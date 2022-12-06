Khép lại năm 2022 đại thành công, Triệu Lộ Tư chính thức góp mặt tại đỉnh lưu lượng: Sánh ngang với Tiêu Chiến, Triệu Lệ Dĩnh?

Triệu Lộ Tư chính thức được biết đến với vai trò diễn viên vào năm 2018 với vai nữ chính trong Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Tôi. Trong các năm sau đó, cô nàng liên tiếp vào vai chính trong các bộ phim chiếu mạng và dần quen mặt với khán giả. Tuy nhiên, tại thời điểm đó việc xếp cô vào đỉnh lưu lượng vẫn được cho là quá sớm và không hợp tình hợp lý nhưng với 1 năm 2022 đại thành công với việc Tinh Hán Xán Lạn đạt được nhiều thành tích khủng, có thể nói Triệu Lộ Tư đang là một trong những sao Hoa ngữ hot nhất lúc này tại Cbiz.

Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Mới đây, một bảng thống kê lượt tương tác của các diễn viên trong Đêm hội Tầm nhìn Weibo đã được tung ra và thu hút sự chú ý của công chúng. Dù là đàn em, song Triệu Lộ Tư lại có thành tích cực khủng vượt mặt cả hai đỉnh lưu lượng là Tiêu Chiến và Triệu Lệ Dĩnh.