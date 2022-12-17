Tứ đại đỉnh lưu nữ thần: Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị loại, Triệu Lộ Tư thế chỗ

Mới đây theo thông tin từ các trang báo Trung Quốc, danh sách Tứ đại đỉnh lưu nữ thần không có tên của Địch Lệ Nhiệt Ba mà thay bằng Triệu Lộ Tư.

Mới đây, báo chí Hồng Kông đã tổ chức bình chọn Tứ đại đỉnh lưu nữ thần của Cbiz. Theo như kết quả cuối cùng, 4 mỹ nhân có số phiếu cao nhất là Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Dương Tử và Triệu Lộ Tư. Không nằm ngoài dự đoán, kết quả này ngay lập tức nhận về nhiều sự phản đối từ phía netizen.

Tứ đại đỉnh lưu nữ thần - Ảnh: Internet

Trước hết, trong Tứ đại đỉnh lưu nữ thần này, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử là những cái tên hoàn toàn xứng đáng. Cả 3 cái tên này đều đáp ứng từ lưu lượng cho đến nhan sắc lẫn thực lực trong diễn xuất nên việc họ góp mặt không có gì đáng phải bàn cả.

Cái tên gây nhiều tranh cãi nhất chính là nàng tiểu hoa lứa 95 - Triệu Lộ Tư. Trong vài năm trở lại đây, cô nàng nhanh chóng trở nên nổi tiếng thoát vòng sau thành công của loạt phim như Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, Trường Ca Hành, Tinh Hán Xán Lạn…

Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng Triệu Lộ Tư chưa thể đứng ngang hàng cùng Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử được. Thay vào đó, Địch Lệ Nhiệt Ba xứng đáng đứng trong danh sách Tứ đại đỉnh lưu nữ thần hơn.

Hiện cuộc tranh luận giữa đôi bên vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-ai-inh-luu-nu-than-ich-le-nhiet-ba-bat-ngo-bi-loai-trieu-lo-tu-the-cho-536006.html