Loạt phim điện ảnh Hoa ngữ đổ bộ vào dịp Tết: Đặng Siêu, Ngô Kinh, Châu Tấn, Vương Nhất Bác đối đầu Chân Tử Đan

Sao quốc tế 21/01/2023 09:15

Loạt phim điện ảnh Hoa ngữ dịp Tết rầm rộ khi có sự góp mặt của hàng loạt ngôi sao ăn khách như: Ngô Kinh, Lương Triều Vỹ, Vương Nhất Bác, Châu Tấn, Chân Tử Đan...

Vô danh

Bộ phim quy tụ dàn sao chất lượng gồm: Lương Triều Vỹ, Châu Tấn, Vương Nhất Bác, Vương Truyền Quân, Giang Sơ Ảnh… Vô danh mang hơi hướng "hài kịch đen", là tác phẩm điện ảnh thứ ba sau Bác sĩ Trung Hoa và Hồ Trường Tân với kinh phí đầu tư lớn. Phim lấy bối cảnh Trân Châu cảng năm 1941, xoay quanh cuộc sống hiểm nguy của những tình báo viên sống và làm việc tại Thượng Hải. 

Loạt phim điện ảnh Hoa ngữ đổ bộ vào dịp Tết: Đặng Siêu, Ngô Kinh, Châu Tấn, Vương Nhất Bác đối đầu Chân Tử Đan - Ảnh 1

Ngay từ khi công bố dự án, truyền thông Hoa ngữ đã đánh giá cao tác phẩm này khi có những cái tên bảo chứng phòng vé như Lương Triều Vỹ, Châu Tấn. Thêm nữa, với sức hút của sao trẻ Vương Nhất Bác sẽ lôi kéo không ít khán giả ra rạp.

Thiên long bát bộ: Kiều Phong truyện

Trong "Thiên long bát bộ: Kiều Phong truyện", Chân Tử Đan đóng vai Kiều Phong, sẽ ra mắt khán giả vào mùa phim Tết 2023. Câu chuyện xoay quanh Bang chủ Cái Bang - Kiều Phong do Chân Tử Đan thủ diễn, đối mặt với tình thế khó khăn của số phận và thân phận, dựa vào ý chí mạnh mẽ và dần lột xác thành người có võ công cao cường.

Loạt phim điện ảnh Hoa ngữ đổ bộ vào dịp Tết: Đặng Siêu, Ngô Kinh, Châu Tấn, Vương Nhất Bác đối đầu Chân Tử Đan - Ảnh 2

Khi công bố dự án, phim nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Tuy nhiên, cũng có một số tranh cãi vì những bộ phim làm lại đều bị khán giả nghi ngờ khó vượt được tác phẩm ra mắt trước đó.

Bóng bàn Trung Quốc

Bộ phim do Đặng Siêu và Du Bạch Mi đồng đạo diễn, vợ chồng Đặng Siêu, Tôn Lệ đóng chính. Nội dung kể về đầu thập niên 90 thế kỷ trước, đội tuyển bóng bàn nam Trung Quốc rơi vào khủng hoảng, huấn luyện viên Thái Chấn Hoa nhận lệnh thành lập đội tuyển mới, đồng thời đào tạo ra nhiều vận động viên nổi tiếng, tại Giải vô địch bóng bàn thế giới 1995, đội tuyển bóng bàn nam Trung Quốc đã thực hiện một cuộc phản công trở lại đỉnh cao.

Loạt phim điện ảnh Hoa ngữ đổ bộ vào dịp Tết: Đặng Siêu, Ngô Kinh, Châu Tấn, Vương Nhất Bác đối đầu Chân Tử Đan - Ảnh 3

Từ nhiều năm nay, khán giả đều biết đến sự ăn ý trong diễn xuất của vợ chồng Tôn Lệ và Đặng Siêu. Chính vì thế, đây cũng là ẩn số thú vị của mùa phim Tết Hoa ngữ.

Địa cầu lưu lạc 2

Đây được xem là bộ phim chiếu Tết được chờ đón nhiều nhất do có sự góp mặt của Ngô Kinh, Lưu Đức Hoa, Lý Tuyết Kiện, Sa Dật và Ninh Lý. "Địa cầu lưu lạc 2" tác phẩm khoa học viễn tưởng bom tấn, được dàn dựng trong 4 năm. Kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Lưu Từ Hân, là phần tiền truyện của "Địa cầu lưu lạc". Phim kể về câu chuyện “cuộc khủng hoảng mặt trời” sắp xảy ra, thế giới đang bị đe dọa, nền văn minh nhân loại phải đối mặt với thách thức to lớn. Con người quyết định khởi động dự án trái đất lưu lạc, mang trái đất rời khỏi hệ mặt trời, tìm kiếm một quê hương mới.

Loạt phim điện ảnh Hoa ngữ đổ bộ vào dịp Tết: Đặng Siêu, Ngô Kinh, Châu Tấn, Vương Nhất Bác đối đầu Chân Tử Đan - Ảnh 4

Từ nhiều năm qua, tài tử Ngô Kinh được xem là "ông hoàng phòng vé xứ Trung", bởi các phim của anh ra rạp đa phần đều thắng lớn. Vậy nên, "Địa cầu lưu lạc 2" được xem là đối thủ nặng ký nhất mùa phim Tết Hoa ngữ năm nay.

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