Xinh đẹp xuất thần như Triệu Lộ Tư mà cũng bị mỹ nhân này đè bẹp dễ dàng: 'Được Lưu Diệc Phi nâng đỡ cơ mà'

Hiện tại Triệu Lộ Tư đang tham gia ghi hình cho dự án mới Thần ẩn, đánh dấu sự trở lại của cô với thể loại tiên hiệp huyền ảo. Bất chấp là nữ chính và được đầu tư chỉnh chu về tạo hình nhưng mỹ nhân xuyên không bất ngờ gây thất vọng khi bị một sao nữ khác lấn lướt về nhan sắc.

Gia Nại - Ảnh: Internet

Cụ thể mỹ nhân đó chính là Gia Nại, nữ diễn viên này vẫn là một cái tên còn khá mới trên màn ảnh Hoa ngữ. Xuất thân từ Tân Cương - nơi "ra lò" của hàng loạt mỹ nhân nức tiếng, Gia Nại đã bộc lộ niềm yêu thích với nghệ thuật từ nhỏ giờ đây với việc nhan sắc ngày càng thăng hạng cô nàng hứa hẹn sẽ là mỹ nhân đáng kỳ vọng sẽ tỏa sáng trong thời gian tới.