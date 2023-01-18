Lưu Diệc Phi 'gây bão' khi công khai ôm ấp 'người tình màn ảnh' ở nơi công cộng

Sao quốc tế 18/01/2023 07:15

Mới đây, những hình ảnh Lưu Diệc Phi ôm ấp 'bạn trai màn ảnh" khiến nhiều người không khỏi ghen tị và trầm trồ.

Sau thành công của Mộng Hoa Lục, Lưu Diệc Phi tiếp tục xuất hiện trên màn ảnh nhỏ với vai nữ chính Hứa Hồng Đậu trong Đi Đến Nơi Có Gió. Từng bị chê là “thuốc độc phòng vé” khi liên tục đóng truyền hình, thế nhưng "thần tiên tỷ tỷ" lại bất ngờ được khen hết lời ở mảng truyền hình. Không chỉ có nhan sắc xinh đẹp, Lưu Diệc Phi còn ăn điểm bởi diễn xuất đã tiến bộ hơn trước rất nhiều.

Mới đây, loạt hình ảnh của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện trên phim trường Đi Đến Nơi Có Gió được hé lộ khiến nhiều người hâm mộ không khỏi trầm trồ và "đứng ngồi không yên".

Lưu Diệc Phi 'gây bão' khi công khai ôm ấp 'người tình màn ảnh' ở nơi công cộng - Ảnh 1Lưu Diệc Phi 'gây bão' khi công khai ôm ấp 'người tình màn ảnh' ở nơi công cộng - Ảnh 2

Có thể thấy, hai nhân vật Tạ Chi Dao và Hứa Hồng Đậu diện trang phục có màu sắc đối lập nhưng lại có những hành động cực kỳ thân mật. Thần tiên tỷ tỷ hết ôm eo lại đến ôm cổ người yêu khiến dân tình phải ghen tị vì quá ngọt ngào. Có thể thấy màn hợp tác của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện rất tự nhiên, diễn mà như không diễn.

"Phản ứng hóa học" của cặp đôi đỉnh đến mức khiến nhiều người nghi ngờ không biết có phải hai ngôi sao này đã “phim giả tình thật” hay không. Thậm chí, những người hâm mộ của bộ phim này còn nhiệt tình "đẩy thuyền" bằng cách làm giấy đăng ký kết hôn cho Hứa Hồng Đâị và Tạ Chi Dao.

Lưu Diệc Phi 'gây bão' khi công khai ôm ấp 'người tình màn ảnh' ở nơi công cộng - Ảnh 3

Đi Đến Nơi Có Gió là câu chuyện xoay quanh hành trình rời bỏ thành phố đông đúc, chật chội, trở về quê hương để tìm cách cân bằng cuộc sống, thực hiện các mục tiêu mới của một cô gái trẻ. Trong phim, Lưu Diệc Phi vào vai Hứa Đậu Hồng sau cái chết của người bạn thân, cuộc sống và công việc của cô đều rơi vào bế tắc. 

Để vực dậy tinh thần, Hứa Đậu Hồng đến thôn Vân Miêu tại Đại Lý nghỉ ngơi. Nơi đây, cô gặp Tạ Chi Dao (do Lý Hiện thủ vai), một người đã từ bỏ công việc lương cao và trở về quê hương để khởi nghiệp. Sau nhiều lần trò chuyện, Tạ Chi Dao mời Hứa Đậu Hồng cùng mình xây dựng khách sạn và khai phá làng du lịch, giúp quê hương đổi mới. 

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