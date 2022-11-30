Fan Tinh Hán Xán Lạn phát sốt trước thông tin Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đang hẹn hò với nhau

Netizen xứ Trung phát sốt trước thông tin Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đang hẹn hò với nhau.

Sau thành công của Tinh Hán Xán Lạn, Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư trở thành cặp đôi được khán giả cực kỳ yêu thích. Không chỉ bùng nổ chemistry trên màn ảnh, cặp đôi còn khiến fan phát sốt trước các hành động quan tâm nhau ở ngoài đời, chính vì vậy mà cả 2 trở thành một trong những cặp đôi được fan ship đến với nhau cao nhất trong năm 2022.

Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi - Ảnh: Internet

Mới đây, có dân mạng đã phát hiện ra bằng chứng hẹn hò của cặp đôi Tinh Hán Xán Lạn. Theo đó, địa chỉ hiển thị trên Weibo của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đều là thành phố Thượng Hải. Điều này được một số bộ phận netizen cho rằng có lẽ cả 2 đang bí mật hẹn hò với nhau.

Tuy nhiên, các fan của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư lại lên tiếng phản bác. Họ cho biết cặp đôi Tinh Hán Xán Lạn xuất hiện ở thành phố Thượng Hải là để tham gia Đêm hội Tầm nhìn Weibo tổ chức vào tối ngày 29/11.

Fan couple vẫn hy vọng cả 2 nói lời yêu với nhau - Ảnh: Internet

Ngoài ra theo một số thông tin từ Cbiz, Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư không có mối quan hệ tình cảm, chỉ là bạn diễn hợp tác ăn ý mà thôi. Chưa hết, Triệu Lộ Tư thật ra đã có bạn trai, hơn nữa người này còn là sao nam đỉnh lưu của làng giải trí. Cả hai có cơ hội hợp tác chung và nảy sinh tình cảm, đến nay vẫn còn hẹn hò. Về phía Ngô Lỗi, nam diễn viên thực chất đang hẹn hò với Hướng Hàm Chi, cả hai bắt đầu mối quan hệ tình cảm vào năm 2020, đến nay vẫn rất mặn nồng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/fan-tinh-han-xan-lan-phat-sot-truoc-thong-tin-trieu-lo-tu-va-ngo-loi-dang-hen-ho-voi-nhau-530158.html