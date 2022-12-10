Thể hiện sự ngưỡng mộ với Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lộ Tư bất ngờ bị netizen chỉ trích thậm tệ: 'Còn lâu mới có cửa'

Triệu Lộ Tư bất ngờ nhận chỉ trích khi muốn trở thành một Địch Lệ Nhiệt Ba thứ 2 tại Cbiz.

Triệu Lộ Tư và Địch Lệ Nhiệt Ba chắc hẳn đang là hai gương mặt được khán giả quan tâm. Không chỉ sở hữu sự nghiệp thành công, cả 2 còn có cho mình nhan sắc đầy quyến rũ cũng chính vì lẽ đó khiến cho cặp đôi luôn bị so sánh xem ai là người có được thành công hơn.

Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, Triệu Lộ Tư theo một số bộ phận netizen cho rằng cô chính là cái gai trong mắt họ khi đang cố gắng copy từng chút một từ Địch Lệ Nhiệt Ba để có được thành công giống như mỹ nhân này. Ngoài việc nên duyên với Ngô Lỗi, Dương Dương – hai sao nam từng hợp tác với Địch Lệ Nhiệt Ba thì Triệu Lộ Tư còn tập trung phát triển mạnh ở bên mảng phim thần tượng giống đàn chị.

Không chỉ hướng phát triển sự nghiệp mà ngay cả phong cách thời trang Triệu Lộ Tư cũng được cho là đang “mượn ý tưởng” từ nàng mỹ nữ Tân Cương.

Để có thể thành Địch Lệ Nhiệt Ba thứ 2, Triệu Lộ Tư sẽ còn phải cố gắng nhiều hơn nữa - Ảnh: Internet

Khi đi trên thảm đỏ, người đẹp Tinh Hán Xán Lạn đã diện bộ váy hoa làm cho không ít khán giả nhớ ngay đến tạo hình của Địch Lệ Nhiệt Ba trong sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng cách đây 2 năm trước. Chưa dừng lại ở đó bộ váy tiếp theo của mỹ nhân xuyên không cũng bị cho là khá giống với phong cách của Địch Ba.

Tuy nhiên, với gương mặt sắc sảo, thần thái sang chảnh cùng body chuẩn chỉnh khiến Địch Lệ Nhiệt Ba luôn “nổi bần bật” trong khi Triệu Lộ Tư lại khá mờ nhạt. Chưa kể cả về danh tiếng lẫn sự nghiệp, mỹ nhân họ Triệu vẫn đang tỏ ra lép về hoàn toàn so với đàn chị.

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