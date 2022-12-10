Thể hiện sự ngưỡng mộ với Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lộ Tư bất ngờ bị netizen chỉ trích thậm tệ: 'Còn lâu mới có cửa'

Sao quốc tế 10/12/2022 21:05

Triệu Lộ Tư bất ngờ nhận chỉ trích khi muốn trở thành một Địch Lệ Nhiệt Ba thứ 2 tại Cbiz.

Triệu Lộ Tư và Địch Lệ Nhiệt Ba chắc hẳn đang là hai gương mặt được khán giả quan tâm. Không chỉ sở hữu sự nghiệp thành công, cả 2 còn có cho mình nhan sắc đầy quyến rũ cũng chính vì lẽ đó khiến cho cặp đôi luôn bị so sánh xem ai là người có được thành công hơn. 

Thể hiện sự ngưỡng mộ với Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lộ Tư bất ngờ bị netizen chỉ trích thậm tệ: 'Còn lâu mới có cửa' - Ảnh 1
Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, Triệu Lộ Tư theo một số bộ phận netizen cho rằng cô chính là cái gai trong mắt họ khi đang cố gắng copy từng chút một từ Địch Lệ Nhiệt Ba để có được thành công giống như mỹ nhân này. Ngoài việc nên duyên với Ngô Lỗi, Dương Dương – hai sao nam từng hợp tác với Địch Lệ Nhiệt Ba thì Triệu Lộ Tư còn tập trung phát triển mạnh ở bên mảng phim thần tượng giống đàn chị.

Không chỉ hướng phát triển sự nghiệp mà ngay cả phong cách thời trang Triệu Lộ Tư cũng được cho là đang “mượn ý tưởng” từ nàng mỹ nữ Tân Cương. 

Thể hiện sự ngưỡng mộ với Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lộ Tư bất ngờ bị netizen chỉ trích thậm tệ: 'Còn lâu mới có cửa' - Ảnh 2
Để có thể thành Địch Lệ Nhiệt Ba thứ 2, Triệu Lộ Tư sẽ còn phải cố gắng nhiều hơn nữa - Ảnh: Internet

Khi đi trên thảm đỏ, người đẹp Tinh Hán Xán Lạn đã diện bộ váy hoa làm cho không ít khán giả nhớ ngay đến tạo hình của Địch Lệ Nhiệt Ba trong sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng cách đây 2 năm trước. Chưa dừng lại ở đó bộ váy tiếp theo của mỹ nhân xuyên không cũng bị cho là khá giống với phong cách của Địch Ba. 

Tuy nhiên, với gương mặt sắc sảo, thần thái sang chảnh cùng body chuẩn chỉnh khiến Địch Lệ Nhiệt Ba luôn “nổi bần bật” trong khi Triệu Lộ Tư lại khá mờ nhạt. Chưa kể cả về danh tiếng lẫn sự nghiệp, mỹ nhân họ Triệu vẫn đang tỏ ra lép về hoàn toàn so với đàn chị. 

Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Địch Lệ Nhiệt Ba sao Châu Á sao Hoa ngữ Cbiz

TIN LIÊN QUAN

Sở hữu nhan sắc vạn người mê, Triệu Lộ Tư cũng phải chào thua trước mỹ nhân này dù bận chung cùng một trang phục

Sở hữu nhan sắc vạn người mê, Triệu Lộ Tư cũng phải chào thua trước mỹ nhân này dù bận chung cùng một trang phục

Dự án Thần Ẩn vừa chính thức khai, Triệu Lộ Tư đã dính phải biến cố đầu tiên: Vụ việc có liên quan đến Bạch Lộc

Dự án Thần Ẩn vừa chính thức khai, Triệu Lộ Tư đã dính phải biến cố đầu tiên: Vụ việc có liên quan đến Bạch Lộc

Khép lại năm 2022 đại thành công, Triệu Lộ Tư chính thức góp mặt tại đỉnh lưu lượng: Sánh ngang với Tiêu Chiến, Triệu Lệ Dĩnh?

Khép lại năm 2022 đại thành công, Triệu Lộ Tư chính thức góp mặt tại đỉnh lưu lượng: Sánh ngang với Tiêu Chiến, Triệu Lệ Dĩnh?

Điểm mặt những sao Hoa ngữ đụng hàng trên màn ảnh Cbiz: Dương Tử và Triệu Lộ Tư bất phân thắng bại về nhan sắc

Điểm mặt những sao Hoa ngữ đụng hàng trên màn ảnh Cbiz: Dương Tử và Triệu Lộ Tư bất phân thắng bại về nhan sắc

Hé lộ danh sách 'Tứ tiểu hoa sau 95': Triệu Lộ Tư xuất sắc đứng ở vị trí cao nhất, vượt qua cả Ngu Thư Hân

Hé lộ danh sách 'Tứ tiểu hoa sau 95': Triệu Lộ Tư xuất sắc đứng ở vị trí cao nhất, vượt qua cả Ngu Thư Hân

TOP những lần các mỹ nhân sao Hoa ngữ xuống sắc nghiêm trọng khiến netizen thay phiên nhau 'CHÊ': Triệu Lộ Tư, Dương Mịch liên tục bị nhắc nhở

TOP những lần các mỹ nhân sao Hoa ngữ xuống sắc nghiêm trọng khiến netizen thay phiên nhau 'CHÊ': Triệu Lộ Tư, Dương Mịch liên tục bị nhắc nhở

TIN MỚI NHẤT

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 1 giờ 19 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 1 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Video 2 giờ 19 phút trước
Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Sao quốc tế 2 giờ 34 phút trước
Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Tâm sự gia đình 2 giờ 49 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 3 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu