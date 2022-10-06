Nhờ sự xuất hiện của mỹ nhân này mà cơ hội cho cặp đôi Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi tái hợp dường như đã tiêu tan hoàn toàn.

Tinh Hán Xán Lạn là một trong những dự án truyền hình thành công nhất năm 2022. Cách đây không lâu, cư dân mạng xôn xao trước tin đồn cặp đôi nam - nữ chính trong Tinh Hán Xán Lạn sẽ "tái hợp" trong một bộ phim thanh xuân vườn trường - Anh Đào Hổ Phách. Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi - Ảnh: Internet Dẫu vậy chưa kịp vui mừng ''thuyền viên'' couple Lộ Tư và Ngô Lỗi đã bị dội một gáo nước lạnh cực mạnh vào người khi mới đây một số trang blogger nổi tiếng xứ Trung cho biết, Tống Tổ Nhi mới chính là nữ chính trong phim. Thông tin này ngay lập tức thu về những ý kiến trái chiều từ phía dư luận.

Cụ thể, một số người cho rằng nên để cơ hội cho một trong những cặp đôi đang có màn thể hiện tốt như Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi tái hợp trên màn ảnh thêm một lần nữa bởi việc đã kết hợp quá tốt trong dự án Tinh Hán Xán Lán sẽ giúp họ không mất quá nhiều thời gian để làm quen với nhau. Bên cạnh đó một số bộ phận netizen lại có ý kiến khác, đã là nam nữ diễn viên chuyên nghiệp thì dù cho có đóng với bất cứ ai cũng đều phải thể hiện thật tốt đồng thời đây cũng là cơ hội để họ chứng minh thực lực của mình. Dù cho đôi bên vẫn chưa lên tiếng xác nhận thông tin trên có đúng sự thật hay không nhưng nó vẫn thu hút được một lượng lớn tương tác giữa đôi bên.

Anh Đào Hổ Phách do Dương Quang Chính Ngọ sản xuất, phim dự kiến gồm 24 tập, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Vân Trụ. Tác phẩm với trục thời gian trải dài suốt gần 20 năm kể về nhóm bạn nhỏ ở một công trường xây lắp điện của thị trấn Quần Sơn. Tống Tổ Nhi - Ảnh: Internet Nhóm bạn nhỏ gồm bốn người – Lâm Kỳ Nhạc (tên thường gọi là Lâm Anh Đào), Dư Tiều, Đỗ Thượng, Thái Phương Nguyên – được thầy hiệu trưởng “ưu ái” gọi là “tứ nhân bang”, là bè lũ bốn tên nhóc chuyên trốn học đi thám hiểm, bày ra đủ trò rắc rối, phụ huynh là khách quen của hiệu trường, tới phòng làm việc của thầy như đi dạo. Trong “tứ nhân bang” chỉ có Lâm Anh Đào là con gái nhưng đồng thời cô bé cũng là người đầu têu, nghĩ ra những ý tưởng lạ lùng và rủ rê bè bạn tham gia. Anh Đào là con gái của thợ điện Lâm – người tốt bụng hiền lành nhất công trường Quần Sơn. Cô sinh ra trong một gia đình êm ấm hòa hợp, được ba mẹ cưng chiều, được thỏa sức tự do làm điều mình thích, được tận hưởng tuổi thơ một cách trọn vẹn, không hề bị ép buộc vào một quy chuẩn nào. Cô hồn nhiên trong sáng, tự do tự tại. Cô không biết che giấu cảm xúc cũng không sợ hãi bộc lộ cảm xúc. Cô luôn tươi sáng như ánh mặt trời, đôi mắt to linh động, khuôn mặt đầy sức sống, ở trước mặt người lớn luôn ngoan ngoãn nghe lời, cười ngọt ngào như cả vườn hoa nở rộ, khiến cho cô dì chú bác ai nấy đều yêu thích, thậm chí coi cô như con gái trong nhà. Năm 9 tuổi Anh Đào gặp Tưởng Kiều Tây – con trai của giám sát Tưởng vừa chuyển tới công trường. Sự trầm lặng và nét cô độc của cậu ngay lập tức khiến cô chú ý. Cô hỏi cậu có muốn nghe băng cát-xét không, có muốn đọc “Chuột Mickey” không, có muốn xem thỏ trắng nhỏ không – bao nhiêu thứ quý giá của Anh Đào đều được cô sẵn lòng bày ra trước mắt cậu, chỉ mong cậu được vui vẻ hơn. Câu chuyện tình yêu thanh xuân vườn trường, thanh mai trúc mã bắt đầu từ đây.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuyen-vien-couple-trieu-lo-tu-va-ngo-loi-noi-gian-dung-dung-vi-bi-my-nhan-nay-pha-binh-chuyen-tai-hop-cua-cap-doi-510777.html