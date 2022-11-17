Nguyên tắc tuyển trợ lý 'chả giống ai' của Ngô Lỗi, netizen bất ngờ khi có liên quan đến Triệu Lộ Tư

Nguyên tắc tuyển trợ lý của Ngô Lỗi không khỏi khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Các ngôi sao nổi tiếng ngày nay thường đi kèm với khối lượng công việc đồ xộ, chính vì vậy không ít nghệ sĩ Cbiz buộc phải có một trợ lý bên cạnh mình để có thể lên lịch trình, nhận show,....để cho thân chủ của mình có thể toàn tâm, toàn ý nhất cho việc phát triển sự nghiệp của bản thân. Ngô Lỗi - Ảnh: Internet Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể đáp ứng được các điều kiện kỳ quặc của các sao Hoa ngữ và Ngô Lỗi mới đây là một ví dụ cụ thể. Cụ thể, tin đồn nói rằng Ngô Lỗi khi phỏng vấn tuyển trợ lý thì ghét nhất là nghe câu nói: "Tôi xem phim của cậu mà lớn lên". Nếu người tham gia ứng tuyển nói câu này sẽ lập tức bị đánh trượt.

Sau khi bài viết trên được đăng tải, không ít người đã bày tỏ sự thích thú và cả bất ngờ trước độ "khó tính" của nam chính Tinh Hán Xán Lạn. Một số fan cho rằng, rất có thể nam diễn viên muốn tìm một người cống hiến hết mình cho Ngô Lỗi, một người thẳng tính thay vì nói ngon nói ngọt để lấy lòng người khác. Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đang cặp đôi được yêu thích nhất Cbiz ở thời điểm hiện tại - Ảnh: Internet Mặt khác, một số bộ phận khán giả lại cảm thấy nguyên tắc mà Ngô Lỗi đặt ra là quá nghiêm khắc và bảo thủ bởi nếu muốn làm trợ lý thì cần phải hiểu người đại diện, nếu thuê người không biết người mình làm việc cho là ai sẽ dẫn đến nhiều tình huống bất cập, thậm chí là nguy hiểm về sau này.

Mới đây, có tin đồn Triệu Lộ Tư sẽ tái hợp cùng Ngô Lỗi trong phim Anh Đào Hổ Phách. Phim kể về nhân vật chính Lâm Anh Đào - cùng hành trình lớn lên và trưởng thành kéo dài 20 năm với nhóm bạn thân của mình. Có tin cho rằng, Anh Đào Hổ Phách được dự kiến sẽ khai máy sau khi Triệu Lộ Tư quay xong Thần Ẩn. Tuy nhiên, phía Triệu Lộ Tư đã lên tiếng phủ nhận, khẳng định chưa từng nghe qua dự án này sẽ mời mình đóng chính, thế nên hi vọng được tái ngộ cặp đôi Trình Thiếu Thương và Lăng Bất Nghi dường như là không khả thi ở thời điểm này. Cũng có thông tin cho hay, Triệu Lộ Tư sau khoảng thời gian đóng phim liên tục, đang muốn nghỉ ngơi và cân nhắc kỹ hơn những dự án phim sẽ tham gia trong tương lai.

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