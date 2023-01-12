Phim của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện không đạt thành tích như mong đợi?

Sao quốc tế 12/01/2023 14:35

Bộ phim "Đi đến nơi có gió" với Lưu Diệc Phi và Lý Hiện đóng chính hiện đang được quan tâm và bàn tán xôn xao kể từ khi lên sóng.

"Đi đến nơi có gió" của Lưu Diệc Phi Lý Hiện là phim truyền hình gây chú ý thời gian qua trên màn ảnh Trung Quốc. Dự án được quảng cáo là bộ phim chữa lành tâm hồn, mang lại những phút giây thư giãn cho khán giả nhờ cảnh sắc tuyệt đẹp vùng Vân Nam và những con người đáng mến.

Theo QQ, Lưu Diệc Phi muốn lựa chọn một tác phẩm với chủ đề mới mẻ, không đơn thuần chỉ là câu chuyện ngôn tình mà còn mang hơi thở đời sống. Do đó, bộ phim được nhiều người đặt kì vọng là sẽ thành công trong đầu năm nay. Tuy nhiên, mới đây, bộ phim của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện đạt mức rating khoảng 0,47% với nhiều đánh giá không mấy tích cực về nội dung.

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QQ đánh giá Đi đến nơi có gió đã làm tốt về mặt quảng bá du lịch, với những khung cảnh thơ mộng đầy chất thơ. Tuy nhiên, tính chất của một bộ phim truyền hình khác với một vlog du lịch và dường như ê-kíp phim đang bị sa lầy vào những cảnh quay bối cảnh.

Nội dung phim luôn dừng ở mức lửng lơ với những nhân vật không được lột tả tâm lý rõ nét, cùng các tình tiết lưng chừng khiến người xem chán nản. Diễn biến câu chuyện trở nên ngắt quãng, chân dung nhân vật rời rạc, mở ra một tình tiết khiến khán giả tò mò nhưng dừng lại đột ngột gây hoang mang cho người xem.

Phim của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện không đạt thành tích như mong đợi? - Ảnh 2Phim của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện không đạt thành tích như mong đợi? - Ảnh 3

"Đi đến nơi có gió" là câu chuyện xoay quanh hành trình rời bỏ thành phố đông đúc, chật chội, trở về quê hương để tìm cách cân bằng cuộc sống, thực hiện các mục tiêu mới. Trong phim, Lưu Diệc Phi vào vai Hứa Đậu Hồng sau cái chết của người bạn thân, cuộc sống và công việc của cô đều rơi vào bế tắc. Để vực dậy tinh thần, Hứa Đậu Hồng đến thôn Vân Miêu tại Đại Lý nghỉ ngơi.

Nơi đây, cô gặp Tạ Chi Dao (do Lý Hiện thủ vai), một người đã từ bỏ công việc lương cao và trở về quê hương để khởi nghiệp. Sau nhiều lần trò chuyện, Tạ Chi Dao mời Hứa Đậu Hồng cùng mình xây dựng khách sạn và khai phá làng du lịch, giúp quê hương đổi mới.

 

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