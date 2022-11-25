Top phim chiếu mạng hot nhất trong năm 2022: Vị trí đứng đầu gọi tên Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân

Sao quốc tế 25/11/2022 21:04

Mộng Hoa Lục, Thương Lan Quyết, Tinh Hán Xán Lạn xứng danh là bộ phim hot nhất trong năm 2022.

Trong năm 2022 vừa qua đã có rất nhiều bộ phim chiếu mạng xuất sắc tại Cbiz, tuy nhiên chỉ một trong số ít các tác phẩm này được netizen bình chọn là phim xuất sắc trong năm nay. 

Top phim chiếu mạng hot nhất trong năm 2022: Vị trí đứng đầu gọi tên Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân - Ảnh 1
Thương Lan Quyết - Ảnh: Internet

Cụ thể nhìn vào bảng thành tích, không ngoa khi nói Thương Lan Quyết và Tinh Hán Xán Lạn là "hắc mã" năm 2022. Không sở hữu dàn sao hạng A tầm cỡ, cũng chẳng phải đỉnh lưu nhưng cả 2 bộ phim đều đã đạt được những thành tựu đáng kể của riêng mình. 

Top phim chiếu mạng hot nhất trong năm 2022: Vị trí đứng đầu gọi tên Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân - Ảnh 2
Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet

Nhờ thế, mà danh tiếng của các diễn viên tham gia Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi và Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân đều tăng lên chóng mặt, tài nguyên tìm tới tay nhiều hơn hẳn. 

Mộng Hoa Lục đánh dấu màn song kiếm hợp bích giữa Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu xuất sắc chiếm ngôi đầu trong 3 bảng thống kê uy tín là bảng V (Vlinkage), Datawin và Maoyan. 

Top phim chiếu mạng hot nhất trong năm 2022: Vị trí đứng đầu gọi tên Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân - Ảnh 3
Mộng Hoa Lục - Ảnh: Internet

Bỏ qua những lùm xùm về vấn đề chạy bản thảo, marketing quá lố, có một điều không thể phủ nhận là nội dung của Mộng Hoa Lục khá hấp dẫn, không đi theo lối mòn giống như các bộ phim trước đây, cộng thêm diễn xuất lên tay của Lưu Diệc Phi cùng màn tương tác "tình tràn màn hình" với Trần Hiểu... thứ hạng mà tác phẩm nhà Tencent đạt được là xứng đáng. 

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