhờ khả năng vũ đạo điêu luyện, giọng hát trầm ấm và lối diễn giàu cảm xúc, anh nhanh chóng được xếp vào danh sách tứ đại thiên vương của làng giải trí Hồng Kông cùng Lưu Đức Hoa, Lê Minh và Trương Học Hữu. 

Thời trẻ, Quách Phú Thành sở hữu vẻ ngoài điển trai, lãng tử, ghi dấu ấn trong các bộ phim như Tân thần điêu hiệp lữ, Hào môn dạ yến, Vua cờ bạc... cùng hàng loạt đĩa đơn ca nhạc được phát hành liên tục trong suốt hai thập kỷ. 

'Thiên vương' Quách Phú Thành bất ngờ tiết lộ muốn sinh thêm con ở tuổi 57 - Ảnh 4
Quách Phú Thành hiện tại hạnh phúc bên người vợ kém 22 tuổi, Phương Viện

Quách Phú Thành từng được xem là hình mẫu lý tưởng của nhiều cô gái trong thập niên 1980 - 1990. Những bộ trang phục hay kiểu tóc của Quách Phú Thành đều tạo cơn sốt tại châu Á. Đến nay, khi đã ở tuổi U60, ngôi sao nổi tiếng vẫn duy trì được vẻ ngoài rắn chắc, điển trai nhờ biết chăm chút bản thân và chăm chỉ luyện tập

'Thiên vương' Quách Phú Thành bất ngờ tiết lộ muốn sinh thêm con ở tuổi 57 - Ảnh 5
Quách Phú Thành từng chia sẻ gia đình chính là động lực để anh cố gắng

Quách Phú Thành từng chia sẻ gia đình chính là động lực để anh cố gắng. Khác với thời trẻ sợ kết hôn, ở thời điểm hiện tại, nam tài tử thừa nhận sau thời gian làm việc anh chỉ muốn ở cạnh vợ và chơi đùa với các con. Dường như vào thời khắc nam diễn viên nắm tay Phương Viện vào lễ đường năm 2017, sao nam 6x đã không còn là “tay chơi khét tiếng”. 

Giàu sụ và sống xa hoa, Quách Phú Thành vẫn để chị gái chịu cảnh khổ cực, thiếu thốn đủ đường

Giàu sụ và sống xa hoa, Quách Phú Thành vẫn để chị gái chịu cảnh khổ cực, thiếu thốn đủ đường

Trong khi Quách Phú Thành đang sống trong một căn biệt thự sang trọng bậc nhất Hong Kong, thì chị gái của nam tài tử lại phải ở trong một nơi khá cũ kỹ và chật hẹp.

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