Lương Triều Vỹ và gánh nặng khi có quá nhiều giải thưởng

Sao quốc tế 06/02/2023 16:53

Là một nam diễn viên có nhiều giải Ảnh đế nhất trong sự nghiệp, Lương Triều Vỹ lại cảm thấy đây là một gánh nặng đè lên vai của mình.

Sau hơn 40 năm cống hiến cho phim ảnh, Lương Triều Vỹ đã có một sự nghiệp mà ai cũng ngưỡng mộ với nhiều giải thưởng lớn nhỏ. Nam tài tử đã 5 lần giành Ảnh đế Kim Tượng, ba lần giành giải Kim Mã và một lần giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes. Tuy nhiên, anh lại xem các giải thưởng này là "gánh nặng" của mình.

Lương Triều Vỹ và gánh nặng khi có quá nhiều giải thưởng - Ảnh 1

"Tôi là người không dám mạo hiểm, không chỉ trong công việc. Có thể tính cách của tôi là như thế, có lẽ do tôi sợ thua, sợ thất bại. Một khi có quá nhiều giải thưởng, người ta sẽ nghĩ rằng bạn không được phép phạm sai lầm, vì sao tôi không được phạm sai lầm? Tất cả các giải thưởng của tôi đều được tôi mang đi cất giấu, không để bản thân nhìn thấy, vì tôi cho rằng đó là gánh nặng." - Lương Triều Vỹ tâm sự.

Bên cạnh việc áp lực khi đạt quá nhiều thành tựu, Lương Triều Vỹ cũng không thích xem lại phim mình đóng. Nam diễn viên lý giải, mỗi khi xem lại các vai diễn của mình anh chỉ thấy những thiếu sót mà thôi.

Lương Triều Vỹ và gánh nặng khi có quá nhiều giải thưởng - Ảnh 2

"Tôi luôn tìm kiếm những cái dở, nên tôi không thích xem bản thân diễn. Ngược lại, khi xem người khác diễn, tôi thường nhìn thấy những cái hay. Khi xem bản thân diễn, tôi thường tìm những cái dở, còn cái hay thì không cần xem, bởi cái đã hay thì không cần rút kinh nghiệm. Tôi cần xem những cái chưa hay để rút kinh nghiệm, để lần sau không tái phạm sai lầm trước đây." - Lương Triều Vỹ cho hay.

Tuy là nhân vật tiêu biểu của nền điện ảnh Hong Kong đầy hoa lệ, Lương Triều Vỹ lại khá ít nói và có tính cách khá trầm mặc. Anh còn được biết đến là nghệ sĩ hiếm hoi mắc hội chứng sợ đám đông và gặp chướng ngại khi giao tiếp với người khác. Trong suốt nhiều năm qua, anh luôn cùng với Lưu Gia Linh tham dự các sự kiện vì bà xã giúp anh cảm thấy an toàn hơn khi tương tác với truyền thông.

Lương Triều Vỹ và gánh nặng khi có quá nhiều giải thưởng - Ảnh 3

Trước đây, Lương Triều Vỹ từng tiết lộ bản thân mắc chứng tự kỷ vì lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc. Cha của nam diễn viên là một người nghiện rượu, cờ bạc và thường xuyên dùng vũ lực với vợ con, đến khi anh lên 10 thì cha mẹ anh ly hôn. Cũng bởi vì tuổi thơ sóng gió mà tài tử Hong Kong từng tự cô lập bản thân trong một thời gian dài.

Trong lần phỏng vấn với GQ, Lương Triều Vỹ tâm sự những năm gần đây anh chỉ muốn sống một cuộc đời ẩn dật và thầm lặng. Đây là lý do mà nam tài tử không sử dụng mạng xã hội, thậm chí có phần lãnh đạm với bà xã của mình.

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