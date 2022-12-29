So sánh ảnh thẻ của loạt sao nữ hàng đầu Cbiz: Triệu Lộ Tư xinh xắn đáng yêu, Địch Lệ Nhiệt Ba xóa tan hoài nghi thẩm mỹ

Việc giữ hình tượng hoàn hảo khi xuất hiện ở thảm đỏ hay các sự kiện lớn là điều bắt buộc đối với ngôi sao nổi tiếng. Tuy nhiên, không phải lúc nào các mỹ nhân hàng đầu Cbiz cũng thường được các fan công nhận nhan sắc của mình và thường gắn liền họ với các nghi vấn can thiệp dao kéo làm đẹp.

Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, dưới đây là một số ảnh thẻ cho thấy vẻ đẹp của các mỹ nhân này hoàn toàn đều là tự nhiên và chưa hề qua chỉnh sửa gì cả.