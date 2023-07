Phim của Đàm Tùng Vận 'đè bẹp' Lưu Diệc Phi ở mọi chỉ số, 'thần tiên tỷ tỷ' thực sự đã 'hết thời'?

Việc có nhiều nét tương đồng trong cách đặt tên, thời gian lên sóng gần như cùng lúc nên hai tác phẩm này khó tránh khỏi việc bị dân mạng xứ Trung đặt lên bàn cân so sánh.

Sau nhiều thành công trong sự nghiệp diễn xuất, Lưu Diệc Phi và Đàm Tùng Vận đều là những diễn viên được đông đảo khán giả chú ý và yêu mến. Dự án phim hiện đại mới Đi Đến Nơi Có Gió do Lưu Diệc Phi đóng chính và phim hiện đại đề tài hàng không Hướng Gió Mà Đi do Đàm Tùng Vận đóng chính cũng trở thành chủ đề thảo luận trong thời gian gần đây.

Trong phim, Đàm Tùng Vận vào vai Trình Tiêu - nữ phi công có tính cách mạnh mẽ, ương bướng của phòng Vận chuyển hàng hóa. Vào thời điểm sắp được thăng chức lên cơ trưởng, do cơ cấu công ty có thay đổi nên cô buộc phải chuyển đến phòng Vận chuyển hành khách để làm việc. Tại đây cô gặp phó phòng nghiêm khắc Cố Nam Đình (Vương Khải).

Vì tính cách trái ngược, giữa phó phòng Cố và Trình Tiêu luôn nảy sinh xung đột. Tuy vậy, cả hai đều mang trong mình niềm đam mê với máy bay. Trải qua hàng loạt khó khăn, thử thách trong cuộc sống và công việc, họ dần mở lòng với nhau, và cùng nhau xây dựng ước mơ.

Đi Đến Nơi Có Gió

Đi Đến Nơi Có Gió là hành trình rời bỏ thành phố đông đúc, chật chội, trở về quê hương để tìm cách cân bằng cuộc sống, thực hiện các mục tiêu mới.

Trong phim, Lưu Diệc Phi vào vai Hứa Đậu Hồng sau cái chết của người bạn thân, cuộc sống và công việc của cô đều rơi vào bế tắc. Để vực dậy tinh thần, Hứa Đậu Hồng đến thôn Vân Miêu tại Đại Lý nghỉ ngơi. Nơi đây, cô gặp Tạ Chi Dao (do Lý Hiện thủ vai), một người đã từ bỏ công việc lương cao và trở về quê hương để khởi nghiệp. Sau nhiều lần trò chuyện, Tạ Chi Dao mời Hứa Đậu Hồng cùng mình xây dựng khách sạn và khai phá làng du lịch, giúp quê hương đổi mới.

Vì rằng tên hai phim tương đồng và cùng chiếu một thời điểm nên dân mạng xứ Trung đã nhanh chóng "so kè" 2 bộ phim. Về điểm chung, cả 2 phim đều có nội dung mới mẻ, sở hữu dàn diễn viên đình đám như "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi, Lý Hiện hay "mỹ nhân không tuổi" Đàm Tùng Vận và diễn viên phái thực lực Vương Khải. Nhưng xét về thành tích, Hướng Gió Mà Đi nhỉnh hơn rất nhiều. Phim liên tục ghi nhận những điểm số thống kê ấn tượng, cùng hàng loạt lời khen của khán giả.

Theo như thống kê, chỉ với những tập đầu lên sóng, Hướng Gió Mà Đi đã đạt rating trung bình 1.6% và dần bứt phá lên 1.825% những ngày về sau trên đài CCTV8 – một thành tích ấn tượng khi mà Tổng Cục đang dần siết chặt tình trạng "thủy quân" (mua số liệu ảo) như hiện nay. Chẳng những thế, phim của Đàm Tùng Vận còn liên tục dẫn đầu chỉ số trên Datawin với 2.442, độ thảo luận về hai nhân vật Trình Tiêu và Cố Nam cũng chiếm tỷ lệ rất cao.

Về phần Đi Đến Nơi Có Gió của Lưu Diệc Phi, tuy cũng dẫn đầu bảng thành tích rating đài mình lên sóng với con số trung bình đạt 0.475% và xếp thứ hai về chỉ số trên bảng Datawin, nhưng khi so với Hướng Gió Mà Đi thì hoàn toàn kém xa.

Dù vậy nhiều người vẫn cho rằng việc không so sánh như vậy là không hợp lý. Đề tài khác biệt chẳng tương đồng, đã thế hai phim lên sóng ở hai nhà đài có cách tính rating cũng khác nhau, do đó việc so sánh như thế này không được khách quan và công bằng.