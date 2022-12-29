So sánh ảnh thẻ của loạt sao nữ hàng đầu Cbiz: Triệu Lộ Tư xinh xắn đáng yêu, Địch Lệ Nhiệt Ba xóa tan hoài nghi thẩm mỹ

Dưới đây là một loạt ảnh thẻ của các sao nữ top đầu Cbiz.
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Việc giữ hình tượng hoàn hảo khi xuất hiện ở thảm đỏ hay các sự kiện lớn là điều bắt buộc đối với ngôi sao nổi tiếng. Tuy nhiên, không phải lúc nào các mỹ nhân hàng đầu Cbiz cũng thường được các fan công nhận nhan sắc của mình và thường gắn liền họ với các nghi vấn can thiệp dao kéo làm đẹp.
Tuy nhiên, dưới đây là một số ảnh thẻ cho thấy vẻ đẹp của các mỹ nhân này hoàn toàn đều là tự nhiên và chưa hề qua chỉnh sửa gì cả.
Triệu Lộ Tư nhận được nhiều lời khen ngợi vì gương mặt xinh xắn. Tuy không trang điểm cầu kì nhưng có thể thấy nữ diễn viên sở hữu nước da trắng sáng và khuôn miệng cười khả ái. Có thể nói nhan sắc của cô nàng thời điểm đó so với bây giờ không khác nhau mấy là bao.
Ảnh thẻ của Ngu Thư Hân được khen không khác gì mấy so với những bức hình nữ diễn viên thường đăng tải. Ngu Thư Hân sở hữu gương mặt cân đối, xinh đẹp xuất sắc.
Nổi danh là đệ nhất mĩ nhân Tân Cương, không bất ngờ khi ảnh thẻ của Địch Lệ Nhiệt Ba được khen ngợi hết lời. Ngoài đôi mắt sắc sảo, sống mũi cao và gương mặt thon gọn, sở hữu nét Tây đặc biệt nên nhan sắc của mỹ nhân họ Địch luôn thuộc hàng top tại Cbiz.
Ảnh thẻ từ thời sinh viên của Triệu Lệ Dĩnh đã tố cáo nhan sắc không được hoàn hảo của nữ diễn viên. Từ nước da nhiều khuyết điểm đến gương mặt tròn, ngắn đều không được lòng người hâm mộ.