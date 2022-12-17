Hé lộ ảnh thời còn em bé của dàn mỹ nhân lứa 95: Triệu Lộ Tư xinh đẹp từ nhỏ, Ngu Thư Hân được khen ngợi dễ thương

Sao quốc tế 17/12/2022 18:05

Các tấm ảnh hồi nhỏ của Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân nhận được nhiều sự yêu thích từ phía netizen vì quá đáng yêu.

Làng giải trí Hoa ngữ những năm trở lại đây, bên cạnh vô số ồn ào từ các minh tinh lưu lượng thì cũng gây ấn tượng bởi sự lên sóng ngày càng mạnh mẽ của dàn tiểu Hoa đán sinh sau năm 1995.

Hé lộ ảnh thời còn em bé của dàn mỹ nhân lứa 95: Triệu Lộ Tư xinh đẹp từ nhỏ, Ngu Thư Hân được khen ngợi dễ thương - Ảnh 1
Ngu Thư Hân và Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Không chỉ có độ phủ sóng mạnh bằng các tác phẩm truyền hình liên tiếp được công chiếu, dàn tiểu Hoa đán sau 95 này còn đều là những gương mặt sở hữu nhan sắc xinh đẹp, cuốn hút. Đều sở hữu nhan sắc xinh đẹp là vậy nhưng mỗi người họ cũng có những nét cuốn hút riêng, tuy nhiên hẳn các fan chưa từng được nhìn thấy họ hồi bé trông ra sao... 

Có thể thấy hình ảnh hồi bé và hiện tại của Triệu Lộ Tư không khác nhau là mấy. Nữ diễn viên dễ gây thiện cảm với người đối diện bởi nụ cười tươi và gương mặt sáng. Nhìn vào bức ảnh của cô nàng hồi nhỏ, nhiều người cảm thấy cô vô cùng đáng yêu và chỉ muốn nựng má bánh bao thương hiệu của mỹ nhân xuyên không. 

Hé lộ ảnh thời còn em bé của dàn mỹ nhân lứa 95: Triệu Lộ Tư xinh đẹp từ nhỏ, Ngu Thư Hân được khen ngợi dễ thương - Ảnh 2
Triệu Lộ Tư hồi bé - Ảnh: Internet

Không chỉ có Triệu Lộ Tư dễ thương ngay từ lúc nhỏ mà nữ diễn viên Ngu Thư Hân cũng làm "tan chảy" trái tim người hâm mộ vì ngoại hình quá dễ thương. Nữ diễn viên sở hữu đôi mắt to, nước da trắng và gương mặt có nét ngay từ khi còn là một đứa trẻ. 

Hé lộ ảnh thời còn em bé của dàn mỹ nhân lứa 95: Triệu Lộ Tư xinh đẹp từ nhỏ, Ngu Thư Hân được khen ngợi dễ thương - Ảnh 3
Ngu Thư Hân hồi nhỏ cũng cực kỳ dễ thương - Ảnh: Internet

Ngoại hình của Vương Sở Nhiên - mĩ nhân mới được quan tâm gần đây sau khi đóng cặp với Dương Dương cũng được đánh giá cao. Ngay từ bé, nữ diễn viên đã sở hữu đôi mắt to tròn, sống mũi cao.

;Hé lộ ảnh thời còn em bé của dàn mỹ nhân lứa 95: Triệu Lộ Tư xinh đẹp từ nhỏ, Ngu Thư Hân được khen ngợi dễ thương - Ảnh 4
Vương Sở Nhiên - Ảnh: Internet

Thời điểm trước khi nổi tiếng cô nàng còn từng được fan đặt dấu hỏi lớn về nhan sắc của mình nhưng có lẽ sau bức hình này netizen đã có cho riêng mình kết quả. 

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Ngu Thư Hân Vương Sở Nhiên sao Châu Á sao Hoa ngữ

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