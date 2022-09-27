Không phải Ngô Lỗi, Triệu Lộ Tư có màn khóa môi cực ngọt với bạn diễn mới khiến netizen phát sốt

Mặc dù đoàn làm phim Vụng Trộm Không Thể Giấu đã đưa ra văn bản đề nghị người qua đường không lan truyền ảnh hậu trường nhưng sức hút của bộ phim đang thực sự rất lớn ở thời điểm hiện tại rất khó để netizen có thể làm được việc này. Đặc biệt hơn là khi mới đây cảnh hôn của Triệu Lộ Tư cùng Trần Triết Viễn đã tiếp tục bị leak ra ngoài, không nằm ngoài dự đoán điều này đã thu hút lượng lớn lượt tương tác từ fan hâm mộ.



Phân đoạn khiến dân tình phát sốt của cặp đôi - Ảnh: Internet

Tuy chất lượng hình ảnh thấp, thậm chí có phần hơi mờ nhòe nhưng mọt phim lâu năm vẫn dễ dàng tưởng tượng ra được bầu không khí cực tình tứ, ngọt ngào trong màn khóa môi giữa Trần Triết Viễn và Triệu Lộ Tư trên phim trường.