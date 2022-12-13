Dân tình ngả ngữa trước thân phật thật sự của người yêu Triệu Lộ Tư, không phải Dương Dương cũng chẳng phải Ngô Lỗi?

Sao quốc tế 13/12/2022 17:20

Hóa ra sao nam này mới chính là người tình của Triệu Lộ Tư.

Trong dàn tiểu hoa sau 95, Triệu Lộ Tư là sao nữ có sự nghiệp nổi bật, liên tục nhận được nhiều sự chú ý của người hâm mộ. Cũng trong năm 2022 này, nhờ đạt được nhiều thành tựu lớn nên sức hút của mỹ nhân xuyên không cũng ngày một lớn, những tin tức liên quan đến cô cũng nhận được sự quan tâm nhiều hơn trước đây trong đó chuyện tình cảm đương nhiên được mọi người quan tâm nhiều nhất. 

Dân tình ngả ngữa trước thân phật thật sự của người yêu Triệu Lộ Tư, không phải Dương Dương cũng chẳng phải Ngô Lỗi? - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Trong khoảng thời gian gần đây, Triệu Lộ Tư thường bị nghi dính tin đồn hẹn hò với nhiều sao nam nổi tiếng như Dương Dương, Ngô Lỗi vì tương tác ăn ý. 

Dân tình ngả ngữa trước thân phật thật sự của người yêu Triệu Lộ Tư, không phải Dương Dương cũng chẳng phải Ngô Lỗi? - Ảnh 2
Ngô Lỗi và Dương Dương - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây netizen mới phát hiện Triệu Lộ Tư không phải hẹn hò với Dương Dương hay Ngô Lỗi mà là Lý Quân Nhuệ, một sao nam kém nổi. Người hâm mộ liên tục tung ra những bằng chứng hẹn hò của cả hai như cùng diện chung mẫu giày giống nhau và có những tương tác đáng yêu. Dù chưa có xác nhận từ phía người trong cuộc nhưng thông tin trên vẫn nhận về khá nhiều người theo dõi. 

Dân tình ngả ngữa trước thân phật thật sự của người yêu Triệu Lộ Tư, không phải Dương Dương cũng chẳng phải Ngô Lỗi? - Ảnh 3
Lý Quân Nhuệ - Ảnh: Internet

Lý Quân Nhuệ gia nhập làng giải trí từ năm 2015 nhưng không gặt hái được thành tựu nổi bật. Dù sở hữu gương mặt điển trai cùng chiều cao nổi bật, nam diễn viên bị đánh giá là diễn xuất quá nhạt nhòa và thiếu tự nhiên. 

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