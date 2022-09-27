Không phải Ngô Lỗi, Triệu Lộ Tư có màn khóa môi cực ngọt với bạn diễn mới khiến netizen phát sốt

Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn vừa có màn khóa môi khiến dân tình đứng ngồi không yên trong Vụng Trộm Không Thể Giấu.
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Mặc dù đoàn làm phim Vụng Trộm Không Thể Giấu đã đưa ra văn bản đề nghị người qua đường không lan truyền ảnh hậu trường nhưng sức hút của bộ phim đang thực sự rất lớn ở thời điểm hiện tại rất khó để netizen có thể làm được việc này. Đặc biệt hơn là khi mới đây cảnh hôn của Triệu Lộ Tư cùng Trần Triết Viễn đã tiếp tục bị leak ra ngoài, không nằm ngoài dự đoán điều này đã thu hút lượng lớn lượt tương tác từ fan hâm mộ.
Tuy chất lượng hình ảnh thấp, thậm chí có phần hơi mờ nhòe nhưng mọt phim lâu năm vẫn dễ dàng tưởng tượng ra được bầu không khí cực tình tứ, ngọt ngào trong màn khóa môi giữa Trần Triết Viễn và Triệu Lộ Tư trên phim trường.
Bên dưới bài viết là muôn vàn những bình luận bày tỏ sự bấn loạn, thích thú trước phân cảnh đặc sắc này. Bên cạnh những bình luận thích thú nhiều người cho rằng việc phim liên tục bị công bố những hình ảnh ra ngoài sẽ khiến cho dự án không còn mang tính hấp dẫn nữa.
Sau loạt tác phẩm cổ trang Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử, Thả Thí Thiên Hạ và Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư quay trở lại với dòng phim hiện đại nhưng thời điểm ban đầu lại không nhận được ủng hộ tuyệt đối từ công chúng, đặc biệt là fan nguyên tác. Nguyên do một phần vì họ cảm thấy trạng thái của nàng tiểu hoa không phù hợp với nữ chính trong cuốn truyện gốc.
Bỏ qua mọi sự phản đối, nhà sản xuất vẫn quyết định giao vai nam nữ chính Đoàn Gia Hứa, Tang Trĩ cho Trần Triết Viễn và Triệu Lộ Tư. Theo dự kiến, Vụng Trộm Không Thể Giấu sẽ ra mắt khán giả vào năm 2023.