Lưu Diệc Phi gây tranh cãi vì nhan sắc khác lạ qua ảnh chưa chỉnh sửa trong 'Đi Đến Nơi Có Gió'

Sao quốc tế 14/01/2023 10:25

Trong bộ phim "Đi Đến Nơi Có Gió", Lưu Diệc Phi phải nhận những ý kiến trái chiều như thế này về ngoại hình.

Đi Đến Nơi Có Gió của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện là phim truyền hình gây chú ý thời gian qua trên màn ảnh Trung Quốc. Dự án được quảng cáo là bộ phim chữa lành tâm hồn, mang lại những phút giây thư giãn cho khán giả nhờ cảnh sắc tuyệt đẹp vùng Vân Nam và những con người đáng mến. 

Mới đây, những hình ảnh Lưu Diệc Phi trong hậu trường phim Đi Đến Nơi Có Gió thu hút nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng. Những hình ảnh cắt ra từ video cho thấy người đẹp lộ khuôn mặt tròn trịa, hiện nọng cằm và kém sắc.

Lưu Diệc Phi gây tranh cãi vì nhan sắc khác lạ qua ảnh chưa chỉnh sửa trong 'Đi Đến Nơi Có Gió' - Ảnh 1

Những hình ảnh đã được chỉnh sửa tung ra trước đó cho thấy rõ Lưu Diệc Phi có ngương mặt thon nhỏ, xinh đẹp thoát tục. Trong khi đó, ảnh thực tế lại cho thấy cô nàng hiện sở hữu thân hình có phần mũm mĩm, gương mặt tròn trịa. Một số ý kiến chê bai Lưu Diệc Phi rằng vẻ ngoài thực tế của cô nàng khác xa ảnh đã chỉnh sửa, thậm chí chê bai cô không thể giảm cân.

Lưu Diệc Phi gây tranh cãi vì nhan sắc khác lạ qua ảnh chưa chỉnh sửa trong 'Đi Đến Nơi Có Gió' - Ảnh 2

Đây cũng không phải lần đầu tiên Lưu Diệc Phi phải nhận những ý kiến trái chiều như thế này về ngoại hình. Việc Lưu Diệc Phi xuất hiện với thân hình "phì nhiêu" đã không phải hiếm gặp. Nhưng trong lòng người hâm mộ một Lưu Diệc Phi "thần tiên tỷ tỷ" đẹp thoát tục là "tượng đài nhan sắc", do đó chuyện cô tăng cân hay gầy đi vẫn liên tục gây xôn xao.

Lưu Diệc Phi gây tranh cãi vì nhan sắc khác lạ qua ảnh chưa chỉnh sửa trong 'Đi Đến Nơi Có Gió' - Ảnh 3

"Đi đến nơi có gió"  là câu chuyện xoay quanh hành trình rời bỏ thành phố đông đúc, chật chội, trở về quê hương để tìm cách cân bằng cuộc sống, thực hiện các mục tiêu mới. Trong phim, Lưu Diệc Phi vào vai Hứa Đậu Hồng sau cái chết của người bạn thân, cuộc sống và công việc của cô đều rơi vào bế tắc. Để vực dậy tinh thần, Hứa Đậu Hồng đến thôn Vân Miêu tại Đại Lý nghỉ ngơi.

Nơi đây, cô gặp Tạ Chi Dao (do Lý Hiện thủ vai), một người đã từ bỏ công việc lương cao và trở về quê hương để khởi nghiệp. Sau nhiều lần trò chuyện, Tạ Chi Dao mời Hứa Đậu Hồng cùng mình xây dựng khách sạn và khai phá làng du lịch, giúp quê hương đổi mới.

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