Xinh đẹp xuất thần như Triệu Lộ Tư mà cũng bị mỹ nhân này đè bẹp dễ dàng: 'Được Lưu Diệc Phi nâng đỡ cơ mà'

Mỹ nhân tân cương dễ dàng đánh bại Triệu Lộ Tư khi so sánh về nhan sắc.
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Hiện tại Triệu Lộ Tư đang tham gia ghi hình cho dự án mới Thần ẩn, đánh dấu sự trở lại của cô với thể loại tiên hiệp huyền ảo. Bất chấp là nữ chính và được đầu tư chỉnh chu về tạo hình nhưng mỹ nhân xuyên không bất ngờ gây thất vọng khi bị một sao nữ khác lấn lướt về nhan sắc.
Cụ thể mỹ nhân đó chính là Gia Nại, nữ diễn viên này vẫn là một cái tên còn khá mới trên màn ảnh Hoa ngữ. Xuất thân từ Tân Cương - nơi "ra lò" của hàng loạt mỹ nhân nức tiếng, Gia Nại đã bộc lộ niềm yêu thích với nghệ thuật từ nhỏ giờ đây với việc nhan sắc ngày càng thăng hạng cô nàng hứa hẹn sẽ là mỹ nhân đáng kỳ vọng sẽ tỏa sáng trong thời gian tới.
Chỉ mới hoạt động gần đây nhưng Gia Nại đã có dự án lớn đầu tay khiến bao bạn học mong ước. Cô nhận được sự chú ý của đàn chị đình đám Lưu Diệc Phi, nhờ vậy mà góp mặt trong Mộng hoa lục mà "thần tiên tỷ tỷ" đóng chính. Trong phim, mỹ nhân Tân Cương vào vai Trương Hảo Hảo. Dẫu cho không có nhiều đất diễn lẫn kinh nghiệm trong diễn xuất nhưng nhờ vào sự giúp đỡ của Thần tiên tỷ tỷ, nữ diễn viên vẫn biết cách gây ấn tượng trong lần đầu tham gia dự án lớn của mình.
Mộng hoa lục mở ra cho Gia Nại nhiều cơ hội mới khác. Cô góp mặt trong một số phim khác như Xuân khuê mộng lý nhân (đóng vai một trong những người vợ mang dã tâm của nam chính Đinh Vũ Hề), Chỉ là giấc mộng giang hồ, Chiếu sáng cho em... và gần đây nhất là đang ghi hình cho Thần ẩn. Dù ít được chú ý đến nhưng hình ảnh nhan sắc của cô nàng vẫn khiến netizen phát rồ bởi quá xinh đẹp.