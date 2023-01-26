Lý do Lương Triều Vỹ 'thất thế' giữa cuộc chiến phòng vé đầu năm, có phải vì Vương Nhất Bác?

Sao quốc tế 26/01/2023 07:15

Sau 3 ngày Tết, bộ phim "Vô danh" của Lương Triều Vỹ và Vương Nhất Bác lại đuối sức trước "Mãn giang hồng và "Lưu lạc địa cầu 2".

Theo Tân Hoa Xã, sau 3 ngày Tết Nguyên đán, ngành công nghiệp điện ảnh Trung Quốc đạt mức doanh thu hơn 3 tỷ NDT (442 triệu USD). Dẫn đầu là Mãn giang hồng của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, với 1,18 tỷ NDT (173 triệu USD). Á quân phòng vé thuộc về Lưu lạc địa cầu 2, đạt 1,16 tỷ NDT (170 triệu USD). Vô danh của Lương Triều VỹVương Nhất Bác xếp vị trí thứ 4 với doanh thu khoảng 33,6 triệu USD. 

Theo Sina, doanh số phòng vé của các phim chiếu Tết gần như được định đoạt vào ngày đầu tiên của năm mới. Đánh giá chất lượng từ khán giả khiến một số tác phẩm phải rời khỏi đường đua phòng vé. Cuộc phân chia nhất nhì doanh thu hiện tại thuộc về hai cái tên Mãn giang hồng và Lưu lạc địa cầu 2.

 

Lý do Lương Triều Vỹ 'thất thế' giữa cuộc chiến phòng vé đầu năm, có phải vì Vương Nhất Bác? - Ảnh 1

Nếu như Lưu lạc địa cầu 2, Mãn giang hồng thâu tóm phòng vé là điều được dự đoán từ trước thì Vô danh do Lương Triều Vỹ, Vương Nhất Bác đóng chính đang gây bất ngờ do... giảm sâu. Khán giả cho rằng tác phẩm quá khó xem. Điều này khiến việc chờ đợi công chúng bỏ tiền đến rạp xem Vô danh trở nên khó khăn.

Vô danh bị chỉ trích là phim thương mại nhưng "bán thịt chó" là phim nghệ thuật với mạch diễn biến khó hiểu. Tác phẩm có đề tài chiến tranh lựa chọn hình thức kể chuyện phi tuyến tính: lúc hồi tưởng, lúc hiện thực. Vì cảnh quay bị cắt nhỏ, sắp xếp không theo trình tự thời gian nên yêu cầu khán giả tập trung cao, tự logic từng diễn biến nhỏ nhặt để hiểu nội dung. Chưa kể, các cụm rạp còn không làm phụ đề tiếng nước ngoài, phương ngữ địa phương khiến việc xem phim bị ảnh hưởng nặng nề.

 

Lý do Lương Triều Vỹ 'thất thế' giữa cuộc chiến phòng vé đầu năm, có phải vì Vương Nhất Bác? - Ảnh 2

Bên cạnh đó, diễn xuất của dàn sao trong Vô danh, trừ Lương Triều Vỹ và Châu Tấn xuất sắc, còn lại đều ở mức trung bình - khá. Tuy nhiên, số lượng cảnh quay của ảnh đế và ảnh hậu ít ỏi, không xứng với địa vị nam - nữ chính. Ngôi sao được quan tâm nhất là Vương Nhất Bác có màn thể hiện tương đối trọn vẹn. Tiếc rằng nội dung khó hiểu khiến Vô danh ngã ngựa dù được đánh giá "có thể làm nên chuyện" trước khi công chiếu.

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