Phim Hoa ngữ trong đầu năm 2023: Vương Hạc Đệ, Cung Tuấn liệu có 'lép vế' trước đàn chị Lưu Diệc Phi

Sao quốc tế 15/01/2023 16:30

Trong đầu năm 2023, nhiều phim Hoa ngữ đã lên sóng gây chú ý, trong đó có những tác phẩm của Vương Hạc Đệ, Cung Tuấn, Lưu Diệc Phi.

Phù đồ duyên

"Phù đồ duyên" có sự tham gia của Vương Hạc Đệ, Trần Ngọc Kỳ, Hà Nhuận Đông, Tăng Lê… Phim chuyển thể từ tiểu thuyết Phù Đồ Tháp của Vu Tứ Tỷ. Phim kể về chuyện tình yêu đầy gian truân, trắc trở của thái giám quyền uy Tiêu Đạc (Vương Hạc Đệ) và phi tần Bộ Âm Lâu. Bộ Âm Lâu (Trần Ngọc Kỳ) là một nhân tài, sống không tranh đua nhưng vì thay chị gái đi  dự tuyển phi mà cuộc đời bước sang một trang đầy sóng gió.

Ngay từ nội dung phim, có thể thấy đây là tác phẩm được "đo ni đóng giày" phù hợp với nét diễn và cách xây dựng nhân vật mà Vương Hạc Đệ hướng tới. Điều đó thể hiện qua việc phim đang có số điểm 7,3 trên Douban. Nhiều người còn cho rằng, bộ phim xứng đáng được điểm cao hơn sau khi kết thúc.

 

Phim Hoa ngữ trong đầu năm 2023: Vương Hạc Đệ, Cung Tuấn liệu có 'lép vế' trước đàn chị Lưu Diệc Phi - Ảnh 1

Tôi muốn đi ngược chiều gió

Phim có sự tham gia của Cung Tuấn, Chung Sở Hy. Tác phẩm kể về câu chuyện hồi sinh của một thương hiệu quốc gia dưới sự tác động của nền kinh tế thương mại điện tử. Kịch bản được cải biên theo tiểu thuyết cùng tên của tác giả Vị Tái. Giang Hồ (Chung Sở Hy đóng) là một cô gái thông minh, mạnh mẽ nhưng kiêu ngạo, tùy hứng luôn sống dưới ánh hào quang và sự bao bọc của cha là Giang Kỳ Thắng – giám đốc một công ty thời trang, nhưng một tai nạn bất ngờ đã cướp đi cha cô, công ty do cha cô một tay gầy dựng cũng đứng trước nguy cơ phá sản.

Kịch bản Tôi Muốn Đi Ngược Gió được chấp bút bởi chính tác giả của nguyên tác gốc là Vị Tái, trong khi quá trình quay do đạo diễn Triệu Nhất Long chỉ đạo. Ngoài cặp đôi hai diễn viên chính, bộ phim còn có sự góp mặt của các diễn viên khác như Ngụy Triết Minh, Ngô Tuyên Nghi, Cao Chí Đình, Trương Thần Quang, Ôn Tranh Vanh, Lưu Bội Kỳ, Tát Nhật Na, Cao Thự Quang, Đổng Tuyền…

Phim Hoa ngữ trong đầu năm 2023: Vương Hạc Đệ, Cung Tuấn liệu có 'lép vế' trước đàn chị Lưu Diệc Phi - Ảnh 2

Đi đến nơi có gió

"Đi đến nơi có gió" đánh dấu sự trở lại của Lưu Diệc Phi với dòng phim hiện đại đầu năm 2023. Bộ phim xoay quanh câu chuyện của Hứa Hồng Đậu (Lưu Diệc Phi) - một nữ quản lý khách sạn rơi vào trạng thái đau buồn sau cái chết bất ngờ của bạn thân. Cô một thân một mình đến thôn Vân Miêu ở Đại Lý để nghỉ ngơi, cải thiện tâm trạng. Tại đó, cô gặp Tạ Chi Dao (Lý Hiện), một người đã bỏ công việc lương cao và trở về lại quê hương để khởi nghiệp, cũng như gặp gỡ một nhóm các bạn đồng trang lứa đến từ các thành phố lớn khác.

Phim Hoa ngữ trong đầu năm 2023: Vương Hạc Đệ, Cung Tuấn liệu có 'lép vế' trước đàn chị Lưu Diệc Phi - Ảnh 3

Nhìn chung, "Đi đến nơi có gió" không phải phim đặt nặng drama hay những tình tiết éo le, đẩy con người  đến vực thẳm. Ngược lại, tác phẩm mang tính "chữa lành" cho khán giả trong những ngày đầu năm mới. Tuy nhiên, Lưu Diệc Phi lại gây tranh cãi về mặt diễn xuất yếu kém.

Sự thật tin đồn 'đệ nhất mỹ nhân Hong Kong' Trương Mạn Ngọc nghèo khổ ở tuổi xế chiều

Sự thật tin đồn 'đệ nhất mỹ nhân Hong Kong' Trương Mạn Ngọc nghèo khổ ở tuổi xế chiều

Những năm qua, Trương Mạn Ngọc hạn chế gặp gỡ bạn bè, người thân, mỗi ngày bầu bạn với thú cưng, chính vì vậy những thông tin về nữ minh tinh vô cùng ít ỏi.

Xem thêm
Từ khóa:   Vương Hạc Đệ Lưu Diệc Phi sao hoa ngữ Cung Tuấn sao châu á Đi đến nơi có gió Phù đồ duyên

TIN LIÊN QUAN

Sự thật tin đồn 'đệ nhất mỹ nhân Hong Kong' Trương Mạn Ngọc nghèo khổ ở tuổi xế chiều

Sự thật tin đồn 'đệ nhất mỹ nhân Hong Kong' Trương Mạn Ngọc nghèo khổ ở tuổi xế chiều

Phim của Đàm Tùng Vận 'đè bẹp' Lưu Diệc Phi ở mọi chỉ số, 'thần tiên tỷ tỷ' thực sự đã 'hết thời'?

Phim của Đàm Tùng Vận 'đè bẹp' Lưu Diệc Phi ở mọi chỉ số, 'thần tiên tỷ tỷ' thực sự đã 'hết thời'?

Tiêu Chiến - Dương Tử lại 'lộ hint' hẹn hò, lần này còn bị bắt gặp công khai diện cả đồ đôi?

Tiêu Chiến - Dương Tử lại 'lộ hint' hẹn hò, lần này còn bị bắt gặp công khai diện cả đồ đôi?

Sau thời gian mong chờ, Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi chuẩn bị tái hợp trong dự án mới?

Sau thời gian mong chờ, Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi chuẩn bị tái hợp trong dự án mới?

Lưu Hạo Tồn diễn cảnh khóc được khen ngợi hết lời ở phim trường Ly Tâm Lực, netizen xuýt xoa 'khóc rung động lòng người là có thật'

Lưu Hạo Tồn diễn cảnh khóc được khen ngợi hết lời ở phim trường Ly Tâm Lực, netizen xuýt xoa 'khóc rung động lòng người là có thật'

Hậu scandal mua dâm gây chấn động, Lý Dịch Phong rục rịch quay lại showbiz?

Hậu scandal mua dâm gây chấn động, Lý Dịch Phong rục rịch quay lại showbiz?

TIN MỚI NHẤT

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Sao quốc tế 26 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Sao quốc tế 29 phút trước
Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 1 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng 1 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đời sống 1 giờ 59 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đời sống 2 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân