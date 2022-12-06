Khép lại năm 2022 đại thành công, Triệu Lộ Tư chính thức góp mặt tại đỉnh lưu lượng: Sánh ngang với Tiêu Chiến, Triệu Lệ Dĩnh?

Sao quốc tế 06/12/2022 18:04

Triệu Lộ Tư đang có sự thăng tiến vượt bậc trong năm 2022.

Triệu Lộ Tư chính thức được biết đến với vai trò diễn viên vào năm 2018 với vai nữ chính trong Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Tôi. Trong các năm sau đó, cô nàng liên tiếp vào vai chính trong các bộ phim chiếu mạng và dần quen mặt với khán giả. Tuy nhiên, tại thời điểm đó việc xếp cô vào đỉnh lưu lượng vẫn được cho là quá sớm và không hợp tình hợp lý nhưng với 1 năm 2022 đại thành công với việc Tinh Hán Xán Lạn đạt được nhiều thành tích khủng, có thể nói Triệu Lộ Tư đang là một trong những sao Hoa ngữ hot nhất lúc này tại Cbiz. 

Khép lại năm 2022 đại thành công, Triệu Lộ Tư chính thức góp mặt tại đỉnh lưu lượng: Sánh ngang với Tiêu Chiến, Triệu Lệ Dĩnh? - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Mới đây, một bảng thống kê lượt tương tác của các diễn viên trong Đêm hội Tầm nhìn Weibo đã được tung ra và thu hút sự chú ý của công chúng. Dù là đàn em, song Triệu Lộ Tư lại có thành tích cực khủng vượt mặt cả hai đỉnh lưu lượng là Tiêu Chiến và Triệu Lệ Dĩnh.

Cụ thể, bài viết nhận giải của Triệu Lộ Tư trong Đêm hội Tầm nhìn Weibo ghi nhận 940.000 lượt thích, 192.000 lượt bình luận và 564.000 lượt chia sẻ. Con số này bỏ xa đàn chị Triệu Lệ Dĩnh với 223.000 lượt thích, 21.000 lượt bình luận và 14.000 lượt chia sẻ. Triệu Lộ Tư đồng thời cũng vượt mặt Tiêu Chiến về số lượt chia sẻ bài nhận giải.

Khép lại năm 2022 đại thành công, Triệu Lộ Tư chính thức góp mặt tại đỉnh lưu lượng: Sánh ngang với Tiêu Chiến, Triệu Lệ Dĩnh? - Ảnh 2
Triệu Lệ Dĩnh và Tiêu Chiến - Ảnh:Internet

Tuy nhiên, việc công nhận cô là đỉnh lưu lượng hay không vẫn chia ra làm 2 luồng ý kiến trái chiều. Một bên cho rằng các tác phẩm của cô vẫn chưa có dấu ấn đậm nét từ phía Triệu Lộ Tư, số khác thì cho rằng người đẹp họ Triệu xứng đáng nằm trong hàng ngũ đỉnh lưu bởi đơn giản thành tích hay độ nổi tiếng của cô đã được kiểm chứng trong khoảng thời gian vừa qua. 

Thậm chí danh sách thực tích năm 23 tuổi của cô nàng còn khiến nhiều người phải đỏ mắt ghen tị. Dân tình đánh giá rằng Triệu Lộ tư hiện giờ chỉ còn thiếu một tác phẩm đại bạo để vươn lên hàng ngũ đỉnh lưu lượng trong Cbiz.

Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Triệu Lệ Dĩnh Tiêu Chiến sao Châu Á sao Hoa ngữ

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