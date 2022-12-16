Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc tiếp tục được đặt lên bàn cân so sánh với nhau, liệu ai có thể vượt lên trong năm mới?

Netizen bất ngờ đưa ra câu trả lời ai xuất sắc hơn về Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư.

Những ngày gần đây, cư dân mạng đang bàn tán xôn xao về việc tạo hình trong phim mới của Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có phần giống nhau. Nhờ sở hữu nhan sắc lẫn sở hũu lượng fan hùng hậu nên việc cả 2 bị so sanh với nhau là chuyện không thể tránh hỏi.

Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Đối với Triệu Lộ Tư thì sau khi gặt hái được một số thành tích nhất định, đặc biệt sau khoảng thời gian Trường Ca Hành lên sóng, cô nàng dường như đang muốn hướng đến những dự án lớn hơn như phim chiếu đài. Cũng trong năm nay, mỹ nhân xuyên không còn có được thành công từ bộ phim Tinh Hán Xán Lạn, đây cũng chính là bàn đạp giúp cô nàng có thêm lượng fan hùng hậu.

Đặt Triệu Lộ Tư lên bàn cân so sánh với đối thủ nặng ký Bạch Lộc thì dường như hướng phát triển của mỹ nhân Trường An Như Cố đã được định sẵn. Bạch Lộc chủ yếu vẫn đang tập trung cho những bộ phim cổ trang thần tượng, thế nên sau Trường An Như Cố, cô đã liên tiếp đóng 2 bộ cổ trang khác là Trường Nguyệt Tẫn Minh và Ninh An Như Mộng.





Nhưng, nếu nói xem ai có thể dựa vào tác phẩm này để nổi đình đám thì chắc hẳn nhiều netizen cũng vẫn còn hàng loạt khúc mắc. Thậm chí có người còn cho rằng giữa Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc e rằng chẳng có ai tạo được tiếng vang vào năm sau. Lý do được đưa ra là do cả 2 đều chưa cải thiện được khả năng diễn xuất, cộng thêm các dự án của 2 mỹ nhân này trong năm mới đều không có gì nổi trội nên fan e rằng khó ai có thể vươn tầm trong năm mới.

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