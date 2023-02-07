Phong Tái Khởi Thời của Lương Triều Vỹ và Quách Phú Thành thất bại ê chề tại phòng vé đầu năm

Bộ phim Phong Tái Khởi Thời do hai tài tử Lương Triều Vỹ và Quách Phú Thành đóng chính không đạt được thành công như kỳ vọng đã được đặt ra trước đó.

Trang Sohu đưa tin, Phong Tái Khởi Thời được đạo diễn bởi Ông Tử Quang chỉ thu về gần 35 triệu NDT (hơn 120 tỷ đồng) kể từ khi khởi chiếu vào ngày 5/2 trong khi có vốn đầu tư 200 triệu NDT (gần 700 tỷ đồng). Dù sở hữu dàn diễn viên thực lực và danh tiếng nhưng phim không thể cạnh tranh được với những tác phẩm khác như Lưu lạc địa cầu 2, Mãn giang hồng, Vô danh, Giao hoán nhân sinh... được ra mắt từ dịp Tết Âm lịch. Phong Tái Khởi Thời hỉ được chấm 6,4/10 điểm trên Douban - Ảnh: Internet Trên Douban, phim chỉ được chấm 6,4/10 điểm với nhiều bình luận chỉ ra các thiếu sót từ khâu hậu kỳ. Đa phần các ý kiến cho rằng "lỗ hổng" lớn nhất của Phong Tái Khởi Thời là ở phần biên tập, dù tuyến thời gian có đơn giản nhưng với loạt tình tiết lộn xộn đã không nêu được chủ đề hay tinh thần phim muốn truyền tải.

Một tài khoản trên Douban tên là Binghe có nhận về hơn 1.000 like cho bài đánh giá Phong Tái Khởi Thời. Người này cho rằng xét về các chi tiết đều hay, diễn xuất của Lương Triều Vỹ hay Quách Phú Thành đều xuất sắc. Nhưng nếu nói về tổng thể cả bộ phim thì thiếu đi sự kết nối để thu hút người xem

Phong Tái Khởi Thời được cải biên từ những câu chuyện có thật của các cảnh sát Hong Kong trong thập niên 1970. Trong đó, Quách Phú Thành vào vai Lôi Lạc - một chàng trai từ quê lên Hong Kong lập nghiệp nhưng luôn bị cảnh sát và cả giới xã hội đen làm khó. Lương Triều Vỹ đảm nhận vai diễn Nam Giang (dựa theo nguyên mẫu của cựu cảnh sát trưởng Hong Kong Lam Cường) bị truy nã sau khi Ủy ban độc lập chống tham nhũng thành lập. Trả lời phỏng vấn của Sohu, đạo diễn Ông Tử Quang cho biết phim vốn đã quay xong từ năm 2017 nhưng phải trải qua nhiều lần sửa chữa và đợi cấp phép nên tốn tới 5 năm mới có thể đến được với khán giả. Bản thân ông thừa nhận mọi lỗi về mình còn các thành viên khác trong đoàn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Với việc phim bị chê, ông chỉ buồn vì nhiều người đã dùng các từ ngữ kém văn minh mà thôi. Dẫu vậy, vị đạo diễn này vẫn kêu gọi khán giả nên ra rạp xem phim để cho bản thân ông và cả tác phẩm cơ hội để "tiến bộ hơn".

Không phải Lưu Gia Linh, đây mới là người phụ nữ quan trọng nhất sự nghiệp của Lương Triều Vỹ Dù gắn bó bên Lưu Gia Linh hàng chục năm, nhưng bà xã lại không phải là người phụ nữ có sức ảnh hưởng nhất trong sự nghiệp của Lương Triều Vỹ.

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