Phim Hoa ngữ trong đầu năm 2023: Vương Hạc Đệ, Cung Tuấn liệu có 'lép vế' trước đàn chị Lưu Diệc Phi

Ngay từ nội dung phim, có thể thấy đây là tác phẩm được "đo ni đóng giày" phù hợp với nét diễn và cách xây dựng nhân vật mà Vương Hạc Đệ hướng tới. Điều đó thể hiện qua việc phim đang có số điểm 7,3 trên Douban. Nhiều người còn cho rằng, bộ phim xứng đáng được điểm cao hơn sau khi kết thúc.

"Phù đồ duyên" có sự tham gia của Vương Hạc Đệ , Trần Ngọc Kỳ, Hà Nhuận Đông, Tăng Lê… Phim chuyển thể từ tiểu thuyết Phù Đồ Tháp của Vu Tứ Tỷ. Phim kể về chuyện tình yêu đầy gian truân, trắc trở của thái giám quyền uy Tiêu Đạc (Vương Hạc Đệ) và phi tần Bộ Âm Lâu. Bộ Âm Lâu (Trần Ngọc Kỳ) là một nhân tài, sống không tranh đua nhưng vì thay chị gái đi dự tuyển phi mà cuộc đời bước sang một trang đầy sóng gió.

Tôi muốn đi ngược chiều gió

Phim có sự tham gia của Cung Tuấn, Chung Sở Hy. Tác phẩm kể về câu chuyện hồi sinh của một thương hiệu quốc gia dưới sự tác động của nền kinh tế thương mại điện tử. Kịch bản được cải biên theo tiểu thuyết cùng tên của tác giả Vị Tái. Giang Hồ (Chung Sở Hy đóng) là một cô gái thông minh, mạnh mẽ nhưng kiêu ngạo, tùy hứng luôn sống dưới ánh hào quang và sự bao bọc của cha là Giang Kỳ Thắng – giám đốc một công ty thời trang, nhưng một tai nạn bất ngờ đã cướp đi cha cô, công ty do cha cô một tay gầy dựng cũng đứng trước nguy cơ phá sản.

Kịch bản Tôi Muốn Đi Ngược Gió được chấp bút bởi chính tác giả của nguyên tác gốc là Vị Tái, trong khi quá trình quay do đạo diễn Triệu Nhất Long chỉ đạo. Ngoài cặp đôi hai diễn viên chính, bộ phim còn có sự góp mặt của các diễn viên khác như Ngụy Triết Minh, Ngô Tuyên Nghi, Cao Chí Đình, Trương Thần Quang, Ôn Tranh Vanh, Lưu Bội Kỳ, Tát Nhật Na, Cao Thự Quang, Đổng Tuyền…

Đi đến nơi có gió

"Đi đến nơi có gió" đánh dấu sự trở lại của Lưu Diệc Phi với dòng phim hiện đại đầu năm 2023. Bộ phim xoay quanh câu chuyện của Hứa Hồng Đậu (Lưu Diệc Phi) - một nữ quản lý khách sạn rơi vào trạng thái đau buồn sau cái chết bất ngờ của bạn thân. Cô một thân một mình đến thôn Vân Miêu ở Đại Lý để nghỉ ngơi, cải thiện tâm trạng. Tại đó, cô gặp Tạ Chi Dao (Lý Hiện), một người đã bỏ công việc lương cao và trở về lại quê hương để khởi nghiệp, cũng như gặp gỡ một nhóm các bạn đồng trang lứa đến từ các thành phố lớn khác.

Nhìn chung, "Đi đến nơi có gió" không phải phim đặt nặng drama hay những tình tiết éo le, đẩy con người đến vực thẳm. Ngược lại, tác phẩm mang tính "chữa lành" cho khán giả trong những ngày đầu năm mới. Tuy nhiên, Lưu Diệc Phi lại gây tranh cãi về mặt diễn xuất yếu kém.